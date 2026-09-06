WorldSBK Prancis 2026: Bulega Menangi Race 2 yang Dihentikan Lebih Awal
Hasil lengkap Race 2 WorldSBK Prancis di Circuit de Nevers Magny-Cours, putaran 9 dari 12.
Nicolo Bulega meraih kemenangan ke-26-nya musim 2026 pada Race 2 di Magny-Cours, ia memimpin sejak awal hingga akhir dan menang dengan selisih lebih dari lima detik di depan Iker Lecuona.
Yari Montella melengkapi posisi podium, tertinggal empat detik di belakang mereka.
Lorenzo Baldassarri sempat tercecer di awal balapan akibat kehilangan sayap depan sebelah kiri, namun ia berhasil bangkit dan naik ke posisi keenam. Ia kemudian naik dua posisi lagi setelah Alex Lowes terjatuh di depannya, serta berhasil mengejar dan menyalip Alberto Surra untuk posisi empat.
Surra sendiri finis di posisi kelima, mengungguli Alvaro Bautista yang melengkapi dominasi Ducati di enam posisi teratas.
Garrett Gerloff menjadi pembalap non-Ducati terdepan di posisi ketujuh—tertinggal 23 detik dari pemenang—tepat di depan Xavi Vierge, Axel Bassani, dan Remy Gardner yang melengkapi jajaran sepuluh besar.
Balapan dihentikan pada lap kedua terakhir setelah Tommy Bridewell terjatuh di tikungan ketiga; motornya menghantam air fences, yang kemudian memerlukan perbaikan.
Bridewell dibawa ke Medical Centre setelah kecelakaan tersebut dan didiagnosis mengalami gegar otak serta dugaan gegar otak. Ia dinyatakan tidak layak membalap, sehingga harus menjalani pemeriksaan medis pada hari Kamis di Cremona.
WorldSBK Prancis 2026 - Circuit Nevers Magny-Cours - Hasil Race 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laps/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|19 Laps
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|5.420
|3
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|9.378
|4
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|13.908
|5
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|16.387
|6
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|21.852
|7
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|23.353
|8
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|24.017
|9
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|24.493
|10
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|25.548
|11
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|26.790
|12
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|32.226
|13
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|36.502
|14
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|36.275
|15
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|38.223
|DNF
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
|DNF
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|DNF
|DNF
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|DNF
|DNF
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|DNF
|DNF
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|DNF