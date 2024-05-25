Tes WorldSBK Cremona: Hasil Hari Kedua

Hasil hari kedua tes WorldSBK Cremona, dengan Remy Gardner jadi pembalap tercepat.

Remy Gardner, Catalunya WorldSBK, 22 March
Remy Gardner, Catalunya WorldSBK, 22 March

Remy Gardner terbukti menjadi pebalap yang harus dikalahkan di Cremona saat ia memuncaki hari kedua tes WorldSBK.

Meskipun menetapkan waktu tercepat pada hari kedua, Gardner sempat keluat rek beberapa saat setelah menetapkan waktu terbaiknya.

Pembalap pabrikan Yamaha, Andrea Locatelli tidak dapat menurunkan pembalap Australia itu dari P1, terpaut +0,059 detik dari waktu Gardner.

Hari kedua tes memberi dorongan besar bagi Michael Rinaldi, yang mengalami awal yang buruk di Motorcorsa Ducati.

Rinaldi berada di puncak untuk waktu yang singkat sebelum Gardner dan Locatelli mengungguli pemenang balapan Superbike lima kali itu.

Tes WorldSBK Cremona - Hasil Hari Kedua

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Remy GardnerAUSGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team1:28.860s
2Andrea LocatelliITAPata Yamaha Prometeon WorldSBK+0.059s
3Michael Ruben RinaldiSPAMotocorsa Ducati+0.187s
4Scott ReddingGBRBonovo Action BMW+0.355s
5Nicolo BulegaITAAruba.It Racing Ducati+0.363s
6Garrett GerloffUSABonovo Action BMW+0.465s
7Dominique AegerterSWIGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team+0.646s
8Tito RabatSPAPuccetti Kawasaki+0.683s
9Alvaro BautistaSPAAruba.It Racing Ducati+0.921s
10Iker LecuonaSPATeam HRC WorldSBK+0.927s
11Jonathan ReaGBRPata Yamaha Prometeon WorldSBK+1.167s
12Xavi ViergeSPATeam HRC WorldSBK+1.275s
13Tarran MackenzieGBRPetronas Mie Honda+2.305s
14Tommy BridewellGBRTeam HRC Brisitsh Superbike+2.305s

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