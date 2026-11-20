Moto2 Portugal 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Portimao
Hasil sesi latihan hari Jumat untuk Moto2 Portugal 2026 dari sirkuit Portimao, putaran 21 dari 22.
Sesi Practice Moto2 Portugal 2026 di Portimao menempatkan Senna Agius sebagai yang tercepat dalam kedua kesempatan saat turun ke lintasan. Pembalap Australia tersebut mencatatkan rekor putaran baru dalam penampilan yang dominan di hari pertama menjelang Grand Prix Portugal.
Pembalap tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP ini telah mencatatkan rekor putaran baru pada sesi pagi, kemudian kembali ke lintasan pada Practice yang krusial dan mempertajam catatan waktunya. Torehan waktu 1 menit 40,558 detik bertahan sebagai yang tercepat hingga sesi berakhir.
Daniel Holgado - yang sebelumnya berhasil naik podium setelah menjadi yang tercepat pada hari Jumat di Qatar - menjadi pesaing terdekat dengan selisih waktu 0,155 detik dalam sesi yang berlangsung ketat dan cepat.
Sebanyak 21 pembalap teratas mencatatkan waktu dalam rentang satu detik dari rekor baru tersebut. Bahkan, catatan waktu ini lebih cepat daripada tiga catatan waktu dari sesi MotoGP, dengan enam belas pembalap Moto2 teratas semuanya mencatatkan waktu lebih baik dibandingkan catatan waktu terakhir pada sesi FP1 kelas utama (MotoGP).
Rekan setimnya di Aspar, David Alonso, menempati posisi ketiga, sementara Barry Baltus mengulangi performa apiknya dari sesi FP1 dengan menempati posisi keempat untuk tim REDS Fantic Racing.
Alonso Lopez melesat ke posisi kelima untuk tim Gresini berkat catatan waktu di menit-menit akhir, mengungguli Daniel Munoz yang menempati posisi keenam tercepat pada hari pertama di Algarve untuk tim Italtrans.
Filip Salac sempat mengalami kesulitan dan keluar dari lintasan pada sesi FP1 hingga menempati posisi ke-18, namun ia bangkit pada sesi latihan (Practice) dengan terus memperbaiki catatan waktunya hingga akhirnya menempati posisi ketujuh.
Alex Escrig juga menunjukkan peningkatan besar di Practice. Sempat tertinggal di posisi ke-24 pada FP1, pembalap tim Klint Forward - sebelumnya meraih pole dan finis di podium di Qatar - berhasil bangkit ke posisi kedelapan.
Namun, ia kemudian mendapatkan kibaran bendera hitam-oranye, yang mengharuskannya menepi dari lintasan akibat adanya masalah pada motornya.
Collin Veijer menempati posisi kesembilan, mengungguli para kandidat juara lainnya, sementara Izan Guevara berhasil masuk ke dalam sepuluh besar.
Pemimpin kejuaraan, Manuel Gonzalez, menghabiskan sebagian besar sesi di depan rival perebutan gelarnya, tapi ia tidak memperbaiki catatan waktunya di akhir, dan harus melalui penantian yang menegangkan setelah finis di posisi ke-12, seiring dengan berakhirnya sisa putaran yang berpotensi menggeser posisi pembalap tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP tersebut.
Itu adalah sesi Practice yang ketat dengan 21 pembalap berada di dalam 1 detik, Mario Aji dari Honda Team Asia jadi pembalap teratas dengan jarak 1 detik dari Agius di posisi ke-22.
Moto2 Portugal 2026 - Portimao - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1' 40.558s
|2
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.155s
|3
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.183s
|4
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.221s
|5
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.273s
|6
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.322s
|7
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.325s
|8
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.383s
|9
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.393s
|10
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.405s
|11
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.589s
|12
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.602s
|13
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|+0.606s
|14
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.613s
|15
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.710s
|16
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.758s
|17
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.826s
|18
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.944s
|19
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.951s
|20
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.958s
|21
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|+0.999s
|22
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.006s
|23
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.050s
|24
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.096s
|25
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.309s
|26
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.394s
|27
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.607s
|28
|Matteo Ferrari
|ITA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+2.851s
Rekor resmi Moto2 Portimao:
New all-time lap record: Senna Agius (2026, Practice) 1’ 40.588s
Best Pole: Diogo Moreira (2025) 1’ 41.168s
Fastest race lap: Collin Veijer (2025) 1’ 41.225s
Free Practice 1
Pada sesi pembuka, Agius mencatatkan waktu tercepat dengan putaran di bawah 1 menit 41 detik di Portimao - yang saat itu menjadi rekor putaran baru.
Nasib berbeda dialami oleh para pembalap di garasi Dynavolt; Gonzalez melewatkan sebagian besar sesi setelah terjatuh di tikungan kedelapan.
Saat kembali ke lintasan untuk lima menit terakhir, pembalap yang tengah bersaing memperebutkan gelar juara ini tidak berhasil memperbaiki posisinya. Meski sempat mencatatkan waktu terbaik pribadi di akhir sesi, ia tetap tertahan di posisi ke-12.
Saingan dalam perebutan gelar, Guevara, berhasil menempati posisi tiga besar. Ia menjadi pembalap dengan motor Boscoscuro tercepat, tepat di belakang Agius dan Lopez yang menempati posisi kedua - setelah sebelumnya Lopez sempat memimpin FP1 sebelum Agius mempertajam catatan waktu untuk kelas tersebut.
Melengkapi posisi lima besar adalah Baltus dan Canet, yang kembali menunjukkan performa terbaiknya.
Angel Piqueras juga sempat terjatuh dalam sesi ini, sementara Rueda menjadi pembalap debutan (rookie) tercepat di FP1 dengan menempati posisi ke-14.
Moto2 Portugal 2026 - Portimao - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1' 40.959s
|2
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.454s
|3
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.520s
|4
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.700s
|5
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.724s
|6
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.726s
|7
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.833s
|8
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.929s
|9
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.966s
|10
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|+1.167s
|11
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.239s
|12
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+1.259s
|13
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.275s
|14
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.333s
|15
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.391s
|16
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.474s
|17
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.477s
|18
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.541s
|19
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.566s
|20
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.649s
|21
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.678s
|22
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.760s
|23
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.810s
|24
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.816s
|25
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+2.013s
|26
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|+2.350s
|27
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+2.472s
|28
|Matteo Ferrari
|ITA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+4.524s