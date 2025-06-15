Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Emilia Romagna
Pembaruan klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 putaran Emilia Romagna.
WorldSBK riders' standings after Race 2 at the Emilia-Romagna WorldSBK at Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 di putaran WorldSBK Emilia Romagna di Sirkuit Dunia Misano Marco Simoncelli.
Nicolo Bulega mempertahankan keunggulan kejuaraannya setelah balapan terakhir ronde keenam, dan balapan terakhir paruh pertama musim ini, tetapi itu dipangkas menjadi sembilan poin oleh Toprak Toprak Razgatlioglu setelah pembalap BMW itu meraih hattrick di Misano.
Jarak Danilo Petrucci dengan Alvaro Bautista dalam perebutan posisi ketiga kejuaraan terpangkas menjadi tujuh poin setelah pembalap Spanyol itu menempati posisi ketiga di Race 2.
Andrea Locatelli tetap bertahan di posisi kelima dan kini terpaut 22 poin dari Petrucci yang berada di posisi ketiga setelah ia menempati posisi keempat di Race 2.
Klasemen World Superbike 2025 - Emilia Romagna Round - Race 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Poin
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|292
|2
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|283
|3
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|179
|4
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|172
|5
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|157
|6
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|124
|7
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|85
|8
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|84
|9
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|83
|10
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|68
|11
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|67
|12
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|62
|13
|Scott Redding
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|62
|14
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|62
|15
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|49
|16
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|46
|17
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|40
|18
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|16
|19
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|15
|20
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|12
|21
|Tarran Mackenzie
|GBR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|9
|22
|Tito Rabat
|ESP
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|3
|23
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|2
|24
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|2
|25
|Jason O'Halloran
|AUS
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|0
|26
|Gabriele Ruiu
|ITA
|Bmax
|BMW M1000 RR
|0
|27
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|0