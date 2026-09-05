WorldSBK Prancis 2026: Bulega Menangi Race 1 yang Sempat Dihentikan
Hasil lengkap Race 1 dari WorldSBK Prancis 2026 dari Sirkuit Nevers Magny-Cours, putaran 9 dari 12.
Nicolo Bulega memenangkan Race 1 WorldSBK Prancis, yang semapt dihentikan saat balapan menyisakan 12 lap akibat kecelakaan yang dialami Tommy Bridewell, yang motornya menghantam air fences di sisi dalam Tikungan 15.
Bridewell sempat dibawa ke Medical Centre, namun pemeriksaan menunjukkan ia hanya mengalami luka lecet pada bibir.
Bulega sedang memimpin saat balapan pertama dihentikan dan mampu kembali menempati posisi terdepan dengan cukup cepat pada balapan kedua, meskipun sempat terlibat pertarungan sengit dengan Iker Lecuona di lap-lap awal setelah balapan dimulai kembali.
Pada akhirnya, Lecuona tidak mampu mengimbangi kecepatan Bulega dan finis dengan selisih waktu tiga detik di belakangnya, namun unggul tiga detik di depan Sam Lowes.
Di belakang tiga pembalap podium, ada Yari Montella yang berhasil mengungguli Alex Lowes untuk menempati posisi keempat. Lorenzo Baldassarri melengkapi posisi enam besar, sementara Axel Bassani, Alberto Surra, Garrett Gerloff, dan Xavi Vierge melengkapi jajaran sepuluh besar.
WorldSBK Prancis 2026 - Magny-Cours - Hasil Race 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laps/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|12 Laps
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|3.118
|3
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|6.293
|4
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|8.786
|5
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|9.433
|6
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|10.050
|7
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|12.595
|8
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|13.843
|9
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|15.233
|10
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|16.295
|11
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|16.738
|12
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|17.325
|13
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|24.031
|14
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:09.462
|DNF
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|DNF
|DNF
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|DNF
|DNF
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|DNF
|DNF
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|DNF
|DNF
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|DNF
|DNF
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|DNF