WorldSBK Prancis 2026: Bulega Ungguli Lecuona untuk Kemenangan Superpole Race

Nicolo Bulega meraih kemenangan meyakinkan lainnya di WorldSBK Prancis, melintasi garis finis unggul dua detik dari Iker Lecuona di Superpole Race 10 putaran

Keduanya nyaris terlibat insiden di pertengahan balapan ketika Lecuona melakukan late-brake di tikungan kelima dan terpaksa mengambil jalur dalam untuk menghindari tabrakan dengan rekan setimnya.

Bulega nyaris saja menabraknya dan mengambil jalur dalam di tikungan keenam, sementara Lecuona melebar keluar lintasan dan memotong tikungan ketujuh.

Ia kembali ke lintasan di posisi ketiga di belakang Sam Lowes, namun dengan cepat merebut kembali posisi kedua.

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Lowes bertahan di posisi ketiga hingga lap terakhir saat ia terjatuh di tikungan ketiga, yang membuat Yari Montella naik ke posisi podium.

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Alberto Surra menempati posisi keempat - menyamai hasil terbaiknya di WorldSBK - di depan Alex Lowes, Tommy Bridewell, Lorenzo Baldassarri, Xavi Vierge, dan Remy Gardner yang mengamankan poin terakhir di posisi kesembilan.

Gardner menyalip Vierge untuk merebut posisi kedelapan pada lap terakhir, namun insiden itu menyebabkan Vierge keluar lintasan, sehingga Gardner dijatuhi penalti penurunan satu posisi setelah balapan usai.