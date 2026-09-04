WorldSBK Prancis 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Magny-Cours
Hasil lengkap latihan hari Jumat untuk putaran WorldSBK Prancis 2026 di Sirkuit Magny-Cours, putaran 9 dari 12.
Nicolo Bulega memuncaki sesi FP2 di Magny-Cours dan menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu putaran di kisaran 1 menit 35 detik pada sesi tersebut.
Bulega memimpin sapu bersih lima besar Ducati dengan Yari Montella, Sam Lowes, Lorenzo Baldassarri, dan Iker Lecuona yang sempat mengalami kecelakaan pada flying-lap pertamanya.
Xavi Vierge menempati posisi keenam, diikuti oleh Miguel Oliveira, Garrett Gerloff, Alberto Surra, dan Alex Lowes yang melengkapi jajaran sepuluh besar.
Bahattin Sofuoglu kembali mengalami kecelakaan pada sesi FP2 dan dilarikan ke pusat medis, di mana ia harus mundur dari akhir pekan karena gegar otak. Pembalap asal Turki tersebut akan dibawa ke Rumah Sakit Moulins untuk pemeriksaan lebih lanjut.
WorldSBK 2026 - Magny-Cours - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.916
|2
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.041
|3
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.131
|4
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.145
|5
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.170
|6
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.289
|7
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:36.396
|8
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:36.404
|9
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.448
|10
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:36.451
|11
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:36.471
|12
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.554
|13
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.558
|14
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:36.605
|15
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.621
|16
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:36.734
|17
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.793
|18
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:37.023
|19
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.384
|20
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.830
|21
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.301
FP1
Bulega memuncaki sesi latihan bebas pertama (FP1) di Magny-Cours; pembalap asal Italia itu unggul hampir tiga persepuluh detik atas Sam Lowes yang menempati posisi kedua.
Bulega sempat mengalami masalah teknis di awal sesi dan harus masuk pit setelah menyelesaikan out-lap, namun munculnya bendera merah akibat kondisi lintasan di tikungan pertama - saat sesi baru berjalan delapan menit - membuat waktu yang hilang di lintasan menjadi minimal.
Sam Lowes mencatatkan waktu tercepat selama sebagian besar jalannya sesi dan menjadi pembalap pertama yang menembus kisaran waktu 1 menit 35 detik. Hanya Iker Lecuona yang mampu bergabung dengan Bulega dan Lowes dalam mencatatkan waktu putaran di bawah 1 menit 36 detik.
Xavi Vierge menempati posisi keempat tercepat untuk Yamaha, mengungguli trio pembalap Ducati lainnya: Alberto Surra, Yari Montella, dan Lorenzo Baldassarri. Di belakang mereka, Danilo Petrucci, Garrett Gerloff, dan Alex Lowes melengkapi daftar 10 besar.
WorldSBK 2026 - Magny-Cours - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.556
|2
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.840
|3
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.989
|4
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.035
|5
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.171
|6
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.208
|7
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.447
|8
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:36.511
|9
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:36.540
|10
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:36.551
|11
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:36.554
|12
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.601
|13
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.694
|14
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:36.845
|15
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.946
|16
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:36.905
|17
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.934
|18
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:36.972
|19
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.246
|20
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.526
|21
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.696