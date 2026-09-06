WorldSBK Prancis 2026: Bulega Menangi Race 2 yang Dihentikan Lebih Awal

Hasil lengkap Race 2 WorldSBK Prancis di Circuit de Nevers Magny-Cours, putaran 9 dari 12.

Nicolo Bulega leads Iker Lecuona, 2026 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega leads Iker Lecuona, 2026 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Nicolo Bulega meraih kemenangan ke-26-nya musim 2026 pada Race 2 di Magny-Cours, ia memimpin sejak awal hingga akhir dan menang dengan selisih lebih dari lima detik di depan Iker Lecuona.

Yari Montella melengkapi posisi podium, tertinggal empat detik di belakang mereka.

Lorenzo Baldassarri sempat tercecer di awal balapan akibat kehilangan sayap depan sebelah kiri, namun ia berhasil bangkit dan naik ke posisi keenam. Ia kemudian naik dua posisi lagi setelah Alex Lowes terjatuh di depannya, serta berhasil mengejar dan menyalip Alberto Surra untuk posisi empat.

Surra sendiri finis di posisi kelima, mengungguli Alvaro Bautista yang melengkapi dominasi Ducati di enam posisi teratas.

Garrett Gerloff menjadi pembalap non-Ducati terdepan di posisi ketujuh—tertinggal 23 detik dari pemenang—tepat di depan Xavi Vierge, Axel Bassani, dan Remy Gardner yang melengkapi jajaran sepuluh besar.

Balapan dihentikan pada lap kedua terakhir setelah Tommy Bridewell terjatuh di tikungan ketiga; motornya menghantam air fences, yang kemudian memerlukan perbaikan.

Bridewell dibawa ke Medical Centre setelah kecelakaan tersebut dan didiagnosis mengalami gegar otak serta dugaan gegar otak. Ia dinyatakan tidak layak membalap, sehingga harus menjalani pemeriksaan medis pada hari Kamis di Cremona.

WorldSBK Prancis 2026 - Circuit Nevers Magny-Cours - Hasil Race 2

PosPembalapNATTimMotorLaps/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R19 Laps
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R5.420
3Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R9.378
4Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R13.908
5Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R16.387
6Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R21.852
7Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR23.353
8Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R124.017
9Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99824.493
10Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R125.548
11Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R26.790
12Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR32.226
13Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99836.502
14Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R36.275
15Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR38.223
DNFTommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 RDNF
DNFAndrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R1DNF
DNFJake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-RDNF
DNFStefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R1DNF
DNFMattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R1DNF

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World Superbikes
WorldSBK Prancis 2026: Bulega Menangi Race 2 yang Dihentikan Lebih Awal
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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