WorldSBK Prancis 2026: Bulega Menangi Race 1 yang Sempat Dihentikan

Hasil lengkap Race 1 dari WorldSBK Prancis 2026 dari Sirkuit Nevers Magny-Cours, putaran 9 dari 12.

Nicolo Bulega leads Iker Lecuona, 2026 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega leads Iker Lecuona, 2026 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Nicolo Bulega memenangkan Race 1 WorldSBK Prancis, yang semapt dihentikan saat balapan menyisakan 12 lap akibat kecelakaan yang dialami Tommy Bridewell, yang motornya menghantam air fences di sisi dalam Tikungan 15.

Bridewell sempat dibawa ke Medical Centre, namun pemeriksaan menunjukkan ia hanya mengalami luka lecet pada bibir.

Bulega sedang memimpin saat balapan pertama dihentikan dan mampu kembali menempati posisi terdepan dengan cukup cepat pada balapan kedua, meskipun sempat terlibat pertarungan sengit dengan Iker Lecuona di lap-lap awal setelah balapan dimulai kembali.

Pada akhirnya, Lecuona tidak mampu mengimbangi kecepatan Bulega dan finis dengan selisih waktu tiga detik di belakangnya, namun unggul tiga detik di depan Sam Lowes.

Di belakang tiga pembalap podium, ada Yari Montella yang berhasil mengungguli Alex Lowes untuk menempati posisi keempat. Lorenzo Baldassarri melengkapi posisi enam besar, sementara Axel Bassani, Alberto Surra, Garrett Gerloff, dan Xavi Vierge melengkapi jajaran sepuluh besar.

WorldSBK Prancis 2026 - Magny-Cours - Hasil Race 1

PosPembalapNATTimMotorLaps/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R12 Laps
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R3.118
3Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R6.293
4Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R8.786
5Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9989.433
6Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R10.050
7Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99812.595
8Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R13.843
9Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR15.233
10Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R116.295
11Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R16.738
12Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R117.325
13Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR24.031
14Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:09.462
DNFRemy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R1DNF
DNFStefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R1DNF
DNFSomkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-RDNF
DNFMiguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RRDNF
DNFMattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R1DNF
DNFTommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 RDNF

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World Superbikes
WorldSBK Prancis 2026: Bulega Menangi Race 1 yang Sempat Dihentikan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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