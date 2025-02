2025 Official Jerez Moto2 Test, Results - Day 3 (Thursday)

The third and final day of Official Moto2 pre-season testing is underway at Jerez.

Thursday again features three track sessions, alternating with the Moto3 class...

2025 Official Jerez Moto2 Test - Thursday (Session 2) Pos Rider Nat Team Bike Time 1 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) 1m 39.597s 2 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.384s 3 Zonta Vd Goorbergh NED RW-Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.576s 4 Senna Agius AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.596s 5 Aron Canet SPA Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) +0.616s 6 Celestino Vietti ITA Team HDR Heidrun (Boscoscuro) +0.649s 7 Deniz Öncü TUR Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.832s 8 Albert Arenas SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.907s 9 Darryn Binder RSA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.907s 10 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +0.988s 11 Barry Baltus BEL Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) +1.051s 12 Daniel Holgado SPA CFMOTO Aspar Team (Kalex) +1.098s 13 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +1.147s 14 Filip Salac CZE ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.149s 15 Jake Dixon GBR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.196s 16 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +1.223s 17 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +1.239s 18 David Alonso COL CFMOTO Aspar Team (Kalex) +1.340s 19 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.342s 20 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.375s 21 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +1.377s 22 Yuki Kunii JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +1.415s 23 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +1.589s 24 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +1.626s 25 Sergio Garcia SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +2.165s 26 Tony Arbolino ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +2.274s Mario Suryo Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) No Time

Canet, Jerez Moto2 test

2025 Official Jerez Moto2 Test - Thursday (Session 1) Pos Rider Nat Team Bike Time 1 Aron Canet SPA Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) 1m 39.552s 2 Barry Baltus BEL Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) +0.004s 3 Deniz Öncü TUR Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.253s 4 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.534s 5 Zonta Vd Goorbergh NED RW-Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.560s 6 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.604s 7 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.623s 8 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.920s 9 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.969s 10 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +0.974s 11 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.996s 12 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +1.110s 13 Darryn Binder RSA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +1.125s 14 David Alonso COL CFMOTO Aspar Team (Kalex) +1.145s 15 Senna Agius AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +1.155s 16 Albert Arenas SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +1.190s 17 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.208s 18 Jake Dixon GBR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.473s 19 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +1.501s 20 Daniel Holgado SPA CFMOTO Aspar Team (Kalex) +1.530s 21 Filip Salac CZE ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.537s 22 Sergio Garcia SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +1.700s 23 Yuki Kunii JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +1.729s 24 Celestino Vietti ITA Team HDR Heidrun (Boscoscuro) +2.269s 25 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +2.305s 26 Tony Arbolino ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +2.769s Mario Suryo Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) No Time

Fastest Day 2 time:

Manuel Gonzalez Kalex 1m 39.768s

Fastest Day 1 time:

Diogo Moreira Kalex 1m 40.775s

Official Jerez Moto2 lap records:

Best lap: Aron Canet Kalex 1m 40.640s (2023)

Race lap: Joe Roberts Kalex 1m 41.020s (2024)