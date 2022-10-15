Hasil Kualifikasi Q1 MotoGP Australia dari Phillip Island

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15 Okt 2022
Johann

Hasil babak kualifikasi Q1 MotoGP Australia dari Sirkuit Phillip Island, putaran ke-18 kejuaraan balap motor Grand Prix musim 2022.

Dua pebalap teratas - Johann Zarco dan Alex Rins - sekarang maju ke babak Q2, di mana mereka akan bergabung dengan sepuluh pebalap tercepat setelah latihan ketiga.

Yang lain akan mulai, dalam urutan di atas, dari 13 di grid dan seterusnya ...

motogp australia - phillip island - hasil kualifikasi q1
PosPEMBALAPNatTIM (MOTOR)
1Johann ZarcoFRAPramac Ducati (GP22)
2Alex RinsSPASuzuki Ecstar (GSX-RR)
3Enea BastianiniITAGresini Ducati (GP21)
4Pol EspargaroSPARepsol Honda (RC213V)
5Joan MirSPASuzuki Ecstar (GSX-RR)
6Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)
7Cal CrutchlowGBRWithU RNF Yamaha (YZR-M1)
8Darryn BinderRSAWithU RNF Yamaha (YZR-M1)*
9Remy GardnerAUSKTM Tech3 (RC16)*
10Fabio Di GiannantonioITAGresini Ducati (GP21)*
11Miguel OliveiraPORRed Bull KTM (RC16)
12Raul FernandezSPAKTM Tech3 (RC16)*
13Franco MorbidelliITAMonster Yamaha (YZR-M1)
14Tetsuta NagashimaJPNLCR Honda (RC213V)

* Pemula

 