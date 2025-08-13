Mercedes Ungkap Rencana Pengembangan untuk Sisa Musim 2025

Mercedes masih berusaha meningkatkan mobil W16 mereka, dan mempelajari hal yang bisa mereka bawa untuk pengembangan mobil 2026 saat F1 menuju era baru dengan perombakan regulasi teknis besar.

Tim F1 harus menyeimbangkan prospek kompetitif mereka musim ini di samping persiapan musim depan, saat regulasi teknis mengalami perombakan total.

Bagi mereka yang berada di luar pertarungan gelar, keputusan untuk beralih ke mobil 2026 terasa lebih mudah dibanding mereka yang bertarung di papan atas. Salah satunya Mercedes, yang tampaknya akan membawa lebih sedikit upgrade untuk mobil mereka saat ini seiring berjalannya musim 2025.

Berbicara di Grand Prix Hungaria, Chief Communications Officer and Team Representative Bradley Lord mengatakan kepada media terpilih termasuk Crash.net: "Jelas, setiap pengembangan tim tertuju pada tahun 2026 dan saya pikir kita akan melihat pernyataan pada Jumat soal suku cadang baru selain sayap spesifik sirkuit dan hal-hal seperti itu di paruh kedua.

"Jadi, itu akan menjadi dokumen yang jauh lebih ringan daripada yang mungkin terjadi di musim normal tanpa perubahan besar yang akan datang, dan saya pikir itu akan berlaku untuk setiap tim dan itu hal logis.

"Tapi itu bukan berarti kami berhenti belajar hanya karena performa aero atau upgrade mobil tidak ada. Jadi, kami akan berusaha belajar sebanyak mungkin, khususnya terkait manajemen ban, cara kami menjalankan ban, cara memaksimalkan performanya, dan cara kami memaksimalkan suhu ban, yang merupakan salah satu hal yang kami kesulitan di beberapa balapan musim ini.

"Jadi, pekerjaan akan terus berlanjut karena pembelajaran tidak khusus untuk mobil generasi sekarang. Ini relevan untuk setiap mobil balap yang akan kami buat di masa mendatang."

Mercedes alihkan perhatian ke 2026

Mercedes saat ini bertengger di posisi tiga klasemen konstruktor, tapi hanya terpaut 24 poin di belakang Ferrari di posisi kedua.

Saat ditanya oleh Crash.net apakah Mercedes sudah selesai dengan peningkatan 'besar' untuk mobil 2025, Lord menjawab: "Akan mengejutkan jika melihat siapapun membawa peningkatan besar mulai saat ini.

"Itu agak bergantung pada semantik besar, apakah itu berarti banyak item pada daftar deklarasi atau apakah itu berarti waktu putaran dan hal-hal seperti itu.

"Namun, kami sering melihat bahwa meskipun item pengembangan berkurang, Anda masih bisa melakukan banyak kemajuan dalam hal pemahaman dan pembelajaran tentang mobil, meski performa konfigurasinya relatif statis.

"Jadi, kami akan berusaha keras untuk mencapai itu dan balapan sekeras mungkin di paruh kedua musim ini. Kami bertarung ketat dengan dua tim lain untuk memperebutkan posisi kedua di kejauraan, dan kami akan mengerahkan segalanya untuk berada di sana di akhir musim."

Team Principal Mercedes Toto Wolff kemudian mengonfirmasi setelah balapan hari Minggu di Budapest bahwa mereka sudah sepenuhnya beralih ke pengembangan 2026.

"Tidak ada lagi peningkatan," kata Wolff kepada media termasuk Crash.net. "Saya pikir semuanya sepenuhnya terfokus dan terkonsentrasi pada tahun depan.

"Sekarang kami tahu bahwa kami memiliki platform lebih stabil yang akan memberikan beberapa hal baik. Saya pikir mari kita lihat bagaimana kami dapat mengoptimalkan pemeriksaan dan engineering untuk menemukan setup tepat, dan bertujuan untuk menjadi sekompetitif mungkin."