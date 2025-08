Suzuka 8 Hours - Full qualifying results

The factory Honda team set the pace in Friday’s two-part qualifying session for the 46th edition of the Suzuka 8 Hours.

MotoGP star Johann Zarco and six-time event winner Takumi Takahashi combined to post an average lap time of 2m05.187s aboard the No. 30 HRC entry, putting them at the top of the leaderboard.

Naomichi Uramoto recorded the fastest individual lap of the day, but the No. 76 AutoRace Ube Racing BMW he shared with Loris Baz and Isle of Man TT star Davey Todd ended up two tenths adrift based on the average of its two quickest riders.

Pramac MotoGP rider Jack Miller suffered a crash midway through his session on Friday afternoon, but he and Yamaha World Superbike regular Andrea Locatelli still managed to set the third-fastest average aboard the factory No. 21 R1. They are sharing the bike with Suzuka 8 Hours legend Katsuyuki Nakasuga, whose best lap was just marginally slower than Miller’s.

Gregg Black, Dan Linfoot and Cocoro Atsumi put Yoshimura Suzuki in fourth fourth place, ahead of the FIM Endurance World Championship-leading YART Yamaha team of Karel Hanika, Marvin Fritz and Jason O’Halloran in fifth.

The fastest 10 teams from Friday’s qualifying have earned a place in Saturday’s Top 10 Trial, which will determine the starting order for Sunday’s race.

Also making it into the pole shootout are Honda SI Racing, Kagayama Ducati, Harc Pro Honda, BMW Motorrad and TeamTJ Honda.

Suzuka 8 Hours - Friday qualifying results:

