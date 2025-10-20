Alpine Kecewa dengan Colapinto Setelah Abaikan Team Order

Alpine tidak senang dengan Franco Colapinto setelah Grand Prix Amerika Serikat

Alpine tidak terkesan dengan keputusan Franco Colapinto yang mengabaikan perintah tim di Grand Prix F1 Amerika Serikat 2025.

Colapinto diperintahkan untuk tetap berada di belakang rekan setimnya, Pierre Gasly, saat kedua pembalap Alpine tersebut berada di posisi ke-16 dan ke-17.

Setelah diinstruksikan untuk tidak menyerang rekan setimnya, Colapinto menjawab: "Tunggu apa?! Tahan posisi?! Tapi dia lambat."

Colapinto kemudian menyalip Gasly di Tikungan 1 dengan manuver agresif.

Gasly kesulitan mengejar kecepatan, setelah berhenti terlalu awal untuk mengganti ban Soft di Lap 27.

Hal ini membuatnya rentan, yang menyebabkan Alpine mengeluarkan perintah tim.

Memberikan sudut pandangnya, Colapinto merasa ia harus menyerang Gasly karena ia berada di dekat pembalap Sauber Gabriel Bortoleto.

"Pada akhirnya, ban saya sedikit lebih segar daripada Pierre dan melihat Gabriel [Bortoleto] menyerang. Saya ingin dia tetap berada di belakang kami berdua," ujar Colapinto kepada para wartawan di Austin.

Alpine akan “meninjau” team-order

Managing Director Alpine, Steve Nielsen, mengonfirmasi bahwa tim akan "meninjau" dan menangani masalah ini "secara internal".

Dalam siaran pers tim, Nielsen mengatakan: "Di pihak Pierre, kami menangani ancaman undercut untuk mengganti ban ke ban lunak, sedikit lebih awal dari yang kami inginkan, dan kemudian melakukan pitstop yang lambat, yang akan kami tinjau dan perbaiki," jelas Nielsen.

"Franco berhasil memperpanjang jarak tempuh mediumnya hingga mengalami delta ban menjelang akhir balapan di mana ia berhasil menyusul Pierre.

"Kami memberikan instruksi kepada para pembalap untuk mempertahankan posisi karena kami mengelola bahan bakar dengan kedua mobil dan variabel tambahan berupa jumlah putaran tersisa dengan para pembalap terdepan berada di dekatnya.

"Sebagai tim, instruksi apa pun yang dikeluarkan oleh dinding pit bersifat final dan hari ini kami kecewa karena hal ini tidak terjadi, jadi ini adalah sesuatu yang akan kami tinjau dan tangani secara internal."

Colapinto masih bertarung untuk masa depannya di F1 saat performanya meningkat dalam beberapa putaran terakhir, mengungguli Gasly pada empat dari lima kualifikasi terakhir.

Namun, itu belum membuahkan poin di tengah minimnya perkembangan Alpine musim ini.

Alpine terpuruk di dasar klasemen konstruktor, dengan fokus mereka pada aturan baru untuk tahun 2026.

Flavio Briatore mengisyaratkan rekan setim Gasly adalah Colapinto atau Paul Aron, yang merupakan bagian dari program junior mereka.

