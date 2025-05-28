Tes WorldSBK Misano: Hasil Lengkap Hari Pertama (Selasa)

Hasil akhir dari hari pertama tes WorldSBK Misano pada hari Selasa.

Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu memuncaki hari pertama tes WorldSBK Misano.

Juara bertahan World Superbike itu menjadi satu-satunya pembalap yang membukukan laptime 1:32 pada hari Selasa, yang dicatat pada sesi sore.

Alvaro Bautista, Sam Lowes, Alex Lowes, Iker Lecuona, Remy Gardner dan Danilo Petrucci jadi pembalap lain yang mencatatkan 1:33 pada sesi pagi selain Razgatlioglu.

Axel Bassani kemudian mencatatkan laptime tercepat kedua pada sesi sore.

Sesi pagi sempat dihentikan oleh dua bendera merah.

Sam Lowes dan Michael van der Mark terjatuh, tetapi pada kedua kesempatan itu, kedua pembalap masih bisa melanjutkan balapan.

Pembalap Ducati Nicolo Bulega tidak turun ke trek pada hari Selasa, adapun tes akan dilanjutkan hari Rabu ini.

Pos#PembalapMotorLaptime
11Razgatlioglu ToprakBMW M1000RR1'32.559
247Bassani Axelbimota KB998 Rimini1'33.091
37Lecuona IkerHonda CBR1000 RR-R1'33.195
419Bautista AlvaroDucati Panigale V4R1'33.361
514Lowes SamDucati Panigale V4R1'33.451
65Montella YariDucati Panigale V4R1'33.487
79Petrucci DaniloDucati Panigale V4R1'33.541
865Rea JonathanYamaha YZF R11'33.635
931Gerloff GarrettKawasaki ZX-10RR1'33.782
1087Gardner RemyYamaha YZF R11'33.783
1122Lowes Alexbimota KB998 Rimini1'33.803
1255Locatelli AndreaYamaha YZF R11'33.822
1360van der Mark MichaelBMW M1000RR1'33.839
1477Aegerter DominiqueYamaha YZF R11'34.095
1529Iannone AndreaDucati Panigale V4R1'34.153
1617Vickers RyanDucati Panigale V4R1'34.210
17151Pirro MicheleDucati Panigale V4R1'34.263
1895Mackenzie TarranHonda CBR1000 RR-R1'35.265
19128Reiterberger MarkusBMW M1000RR1'35.960
2046Bridewell ThomasHonda CBR1000 RR-R1'36.191
2150Guintoli SylvainBMW M1000RR1'36.542
22120O'Halloran JasonYamaha YZF R11'36.661
2351Masia JaumeDucati Panigale V21'37.208
2453Debise ValentinDucati Panigale V21'37.508
25165Oettl PhilippDucati Panigale V21'37.731
2627Norrodin AdamHonda CBR1000 RR-R1'37.757
2752Alcoba JeremyKawasaki ZX-6R 6361'37.905
2820Cardelus XaviDucati Panigale V21'37.943
2933Montero EduardoDucati Panigale V21'40.269
3054Pasini MattiaMoto2 
3111Bulega Nicolo
Ducati Panigale V4R
 
3212Fores Javi
bimota KB998 Rimini
 
3328van Straalen Glenn
Ducati Panigale V2
 
34162Manzi Stefano
Yamaha YZF R1
 
Tes WorldSBK Misano: Hasil Lengkap Hari Pertama (Selasa)
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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