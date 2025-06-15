Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Emilia Romagna

Pembaruan klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 putaran Emilia Romagna.

Nicolo Bulega leads Toprak Razgatlioglu, 2025 Emilia-Romagna WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega leads Toprak Razgatlioglu, 2025 Emilia-Romagna WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

WorldSBK riders' standings after Race 2 at the Emilia-Romagna WorldSBK at Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 di putaran WorldSBK Emilia Romagna  di Sirkuit Dunia Misano Marco Simoncelli.

Nicolo Bulega mempertahankan keunggulan kejuaraannya setelah balapan terakhir ronde keenam, dan balapan terakhir paruh pertama musim ini, tetapi itu dipangkas menjadi sembilan poin oleh Toprak Toprak Razgatlioglu setelah pembalap BMW itu meraih hattrick di Misano.

Jarak Danilo Petrucci dengan Alvaro Bautista dalam perebutan posisi ketiga kejuaraan terpangkas menjadi tujuh poin setelah pembalap Spanyol itu menempati posisi ketiga di Race 2.

Andrea Locatelli tetap bertahan di posisi kelima dan kini terpaut 22 poin dari Petrucci yang berada di posisi ketiga setelah ia menempati posisi keempat di Race 2.

Klasemen World Superbike 2025 - Emilia Romagna Round - Race 2

PosPembalapNATTimMotorPoin
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R292
2Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR283
3Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R179
4Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R172
5Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R1157
6Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R124
7Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99885
8Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R84
9Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R83
10Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R68
11Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99867
12Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R162
13Scott ReddingGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R62
14Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR62
15Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R149
16Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R46
17Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR40
18Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R116
19Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R15
20Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R112
21Tarran MackenzieGBRPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R9
22Tito RabatESPMotoxracing YamahaYamaha R13
23Tetsuta NagashimaJPNTeam HRCHonda CBR1000RR-R2
24Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R12
25Jason O'HalloranAUSPata Maxus YamahaYamaha R10
26Gabriele RuiuITABmaxBMW M1000 RR0
27Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R0

In this article

Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Emilia Romagna
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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