Tes WorldSBK Cremona: Hasil Hari Kedua
Hasil hari kedua tes WorldSBK Cremona, dengan Remy Gardner jadi pembalap tercepat.
Remy Gardner terbukti menjadi pebalap yang harus dikalahkan di Cremona saat ia memuncaki hari kedua tes WorldSBK.
Meskipun menetapkan waktu tercepat pada hari kedua, Gardner sempat keluat rek beberapa saat setelah menetapkan waktu terbaiknya.
Pembalap pabrikan Yamaha, Andrea Locatelli tidak dapat menurunkan pembalap Australia itu dari P1, terpaut +0,059 detik dari waktu Gardner.
Hari kedua tes memberi dorongan besar bagi Michael Rinaldi, yang mengalami awal yang buruk di Motorcorsa Ducati.
Rinaldi berada di puncak untuk waktu yang singkat sebelum Gardner dan Locatelli mengungguli pemenang balapan Superbike lima kali itu.
Tes WorldSBK Cremona - Hasil Hari Kedua
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime/Gap
|1
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
|1:28.860s
|2
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|+0.059s
|3
|Michael Ruben Rinaldi
|SPA
|Motocorsa Ducati
|+0.187s
|4
|Scott Redding
|GBR
|Bonovo Action BMW
|+0.355s
|5
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.It Racing Ducati
|+0.363s
|6
|Garrett Gerloff
|USA
|Bonovo Action BMW
|+0.465s
|7
|Dominique Aegerter
|SWI
|GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
|+0.646s
|8
|Tito Rabat
|SPA
|Puccetti Kawasaki
|+0.683s
|9
|Alvaro Bautista
|SPA
|Aruba.It Racing Ducati
|+0.921s
|10
|Iker Lecuona
|SPA
|Team HRC WorldSBK
|+0.927s
|11
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|+1.167s
|12
|Xavi Vierge
|SPA
|Team HRC WorldSBK
|+1.275s
|13
|Tarran Mackenzie
|GBR
|Petronas Mie Honda
|+2.305s
|14
|Tommy Bridewell
|GBR
|Team HRC Brisitsh Superbike
|+2.305s