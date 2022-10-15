Hasil Kualifikasi Q1 MotoGP Australia dari Phillip Island
Hasil babak kualifikasi Q1 MotoGP Australia dari Sirkuit Phillip Island, putaran ke-18 kejuaraan balap motor Grand Prix musim 2022.
Dua pebalap teratas - Johann Zarco dan Alex Rins - sekarang maju ke babak Q2, di mana mereka akan bergabung dengan sepuluh pebalap tercepat setelah latihan ketiga.
Yang lain akan mulai, dalam urutan di atas, dari 13 di grid dan seterusnya ...
|motogp australia - phillip island - hasil kualifikasi q1
|Pos
|PEMBALAP
|Nat
|TIM (MOTOR)
|1
|Johann Zarco
|FRA
|Pramac Ducati (GP22)
|2
|Alex Rins
|SPA
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|3
|Enea Bastianini
|ITA
|Gresini Ducati (GP21)
|4
|Pol Espargaro
|SPA
|Repsol Honda (RC213V)
|5
|Joan Mir
|SPA
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|6
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|7
|Cal Crutchlow
|GBR
|WithU RNF Yamaha (YZR-M1)
|8
|Darryn Binder
|RSA
|WithU RNF Yamaha (YZR-M1)*
|9
|Remy Gardner
|AUS
|KTM Tech3 (RC16)*
|10
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Gresini Ducati (GP21)*
|11
|Miguel Oliveira
|POR
|Red Bull KTM (RC16)
|12
|Raul Fernandez
|SPA
|KTM Tech3 (RC16)*
|13
|Franco Morbidelli
|ITA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|14
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|LCR Honda (RC213V)
* Pemula