Pos No. TEAM Rider Blue Best Rider Yellow Best Rider Red Best Avg. Best Lap 1 30 Honda HRC TAKAHASHI Takumi 02:05.554 ZARCO Johann 02:04.820 - - 02:05.187 2 76 AutoRace Ube Racing Team URAMOTO Naomichi 02:04.796 BAZ Loris 02:05.895 TODD Davey 02:08.924 02:05.346 3 21 YAMAHA RACING TEAM NAKASUGA Katsuyuki 02:05.893 MILLER Jack 02:05.816 LOCATELLI Andrea 02:05.262 02:05.539 4 1 YOSHIMURA SERT MOTUL BLACK Gregg 02:06.339 LINFOOT Dan 02:05.520 ATSUMI Cocoro 02:05.828 02:05.674 5 7 YART - YAMAHA HANIKA Karel 02:06.001 FRITZ Marvin 02:05.925 O'HALLORAN Jason 02:06.339 02:05.963 6 17 Astemo Pro Honda SI Racing NOZANE Kohta 02:06.222 ARAKAWA Kohta 02:07.037 YAMANAKA Ryusei 02:05.910 02:06.066 7 3 SDG-DUCATI Team KAGAYAMA MIZUNO Ryo 02:06.001 SCHRÖTTER Marcel 02:06.357 HASLAM Leon 02:06.190 02:06.096 8 73 SDG Team HARC-PRO. Honda NAGOE Teppei 02:06.829 ABE Keito 02:06.651 KUNII Yuki 02:06.171 02:06.411 9 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM REITERBERGER Markus 02:06.857 VAN DER MARK Michael 02:06.113 ODENDAAL Steven 02:07.404 02:06.485 10 40 TeamATJ with docomo Business IWATA Satoru 02:06.471 SUZUKI Koki 02:06.777 KUNIMINE Takuma 02:07.301 02:06.624 11 71 Honda Dream RT SAKURAI HONDA BROOKES Joshua 02:08.263 HIURA Daijiro 02:05.951 ITO Kazuki 02:07.385 02:06.668 12 0 Team SUZUKI CN CHALLENGE MASSON Etienne 02:06.871 ARENAS OVEJERO Albert 02:06.655 TSUDA Takuya 02:06.691 02:06.673 13 11 Kawasaki Webike Trickstar RAMOS ALVARO Roman 02:06.994 DI MEGLIO Mickael 02:06.851 LEBLANC Grégory 02:08.320 02:06.923 14 5 F.C.C. TSR Honda France TECHER Alan 02:07.348 PEROLARI Corentin 02:07.713 HADA Taiga 02:06.591 02:06.970 15 95 S-PULSE DREAM RACING OGATA Hideyuki 02:08.590 FOLGER Jonas 02:07.033 HAMAHARA Sodo 02:07.171 02:07.102 16 88 Honda Asia-Dream Racing with Astemo ATIRATPHUVAPAT Nakarin 02:07.023 ANUAR Azroy hakeem 02:08.018 ZAIDI Muhammad Zaqhwan 02:07.514 02:07.269 17 50 MARUMAE Team KODAMA KODAMA Yuta 02:07.369 SUGAWARA Riku 02:07.426 STAUFFER Max 02:08.330 02:07.398 18 99 Elf Marc VDS Racing Team / KM99 DE PUNIET Randy 02:07.418 MARINO Florian 02:08.593 GUARNONI Jérémy 02:07.474 02:07.446 19 6 ERC Endurance #6 MYKHALCHYK Illya 02:06.956 FORAY Kenny 02:08.400 CHECA CARRERA David 02:09.682 02:07.678 20 25 Team Étoile OKUBO Hikari 02:07.413 WATANABE Kazuki 02:08.470 ITO Motoharu 02:09.439 02:07.942 21 41 Kaedear-Dafy-Rac41-Honda ISHIZUKA Takeshi 02:08.232 LEESCH Chris 02:08.863 MANFREDI Kevin 02:07.664 02:07.948 22 59 Team BabyFace Titanium Power TSUDA Kazuma 02:08.634 MAEDA Keisuke 02:07.289 MULHAUSER Robin 02:09.702 02:07.962 23 4 Tati team AVA6 racing CLERE Hugo 02:08.615 VIÑALES MARES Isaac 02:07.948 NISHIMURA Sho 02:08.061 02:08.005 24 20 Honda Suzuka Racing Team PAWI Khairul idham 02:07.830 AOTA Kai 02:09.608 SUGIYAMA Yuki 02:08.196 02:08.013 25 44 Honda No Limits TOBA Kaito 02:08.016 GIANNINI Gabriele 02:08.035 HAGA Akito 02:14.770 02:08.026 26 9 SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG SEKIGUCHI Taro 02:08.236 KAMEI Yudai 02:08.009 NAKAMURA Tatsuya 02:08.343 02:08.123 27 45 SHINSYUREN with TOTEC HIGASHIMURA Isami 02:11.978 NAKAMURA Shuichiro 02:08.205 NAKAJIMA Hinata 02:08.291 02:08.248 28 64 Kawasaki Plaza Racing Team IWATO Ryosuke 02:07.949 MIE Gun 02:09.756 NAKAYAMA Yosuke 02:08.714 02:08.332 29 23 KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH SANO Yuto 02:07.949 SANO Katsuto 02:08.841 SHINJO Masahiro 02:10.603 02:08.395 30 711 BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA SAKURAYAMA Shigenori 02:12.921 ITO Yuki 02:08.551 MATSUOKA Rei 02:08.389 02:08.470 31 112 Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT TAKAHASHI Naoki 02:08.825 AZMAN Muhammad helmi 02:09.103 KATO Takafumi 02:12.759 02:08.964 32 93 TONE Team 4413 EVA 02 BMW HOSHINO Tomoya 02:09.935 YOSHIDA Ainosuke 02:12.366 MERCADO Leandro denis 02:08.335 02:09.135 33 52 NCXX RACING with RIDERS CLUB ITE Shota 02:08.289 TOSHIMA Rei 02:10.342 OKABE Ren 02:13.368 02:09.316 34 777 Wójcik Racing Team #777 SST TORRES FERNANDEZ Jordi 02:09.291 PAWELEC Milan 02:09.786 MOLIK Mateusz 02:10.796 02:09.539 35 19 Team TATARA aprilia WADA Ruka 02:09.837 WATANUKI Maiku 02:09.906 BAIOCCO Matteo 02:11.950 02:09.872 36 55 NATIONAL MOTOS HONDA FMA SUCHET Valentin 02:09.541 RAYMOND Guillaume 02:11.001 NIGON Johan 02:11.971 02:10.271 37 49 Revo-M2 CALIA Kevin 02:10.117 SALTARELLI Simone 02:10.868 FERRONI Flavio 02:11.160 02:10.493 38 75 Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT YOSHIDA Mitsuhiro 02:12.910 KOJIMA Kazuhiro 02:10.573 YAMATO Syuu 02:10.468 02:10.521 39 78 Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka HASEGAWA Shudai 02:09.972 OKADA Hiromasa 02:12.413 IDE Yousuke 02:15.794 02:11.193 40 56 AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing YOKOYAMA Shota 02:10.848 - - VIETTI-RAMUS Doriano 02:11.625 02:11.237 41 65 Motobox Kremer Racing #65 MORAIS Sheridan 02:12.029 RUBIN Daniel 02:12.404 SMITS Twan 02:10.643 02:11.336 42 13 Taira Promote Racing SHIBATA Yoshimasa 02:11.838 TARUMI Hayato 02:16.383 KAWASAKI Shogo 02:11.018 02:11.428 43 57 NICHIRIN RACING ADACHI Masaki 02:12.827 HORII Souta 02:11.282 SAKAI Takatsugu 02:13.766 02:12.055 44 503 EDWIN GESUNDHEIT Racing MASUDA Yuuki 02:12.007 MAEKAWA Takashi 02:16.420 KABETANI Yuya 02:12.270 02:12.139 45 31 TEAM SUGAI RACING JAPAN SUGAI Yoshiyuki 02:13.109 MATSUKAWA Yasuhiro 02:12.649 HIRANO Runa 02:14.757 02:12.879 46 38 Team38 MORIMOTO Seiichiro 02:13.024 NOJIMA Yoshiaki 02:15.583 TAKATANI Junpei 02:12.919 02:12.972 47 66 BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO KIKUCHI Jun 02:11.731 KAWAGUCHI Atsushi 02:15.827 YOSHIHARA Masanori 02:14.655 02:13.193 48 15 IWATA RACING FAMILY TAKAI Kyohei 02:12.892 HATTORI Ryoga 02:15.979 ENDO Akiyoshi 02:13.760 02:13.326 49 89 CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI YOSHIHIRO Hikaru 02:12.151 YAMAZOE Yasunori 02:15.289 OHNUKI Kimihiko 02:16.999 02:13.720 50 46 MOTORCYCLES#27 EJ YIC NISHINAKA Tsuna 02:15.423 KUSU Rui 02:12.834 - - 02:14.129 51 16 Team Etching Factory HANAMURA Shunichi 02:12.580 NAGAYAMA Shota 02:16.662 - - 02:14.621 52 29 DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene IWATANI Keita 02:13.764 SAMURA Eisuke 02:15.949 OOSUKA Toshiharu 02:16.817 02:14.857 53 411 Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita ARAKAWA Masahiko 02:15.196 MATSUNAGA Osamu 02:14.759 KATO Hisayuki 02:15.671 02:14.978 54 26 Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI KUNO Mitsuhiro 02:14.465 CHINUSHI Hisashi 02:17.310 SATO Naoyuki 02:16.088 02:15.277 55 828 TEAM FRONTIER - - KATAHIRA Ryosuke - - - -