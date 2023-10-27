Moto2 Thailand: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Buriram

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27 Okt 2023
Pedro Acosta, Moto2, Thailand MotoGP, 27 October

Hasil sesi Free Practice 2 untuk Moto2 Thailand di Chang International Circuit, Buriram, putaran ke-17 dari musim 2023.

Pedro Acosta menegaskan dominasinya di Buriram dengan kembali memimpin sesi latihan kedua untuk Moto2 Thailand.

Berpeluang untuk mengunci gelar akhir pekan ini, Acosta menjadi satu dari dua pembalap dengan laptime 1:35 setelah menorehkan waktu 1 menit 35,985 detik.

Pembalap lain yang berada di kisaran laptime tersebut adalah Marcos Ramirez dari American Racing, yang membukukan laptime 0,014 detik lebih lambat.

2023 Moto2 Buriram - Practice (2) Results
PosRiderNatTeamBikeTime
1Pedro AcostaSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)1m 35.985s
2Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing(Kalex)1m 35.999s
3Fermín AldeguerSPABeta Tools SpeedUp(Boscoscuro)1m 36.005s
4Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)1m 36.194s
5Aron CanetSPAPons Wegow Los40(Kalex)1m 36.240s
6Jake DixonGBRInde GASGAS Aspar Team(Kalex)1m 36.283s
7Ai OguraJPNIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)1m 36.312s
8Manuel GonzalezSPACorreos Prepago Yamaha VR46(Kalex)1m 36.354s
9Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)1m 36.585s
10Alonso LopezSPABeta Tools SpeedUp(Boscoscuro)1m 36.606s
11Dennis FoggiaITAItaltrans Racing Team(Kalex)1m 36.652s
12Albert ArenasSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)1m 36.735s
13Zonta Vd GoorberghNEDFieten Olie Racing GP(Kalex)1m 36.748s
14Celestino ViettiITAFantic Racing(Kalex)1m 36.858s
15Sergio GarciaSPAPons Wegow Los40(Kalex)1m 36.900s
16Joe RobertsUSAItaltrans Racing Team(Kalex)1m 36.929s
17Sam LowesGBRElf Marc VDS Racing Team(Kalex)1m 36.959s
18Alex EscrigSPAForward Team(Forward)1m 37.016s
19Izan GuevaraSPAInde GASGAS Aspar Team(Kalex)1m 37.088s
20Filip SalacCZEQJMOTOR Gresini Moto2(Kalex)1m 37.107s
21Darryn BinderRSALiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)1m 37.110s
22Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)1m 37.113s
23Jeremy AlcobaSPAQJMOTOR Gresini Moto2(Kalex)1m 37.218s
24Barry BaltusBELFieten Olie Racing GP(Kalex)1m 37.256s
25Taiga HadaJPNPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)1m 37.437s
26Alberto SurraITAForward Team(Forward)1m 37.493s
27Kohta NozaneJPNCorreos Prepago Yamaha VR46(Kalex)1m 37.502s
28Rory SkinnerGBROnlyFans American Racing(Kalex)1m 37.517s
29Lukas TulovicGERLiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)1m 37.617s
30Mattia CasadeiITAFantic Racing(Kalex)1m 37.629s