2025 Official Jerez Moto3 Test, Results - Day 3 (Thursday)

The third and final day of Official Moto3 pre-season testing is underway at Jerez.

Thursday will again feature three track sessions, alternating with the Moto2 class...

2025 Official Jerez Moto3 Test - Thursday (Session 1) Pos Rider Nat Team Bike Time 1 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 1m 43.357s 2 Joel Kelso AUS LEVELUP-MTA (KTM) +0.235s 3 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.325s 4 Ryusei Yamanaka JPN FRINSA - MT Helmets - MSI (KTM) +0.366s 5 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.413s 6 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +0.561s 7 Matteo Bertelle ITA LEVELUP-MTA (KTM) +0.580s 8 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +0.752s 9 David Almansa SPA Leopard Racing (Honda) +0.781s 10 David Muñoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.850s 11 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +0.903s 12 Maximo Quiles SPA CFMOTO Aspar Team (KTM) +1.230s 13 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.355s 14 Dennis Foggia ITA CFMOTO Aspar Team (KTM) +1.483s 15 Tatchakorn Buasri THA Honda Team Asia (Honda) +1.631s 16 Cormac Buchanan NZE DENSSI Racing - BOE (KTM) +1.674s 17 Ruche Moodley RSA DENSSI Racing - BOE (KTM) +1.848s 18 Stefano Nepa ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.873s 19 Guido Pini ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +1.898s 20 Eddie O'Shea GBR GRYD - Mlav Racing (Honda) +1.952s 21 Riccardo Rossi ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.955s 22 Joel Esteban SPA Red Bull KTM Tech3 (KTM) +1.985s 23 Angel Piqueras SPA FRINSA - MT Helmets - MSI (KTM) +1.985s 24 Marcos Uriarte SPA GRYD - Mlav Racing (Honda) +2.163s 25 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +2.402s 26 Adrián Cruces SPA CIP Green Power (KTM) +2.811s

Fastest Day 2 time:

David Muñoz KTM 1m 43.604s

Fastest Day 1 time:

Angel Piqueras KTM 1m 44.442s

Official Jerez Moto3 lap records:

Best lap: David Alonso KTM 1m 43.710s (2024)

Race lap: Ryusei Yamanaka KTM 1m 45.105s (2024)