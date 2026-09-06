WorldSBK Prancis 2026: Bulega Ungguli Lecuona untuk Kemenangan Superpole Race

Hasil lengkap Superpole Race WorldSBK Prancis 2026 di Magny-Cours.

Nicolo Bulega, 2026 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2026 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Nicolo Bulega meraih kemenangan meyakinkan lainnya di WorldSBK Prancis, melintasi garis finis unggul dua detik dari Iker Lecuona di Superpole Race 10 putaran

Keduanya nyaris terlibat insiden di pertengahan balapan ketika Lecuona melakukan late-brake di tikungan kelima dan terpaksa mengambil jalur dalam untuk menghindari tabrakan dengan rekan setimnya. 

Bulega nyaris saja menabraknya dan mengambil jalur dalam di tikungan keenam, sementara Lecuona melebar keluar lintasan dan memotong tikungan ketujuh.

Ia kembali ke lintasan di posisi ketiga di belakang Sam Lowes, namun dengan cepat merebut kembali posisi kedua.

Lowes bertahan di posisi ketiga hingga lap terakhir saat ia terjatuh di tikungan ketiga, yang membuat Yari Montella naik ke posisi podium.

Alberto Surra menempati posisi keempat - menyamai hasil terbaiknya di WorldSBK - di depan Alex Lowes, Tommy Bridewell, Lorenzo Baldassarri, Xavi Vierge, dan Remy Gardner yang mengamankan poin terakhir di posisi kesembilan.

Gardner menyalip Vierge untuk merebut posisi kedelapan pada lap terakhir, namun insiden itu menyebabkan Vierge keluar lintasan, sehingga Gardner dijatuhi penalti penurunan satu posisi setelah balapan usai.

WorldSBK Prancis 2026 - Circuit Nevers Magny-Cours - Hasil Superpole Race

PosPembalapNATTimMotorLaps/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R10 Laps
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R2.073
3Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R5.400
4Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R6.773
5Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9987.325
6Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R10.269
7Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R12.775
8Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R114.891
9Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R114.518
10Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R114.920
11Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99815.344
12Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR16.000
13Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR16.133
14Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R16.557
15Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R17.530
16Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR19.210
17Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R20.093
18Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R125.192
DNFSam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 RDNF
DNFMattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R1DNF

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World Superbikes
WorldSBK Prancis 2026: Bulega Ungguli Lecuona untuk Kemenangan Superpole Race
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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