WorldSBK Prancis 2026: Bulega Menangi Race 1 yang Sempat Dihentikan

Nicolo Bulega memenangkan Race 1 WorldSBK Prancis, yang semapt dihentikan saat balapan menyisakan 12 lap akibat kecelakaan yang dialami Tommy Bridewell, yang motornya menghantam air fences di sisi dalam Tikungan 15.

Bridewell sempat dibawa ke Medical Centre, namun pemeriksaan menunjukkan ia hanya mengalami luka lecet pada bibir.

Bulega sedang memimpin saat balapan pertama dihentikan dan mampu kembali menempati posisi terdepan dengan cukup cepat pada balapan kedua, meskipun sempat terlibat pertarungan sengit dengan Iker Lecuona di lap-lap awal setelah balapan dimulai kembali.

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Pada akhirnya, Lecuona tidak mampu mengimbangi kecepatan Bulega dan finis dengan selisih waktu tiga detik di belakangnya, namun unggul tiga detik di depan Sam Lowes.

Di belakang tiga pembalap podium, ada Yari Montella yang berhasil mengungguli Alex Lowes untuk menempati posisi keempat. Lorenzo Baldassarri melengkapi posisi enam besar, sementara Axel Bassani, Alberto Surra, Garrett Gerloff, dan Xavi Vierge melengkapi jajaran sepuluh besar.

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