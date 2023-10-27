Moto2 Thailand: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Buriram
Hasil sesi Free Practice 2 untuk Moto2 Thailand di Chang International Circuit, Buriram, putaran ke-17 dari musim 2023.
Pedro Acosta menegaskan dominasinya di Buriram dengan kembali memimpin sesi latihan kedua untuk Moto2 Thailand.
Berpeluang untuk mengunci gelar akhir pekan ini, Acosta menjadi satu dari dua pembalap dengan laptime 1:35 setelah menorehkan waktu 1 menit 35,985 detik.
Pembalap lain yang berada di kisaran laptime tersebut adalah Marcos Ramirez dari American Racing, yang membukukan laptime 0,014 detik lebih lambat.
|2023 Moto2 Buriram - Practice (2) Results
|Pos
|Rider
|Nat
|Team
|Bike
|Time
|1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 35.985s
|2
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing
|(Kalex)
|1m 35.999s
|3
|Fermín Aldeguer
|SPA
|Beta Tools SpeedUp
|(Boscoscuro)
|1m 36.005s
|4
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 36.194s
|5
|Aron Canet
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|1m 36.240s
|6
|Jake Dixon
|GBR
|Inde GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|1m 36.283s
|7
|Ai Ogura
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 36.312s
|8
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Correos Prepago Yamaha VR46
|(Kalex)
|1m 36.354s
|9
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 36.585s
|10
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedUp
|(Boscoscuro)
|1m 36.606s
|11
|Dennis Foggia
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 36.652s
|12
|Albert Arenas
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 36.735s
|13
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|1m 36.748s
|14
|Celestino Vietti
|ITA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|1m 36.858s
|15
|Sergio Garcia
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|1m 36.900s
|16
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 36.929s
|17
|Sam Lowes
|GBR
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 36.959s
|18
|Alex Escrig
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|1m 37.016s
|19
|Izan Guevara
|SPA
|Inde GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|1m 37.088s
|20
|Filip Salac
|CZE
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|1m 37.107s
|21
|Darryn Binder
|RSA
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|1m 37.110s
|22
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 37.113s
|23
|Jeremy Alcoba
|SPA
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|1m 37.218s
|24
|Barry Baltus
|BEL
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|1m 37.256s
|25
|Taiga Hada
|JPN
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 37.437s
|26
|Alberto Surra
|ITA
|Forward Team
|(Forward)
|1m 37.493s
|27
|Kohta Nozane
|JPN
|Correos Prepago Yamaha VR46
|(Kalex)
|1m 37.502s
|28
|Rory Skinner
|GBR
|OnlyFans American Racing
|(Kalex)
|1m 37.517s
|29
|Lukas Tulovic
|GER
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|1m 37.617s
|30
|Mattia Casadei
|ITA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|1m 37.629s