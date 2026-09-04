WorldSBK Prancis 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Magny-Cours

Hasil lengkap latihan hari Jumat untuk putaran WorldSBK Prancis 2026 di Sirkuit Magny-Cours, putaran 9 dari 12.

Nicolo Bulega, 2026 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2026 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Nicolo Bulega memuncaki sesi FP2 di Magny-Cours dan menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu putaran di kisaran 1 menit 35 detik pada sesi tersebut.

Bulega memimpin sapu bersih lima besar Ducati dengan Yari Montella, Sam Lowes, Lorenzo Baldassarri, dan Iker Lecuona yang sempat mengalami kecelakaan pada flying-lap pertamanya.

Xavi Vierge menempati posisi keenam, diikuti oleh Miguel Oliveira, Garrett Gerloff, Alberto Surra, dan Alex Lowes yang melengkapi jajaran sepuluh besar.

Bahattin Sofuoglu kembali mengalami kecelakaan pada sesi FP2 dan dilarikan ke pusat medis, di mana ia harus mundur dari akhir pekan karena gegar otak. Pembalap asal Turki tersebut akan dibawa ke Rumah Sakit Moulins untuk pemeriksaan lebih lanjut.

WorldSBK 2026 - Magny-Cours - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:35.916
2Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:36.041
3Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:36.131
4Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:36.145
5Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:36.170
6Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:36.289
7Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:36.396
8Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:36.404
9Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:36.448
10Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:36.451
11Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:36.471
12Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:36.554
13Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:36.558
14Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:36.605
15Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:36.621
16Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:36.734
17Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:36.793
18Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:37.023
19Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:37.384
20Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:37.830
21Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:38.301

FP1

Bulega memuncaki sesi latihan bebas pertama (FP1) di Magny-Cours; pembalap asal Italia itu unggul hampir tiga persepuluh detik atas Sam Lowes yang menempati posisi kedua.

Bulega sempat mengalami masalah teknis di awal sesi dan harus masuk pit setelah menyelesaikan out-lap, namun munculnya bendera merah akibat kondisi lintasan di tikungan pertama - saat sesi baru berjalan delapan menit - membuat waktu yang hilang di lintasan menjadi minimal.

Sam Lowes mencatatkan waktu tercepat selama sebagian besar jalannya sesi dan menjadi pembalap pertama yang menembus kisaran waktu 1 menit 35 detik. Hanya Iker Lecuona yang mampu bergabung dengan Bulega dan Lowes dalam mencatatkan waktu putaran di bawah 1 menit 36 ​​detik.

Xavi Vierge menempati posisi keempat tercepat untuk Yamaha, mengungguli trio pembalap Ducati lainnya: Alberto Surra, Yari Montella, dan Lorenzo Baldassarri. Di belakang mereka, Danilo Petrucci, Garrett Gerloff, dan Alex Lowes melengkapi daftar 10 besar.

WorldSBK 2026 - Magny-Cours - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:35.556
2Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:35.840
3Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:35.989
4Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:36.035
5Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:36.171
6Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:36.208
7Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:36.447
8Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:36.511
9Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:36.540
10Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:36.551
11Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:36.554
12Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:36.601
13Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:36.694
14Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:36.845
15Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:36.946
16Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:36.905
17Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:36.934
18Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:36.972
19Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:37.246
20Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:37.526
21Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:37.696

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World Superbikes
WorldSBK Prancis 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Magny-Cours
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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