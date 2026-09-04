WorldSBK Prancis 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Magny-Cours

Nicolo Bulega memuncaki sesi FP2 di Magny-Cours dan menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu putaran di kisaran 1 menit 35 detik pada sesi tersebut.

Bulega memimpin sapu bersih lima besar Ducati dengan Yari Montella, Sam Lowes, Lorenzo Baldassarri, dan Iker Lecuona yang sempat mengalami kecelakaan pada flying-lap pertamanya.

Xavi Vierge menempati posisi keenam, diikuti oleh Miguel Oliveira, Garrett Gerloff, Alberto Surra, dan Alex Lowes yang melengkapi jajaran sepuluh besar.

Bahattin Sofuoglu kembali mengalami kecelakaan pada sesi FP2 dan dilarikan ke pusat medis, di mana ia harus mundur dari akhir pekan karena gegar otak. Pembalap asal Turki tersebut akan dibawa ke Rumah Sakit Moulins untuk pemeriksaan lebih lanjut.

WorldSBK 2026 - Magny-Cours - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim Motor Laptime 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:35.916 2 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 1:36.041 3 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 1:36.131 4 Lorenzo Baldassarri ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 1:36.145 5 Iker Lecuona ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:36.170 6 Xavi Vierge ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 1:36.289 7 Miguel Oliveira POR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:36.396 8 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1:36.404 9 Alberto Surra ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 1:36.448 10 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:36.451 11 Jake Dixon GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:36.471 12 Stefano Manzi ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 1:36.554 13 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 1:36.558 14 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:36.605 15 Alvaro Bautista ESP Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 1:36.621 16 Somkiat Chantra THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:36.734 17 Tommy Bridewell GBR Superbike Advocates Racing Ducati Panigale V4 R 1:36.793 18 Danilo Petrucci ITA ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:37.023 19 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 1:37.384 20 Mattia Rato ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 1:37.830 21 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 1:38.301

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FP1

Bulega memuncaki sesi latihan bebas pertama (FP1) di Magny-Cours; pembalap asal Italia itu unggul hampir tiga persepuluh detik atas Sam Lowes yang menempati posisi kedua.

Bulega sempat mengalami masalah teknis di awal sesi dan harus masuk pit setelah menyelesaikan out-lap, namun munculnya bendera merah akibat kondisi lintasan di tikungan pertama - saat sesi baru berjalan delapan menit - membuat waktu yang hilang di lintasan menjadi minimal.

Sam Lowes mencatatkan waktu tercepat selama sebagian besar jalannya sesi dan menjadi pembalap pertama yang menembus kisaran waktu 1 menit 35 detik. Hanya Iker Lecuona yang mampu bergabung dengan Bulega dan Lowes dalam mencatatkan waktu putaran di bawah 1 menit 36 ​​detik.

Xavi Vierge menempati posisi keempat tercepat untuk Yamaha, mengungguli trio pembalap Ducati lainnya: Alberto Surra, Yari Montella, dan Lorenzo Baldassarri. Di belakang mereka, Danilo Petrucci, Garrett Gerloff, dan Alex Lowes melengkapi daftar 10 besar.

WorldSBK 2026 - Magny-Cours - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim Motor Laptime 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:35.556 2 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 1:35.840 3 Iker Lecuona ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:35.989 4 Xavi Vierge ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 1:36.035 5 Alberto Surra ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 1:36.171 6 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 1:36.208 7 Lorenzo Baldassarri ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 1:36.447 8 Danilo Petrucci ITA ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:36.511 9 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1:36.540 10 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:36.551 11 Jake Dixon GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:36.554 12 Tommy Bridewell GBR Superbike Advocates Racing Ducati Panigale V4 R 1:36.601 13 Stefano Manzi ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 1:36.694 14 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:36.845 15 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 1:36.946 16 Miguel Oliveira POR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:36.905 17 Alvaro Bautista ESP Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 1:36.934 18 Somkiat Chantra THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:36.972 19 Mattia Rato ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 1:37.246 20 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 1:37.526 21 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 1:37.696

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