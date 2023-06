2023 Isle of Man TT Superstock Race 1: Full Results

2023 Isle of Man TT - SuperSTOCK Race 1 Pos Rider BIKE Team Time 1 Peter Hickman BMW Monster Energy by FHO Racing BMW 51:05.245 2 Michael Dunlop Honda MD Racing 51:28.417 3 Dean Harrison Kawasaki DAO Racing Kawasaki 51:43.244 4 Davey Todd Honda Milenco by Padgett’s Motorcycles 52:06.251 5 James Hillier Yamaha OMG Racing 52:14.822 6 Jamie Coward Honda KTS Racing powered by Steadplan 52:16.168 7 Conor Cummins Honda Milenco by Padgett’s Motorcycles 52:37.564 8 David Johnson Honda C&LFairburnProperties/Jackson Racing 52:56.131 9 Mike Browne BMW Burrows Engineering / RK racing 53:35.344 10 Shaun Anderson Suzuki Team Classic Suzuki 53:38.580 11 Brian McCormack BMW Roadhouse Macau by FHO 53:48.443 12 Craig Neve Honda Bathams Racing 53:49.243 13 Michael Rutter BMW Bathams Ales 53:58.364 14 James Hind Suzuki North Lincs Components 54:03.697 15 Samuel West BMW Street Diner Racing 54:09.031 16 Paul Jordan Yamaha PreZ Racing by Prosper² 54:48.621 17 Julian Trummer Honda WH Racing with Dynobike 54:53.118 18 Stephen Smith Honda DP Coldplaning / TC- Racing 54:56.455 19 Rob Hodson Honda SMT Racing 55:02.460 20 Raul Martinez Honda Toll Racing Team by Ecubitt 55:09.613 21 Richard Wilson Honda KH Hire 55:32.978 22 Mark Goodings Kawasaki LMT Motorsport 55:43.333 23 Mark Parrett BMW C and C ltd 55:43.466 24 Stefano Bonetti Honda Speed motor 55:50.608 25 David Datzer BMW MTP-Racing by Tommy Wagner 55:50.764 26 Ryan Cringle Honda AGR Motorsports 55:51.760 27 Michael Russell BMW Pipewerx Exhausts 55:53.638 28 Forest Dunn Suzuki no sponsor 55:58.254 29 Dominic Herbertson BMW EFL Engineering Fabrication Ltd 56:01.125 30 Michael Evans Suzuki Michael Evans Racing 56:07.088 31 James Chawke Suzuki Chawkie Racing Supporters Club 56:10.125 32 Allann Venter BMW Lekka Racing/Sandton BMW/Tag-43 56:28.871 33 Rhys Hardisty Yamaha Lee Williams Contractors 56:33.222 34 Rennie Scaysbrook BMW Team Kibosh 56:34.670 35 Dave Hewson BMW Obsession Engineering Ltd 56:54.130 36 Amalric Blanc BMW Team B&M / Team Gazzz 58 57:02.160 37 Anthony Redmond BMW Reds Garage IOM 57:07.266 38 Xavier Denis Yamaha performanX Racing Team 57:45.319

Peter Hickman wins his first Isle of Man TT race of 2023, and tenth of his career, with a dominant performance in the opening Superstock race.

Michael Dunlop and Dean Harrison complete the podium.