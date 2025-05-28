Tes WorldSBK Misano: Hasil Lengkap Hari Pertama (Selasa)
Hasil akhir dari hari pertama tes WorldSBK Misano pada hari Selasa.
Toprak Razgatlioglu memuncaki hari pertama tes WorldSBK Misano.
Juara bertahan World Superbike itu menjadi satu-satunya pembalap yang membukukan laptime 1:32 pada hari Selasa, yang dicatat pada sesi sore.
Alvaro Bautista, Sam Lowes, Alex Lowes, Iker Lecuona, Remy Gardner dan Danilo Petrucci jadi pembalap lain yang mencatatkan 1:33 pada sesi pagi selain Razgatlioglu.
Axel Bassani kemudian mencatatkan laptime tercepat kedua pada sesi sore.
Sesi pagi sempat dihentikan oleh dua bendera merah.
Sam Lowes dan Michael van der Mark terjatuh, tetapi pada kedua kesempatan itu, kedua pembalap masih bisa melanjutkan balapan.
Pembalap Ducati Nicolo Bulega tidak turun ke trek pada hari Selasa, adapun tes akan dilanjutkan hari Rabu ini.
|Pos
|#
|Pembalap
|Motor
|Laptime
|1
|1
|Razgatlioglu Toprak
|BMW M1000RR
|1'32.559
|2
|47
|Bassani Axel
|bimota KB998 Rimini
|1'33.091
|3
|7
|Lecuona Iker
|Honda CBR1000 RR-R
|1'33.195
|4
|19
|Bautista Alvaro
|Ducati Panigale V4R
|1'33.361
|5
|14
|Lowes Sam
|Ducati Panigale V4R
|1'33.451
|6
|5
|Montella Yari
|Ducati Panigale V4R
|1'33.487
|7
|9
|Petrucci Danilo
|Ducati Panigale V4R
|1'33.541
|8
|65
|Rea Jonathan
|Yamaha YZF R1
|1'33.635
|9
|31
|Gerloff Garrett
|Kawasaki ZX-10RR
|1'33.782
|10
|87
|Gardner Remy
|Yamaha YZF R1
|1'33.783
|11
|22
|Lowes Alex
|bimota KB998 Rimini
|1'33.803
|12
|55
|Locatelli Andrea
|Yamaha YZF R1
|1'33.822
|13
|60
|van der Mark Michael
|BMW M1000RR
|1'33.839
|14
|77
|Aegerter Dominique
|Yamaha YZF R1
|1'34.095
|15
|29
|Iannone Andrea
|Ducati Panigale V4R
|1'34.153
|16
|17
|Vickers Ryan
|Ducati Panigale V4R
|1'34.210
|17
|151
|Pirro Michele
|Ducati Panigale V4R
|1'34.263
|18
|95
|Mackenzie Tarran
|Honda CBR1000 RR-R
|1'35.265
|19
|128
|Reiterberger Markus
|BMW M1000RR
|1'35.960
|20
|46
|Bridewell Thomas
|Honda CBR1000 RR-R
|1'36.191
|21
|50
|Guintoli Sylvain
|BMW M1000RR
|1'36.542
|22
|120
|O'Halloran Jason
|Yamaha YZF R1
|1'36.661
|23
|51
|Masia Jaume
|Ducati Panigale V2
|1'37.208
|24
|53
|Debise Valentin
|Ducati Panigale V2
|1'37.508
|25
|165
|Oettl Philipp
|Ducati Panigale V2
|1'37.731
|26
|27
|Norrodin Adam
|Honda CBR1000 RR-R
|1'37.757
|27
|52
|Alcoba Jeremy
|Kawasaki ZX-6R 636
|1'37.905
|28
|20
|Cardelus Xavi
|Ducati Panigale V2
|1'37.943
|29
|33
|Montero Eduardo
|Ducati Panigale V2
|1'40.269
|30
|54
|Pasini Mattia
|Moto2
|31
|11
|Bulega Nicolo
Ducati Panigale V4R
|32
|12
|Fores Javi
bimota KB998 Rimini
|33
|28
|van Straalen Glenn
Ducati Panigale V2
|34
|162
|Manzi Stefano
Yamaha YZF R1