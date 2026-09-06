WorldSBK Prancis 2026: Bulega Menangi Race 2 yang Dihentikan Lebih Awal

Nicolo Bulega meraih kemenangan ke-26-nya musim 2026 pada Race 2 di Magny-Cours, ia memimpin sejak awal hingga akhir dan menang dengan selisih lebih dari lima detik di depan Iker Lecuona.

Yari Montella melengkapi posisi podium, tertinggal empat detik di belakang mereka.

Lorenzo Baldassarri sempat tercecer di awal balapan akibat kehilangan sayap depan sebelah kiri, namun ia berhasil bangkit dan naik ke posisi keenam. Ia kemudian naik dua posisi lagi setelah Alex Lowes terjatuh di depannya, serta berhasil mengejar dan menyalip Alberto Surra untuk posisi empat.

Surra sendiri finis di posisi kelima, mengungguli Alvaro Bautista yang melengkapi dominasi Ducati di enam posisi teratas.

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Garrett Gerloff menjadi pembalap non-Ducati terdepan di posisi ketujuh—tertinggal 23 detik dari pemenang—tepat di depan Xavi Vierge, Axel Bassani, dan Remy Gardner yang melengkapi jajaran sepuluh besar.

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Balapan dihentikan pada lap kedua terakhir setelah Tommy Bridewell terjatuh di tikungan ketiga; motornya menghantam air fences, yang kemudian memerlukan perbaikan.

Bridewell dibawa ke Medical Centre setelah kecelakaan tersebut dan didiagnosis mengalami gegar otak serta dugaan gegar otak. Ia dinyatakan tidak layak membalap, sehingga harus menjalani pemeriksaan medis pada hari Kamis di Cremona.