Wet session. 2023 Moto3 Silverstone - Practice (3) Results Pos Rider Nat Team Bike Time 1 Ivan Ortolá SPA Angeluss MTA Team (KTM) 2m 31.106s 2 Deniz Öncü TUR Red Bull KTM Ajo (KTM) 2m 31.373s 3 Tatsuki Suzuki JPN Leopard Racing (Honda) 2m 31.499s 4 Lorenzo Fellon FRA CIP Green Power (KTM) 2m 31.550s 5 Stefano Nepa ITA Angeluss MTA Team (KTM) 2m 31.746s 6 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) 2m 31.797s 7 Xavier Artigas SPA CFMOTO Racing PruestelGP (CFMOTO) 2m 31.820s 8 Syarifuddin Azman MAL MT Helmets - MSI (KTM) 2m 32.248s 9 Joel Kelso AUS CFMOTO Racing PruestelGP (CFMOTO) 2m 32.446s 10 David Alonso COL Gaviota GASGAS Aspar M3 (GASGAS) 2m 32.624s 11 Jaume Masia SPA Leopard Racing (Honda) 2m 32.766s 12 Romano Fenati ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 2m 33.072s 13 Ayumu Sasaki JPN Liqui Moly Husqvarna Intact (Husqvarna) 2m 33.089s 14 Filippo Farioli ITA Red Bull KTM Tech3 (KTM) 2m 33.754s 15 Scott Ogden GBR VisionTrack Racing Team (Honda) 2m 33.881s 16 David Salvador SPA CIP Green Power (KTM) 2m 33.894s 17 Matteo Bertelle ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 2m 33.941s 18 Ryusei Yamanaka JPN Gaviota GASGAS Aspar M3 (GASGAS) 2m 33.973s 19 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) 2m 34.433s 20 Riccardo Rossi ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) 2m 34.443s 21 Diogo Moreira BRA MT Helmets - MSI (KTM) 2m 34.656s 22 Mario Aji INA Honda Team Asia (Honda) 2m 34.895s 23 Collin Veijer NED Liqui Moly Husqvarna Intact (Husqvarna) 2m 35.114s 24 José Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 2m 35.556s 25 Daniel Holgado SPA Red Bull KTM Tech3 (KTM) 2m 36.360s 26 Kaito Toba JPN SIC58 Squadra Corse (Honda) 2m 36.837s 27 Joshua Whatley GBR VisionTrack Racing Team (Honda) 2m 37.378s 28 Ana Carrasco SPA BOE Motorsports (KTM) 2m 41.322s

