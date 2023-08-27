Klasemen F1 2023 setelah Grand Prix Belanda di Zandvoort

Avatar Derry Munikartono
27 Agu 2023
George Russell (GBR) Mercedes AMG F1 W14 makes a pit stop. Formula 1 World Championship, Rd 14, Dutch Grand Prix,

Pembaruan klasemen F1 2023 untuk kategori pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Belanda di Zandvoort, putaran ke-13.

Setelah meraih kemenangan ke-11 musim ini di Grand Prix Belanda, Max Verstappen semakin mengkokohkan posisinya di klasemen pembalap F1 2023.

Dengan 339 poin dari 13 balapan, Verstappen kini unggul 138 poin dari Sergio Perez yang menyelesaikan balapan di posisi keempat. Sementara itu, podium Fernando Alonso (168) mengereknya kembali ke P3 klasemen, unggul 12 poin dari Lewis Hamilton (156).

Klasemen F1 2023 Kategori Pembalap
Pos PembalapNat.TimMenangPoin
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing11339
2Sergio PerezMEXOracle Red Bull Racing2201
3Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco Cognizant Formula One Team0168
4Lewis HamiltonGBRMercedes AMG Petronas F1 Team0156
5Carlos SainzESPScuderia Ferrari0102
6George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team099
7Charles LeclercMONScuderia Ferrari099
8Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team075
9Lance StrollCANAston Martin Aramco Cognizant Formula One Team047
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team037
11Esteban OconFRABWT Alpine F1 Team036
12Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team036
13Alex AlbonTHAWilliams Racing015
14Nico HulkenbergGERMoneyGram Haas F1 Team09
15Valtteri BottasFINAlfa Romeo F1 Team Stake05
16Zhou GuanyuCHNAlfa Romeo F1 Team Stake04
17Yuki TsunodaJPNScuderia AlphaTauri 03
18Kevin MagnussenDENMoneyGram Haas F1 Team02
19Logan SargeantUSAWilliams Racing00
20Nyck de VriesNEDScuderia AlphaTauri00
21Daniel RicciardoAUSScuderia AlphaTauri00
22Liam LawsonNZLScuderia AlphaTauri00

Sementara untuk kategori konstruktor, Red Bull praktis tidak terkejar dengan 540 poin dari 13 balapan, unggul 285 poin dari Mercedes (255) di posisi kedua.

Pertarungan justru lebih menarik untuk posisi kedua klasemen, dengan Aston Martin (215) berada di posisi ketiga, dengan Ferrari (201) dan McLaren (111) melengkapi lima besar.

Klasemen F1 2023 Kategori Konstruktor
Pos TIMMENANGPOIN
1Oracle Red Bull Racing13540
2Mercedes AMG Petronas F1 Team0255
3Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team0215
4Scuderia Ferrari0201
5McLaren F1 Team0111
6BWT Alpine F1 Team073
7Williams Racing015
8MoneyGram Haas F1 Team011
9Alfa Romeo F1 Team Stake09
10Scuderia AlphaTauri 03