Valencia Moto3 Grand Prix, Circuit Ricardo Tormo - Race Results Pos Rider Nat Team Bike Time 1 Izan Guevara SPA Valresa GASGAS Aspar Team (GASGAS) 38m 10.406s 2 Deniz Öncü TUR Red Bull KTM Tech3 (KTM) 38m 10.468s 3 Sergio Garcia SPA Valresa GASGAS Aspar Team (GASGAS) 38m 16.963s 4 Dennis Foggia ITA Leopard Racing (Honda) 38m 24.539s 5 Ayumu Sasaki JPN Sterilgarda Husqvarna Max (Husqvarna) 38m 24.980s 6 Adrian Fernandez SPA Red Bull KTM Tech3 (KTM) 38m 25.082s 7 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) 38m 25.295s 8 Diogo Moreira BRA MT Helmets - MSI (KTM) 38m 25.454s 9 Ryusei Yamanaka JPN MT Helmets - MSI (KTM) 38m 25.694s 10 Daniel Holgado SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 38m 25.846s 11 John McPhee GBR Sterilgarda Husqvarna Max (Husqvarna) 38m 25.939s 12 Ivan Ortolá SPA Angeluss MTA Team (KTM) 38m 26.024s 13 Carlos Tatay SPA CFMOTO Racing PruestelGP (CFMOTO) 38m 26.183s 14 Tatsuki Suzuki JPN Leopard Racing (Honda) 38m 38.899s 15 Andrea Migno ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 38m 38.909s 16 Nicola Fabio Carraro ITA QJMotor Avintia Racing Team (KTM) 38m 38.951s 17 Elia Bartolini ITA QJMotor Avintia Racing Team (KTM) 38m 39.224s 18 David Salvador SPA Angeluss MTA Team (KTM) 38m 39.566s 19 Filippo Farioli ITA GASGAS Aspar Team (GASGAS) 38m 39.808s 20 Lorenzo Fellon FRA SIC58 Squadra Corse (Honda) 38m 39.860s 21 Joel Kelso AUS CIP Green Power (KTM) 38m 42.321s 22 Jaume Masia SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 38m 46.888s 23 Xavier Artigas SPA CFMOTO Racing PruestelGP (CFMOTO) 38m 46.932s 24 Kaito Toba JPN CIP Green Power (KTM) 38m 47.157s 25 David Almansa SPA Finetwork Team BOE Motorsports (KTM) 38m 52.497s 26 Joshua Whatley GBR VisionTrack Racing Team (Honda) 39m 0.421s 27 Mario Aji INA Honda Team Asia (Honda) 39m 0.562s 28 Ana Carrasco SPA BOE Motorsports (KTM) 39m 7.686s 29 Alberto Surra ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 39m 7.766s Scott Ogden GBR VisionTrack Racing Team (Honda) DNF Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) DNF Riccardo Rossi ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) DNF

Newly crowned world champion Izan Guevara wins a last-lap duel with Deniz Oncu for victory in the 2022 Valencia Moto3 season finale.

Third for Guevara's Aspar team-mate Sergio Garcia confirmed second place in the world championship.

Valencian MotoGP full schedule (UK time)

Friday November 4

8am - Moto3 FP1

8.55am - MotoGP FP1

9.55am - Moto2 FP1

12.15pm - Moto3 FP2

13.10pm - MotoGP FP2

14.10pm - Moto2 FP2

Saturday November 5

8am - Moto3 FP3

8.55am - MotoGP FP3

9.55am - Moto2 FP3

11.35am - Moto3 Q1

12pm - Moto3 Q2

12.30pm - MotoGP FP4

13.10pm - MotoGP Q1

13.35pm - MotoGP Q2

14.10pm - Moto2 Q1

14.35pm - Moto2 Q2

Sunday November 6

8am - Moto3 warm-up

8.20am - Moto2 warm-up

8.40am - MotoGP warm-up

10am - Moto3 race

11.20am - Moto2 race

13.00pm - MotoGP race