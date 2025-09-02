Ferrari Klaim Hamilton Tetap 'Positif' Meski Tersingkir di GP Belanda

Lewis Hamilton kehilangan kendali atas Ferrari-nya pada fase awal balapan hari Minggu di Zandvoort.

Juara dunia tujuh kali itu mengalami masalah pada ban mobil di bagian luar Tikungan 3, membuat mobilnya oleng lalu menghantam dinding di sisi kanan trek.

Hamilton akhirnya pulang dari Zandvoort dengan tangan hampa. Namun berbeda dari Hungaria, pembalap Inggris itu tampak lebih kompetitif.

Ia lolos kualifikasi hanya terpaut sepersepuluh dari Charles Leclerc dan terus menekan George Russell hampir sepanjang stint pertama.

Meskipun mengalami kecelakaan, Vasseur menjelaskan mengapa akhir pekan itu "jauh lebih positif" bagi Hamilton.

"Kami berdiskusi setelah balapan, bisa dibilang, jauh lebih positif daripada empat atau lima balapan terakhir," kata Vasseur kepada media termasuk Crash.net di Zandvoort.

"Fakta bahwa ia berada di posisi yang tepat, mampu bersaing dengan [George] Russell, bahwa kami pulih dari hari Jumat yang berat, dan suasana hatinya sangat positif.

"Ia memang kehilangan mobilnya, tetapi moodnya positif, karena saya pikir ia bisa mengambil banyak hal positif dari akhir pekan dan membangun kepercayaan diri dari Zandvoort."

Vasseur memuji pemulihan Ferrari

Vasseur merasa terpacu oleh pemulihan Ferrari selama akhir pekan, setelah terlihat jauh tertinggal dalam latihan Jumat.

Charles Leclerc

Leclerc tertinggal lebih dari 1,6 detik dari Norris di FP2, dan tampaknya akan kesulitan untuk lolos ke Q3.

Vasseur memuji timnya atas pemulihan mereka semalam dan kecepatan yang mereka ciptakan untuk Grand Prix.

“Sejujurnya, kami mengalami hari Jumat terburuk dalam tiga tahun terakhir,” tambah Vasseur. “Jika Anda melihat kecepatan hari Jumat, itu sangat, sangat sulit. Tidak ada yang berhasil sama sekali.

“Berkat pekerjaan yang dilakukan oleh para teknisi, dan juga oleh para pembalap, karena mereka sangat kooperatif, mereka mendorong semua orang ke arah yang benar. Dan itu adalah Jumat malam yang sangat kolaboratif, dan kami melakukan pemulihan yang sangat baik pada hari Sabtu.

"Memang tidak cukup untuk melawan Merc, tapi kami tidak jauh dari itu, dan hari ini kami berada dalam kecepatan yang baik, dalam kondisi yang baik.

"Saya pikir itu juga berkat pekerjaan yang dilakukan oleh Lewis selama akhir pekan dan oleh Charles, bahwa mereka menjadi bagian dari tim pada saat itu, dan pemulihan adalah bagian yang baik dari akhir pekan."