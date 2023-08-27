Klasemen F1 2023 setelah Grand Prix Belanda di Zandvoort
Pembaruan klasemen F1 2023 untuk kategori pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Belanda di Zandvoort, putaran ke-13.
Setelah meraih kemenangan ke-11 musim ini di Grand Prix Belanda, Max Verstappen semakin mengkokohkan posisinya di klasemen pembalap F1 2023.
Dengan 339 poin dari 13 balapan, Verstappen kini unggul 138 poin dari Sergio Perez yang menyelesaikan balapan di posisi keempat. Sementara itu, podium Fernando Alonso (168) mengereknya kembali ke P3 klasemen, unggul 12 poin dari Lewis Hamilton (156).
|Klasemen F1 2023 Kategori Pembalap
|Pos
|Pembalap
|Nat.
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|11
|339
|2
|Sergio Perez
|MEX
|Oracle Red Bull Racing
|2
|201
|3
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team
|0
|168
|4
|Lewis Hamilton
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0
|156
|5
|Carlos Sainz
|ESP
|Scuderia Ferrari
|0
|102
|6
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0
|99
|7
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari
|0
|99
|8
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|0
|75
|9
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team
|0
|47
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|37
|11
|Esteban Ocon
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|36
|12
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|0
|36
|13
|Alex Albon
|THA
|Williams Racing
|0
|15
|14
|Nico Hulkenberg
|GER
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|9
|15
|Valtteri Bottas
|FIN
|Alfa Romeo F1 Team Stake
|0
|5
|16
|Zhou Guanyu
|CHN
|Alfa Romeo F1 Team Stake
|0
|4
|17
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Scuderia AlphaTauri
|0
|3
|18
|Kevin Magnussen
|DEN
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|2
|19
|Logan Sargeant
|USA
|Williams Racing
|0
|0
|20
|Nyck de Vries
|NED
|Scuderia AlphaTauri
|0
|0
|21
|Daniel Ricciardo
|AUS
|Scuderia AlphaTauri
|0
|0
|22
|Liam Lawson
|NZL
|Scuderia AlphaTauri
|0
|0
Sementara untuk kategori konstruktor, Red Bull praktis tidak terkejar dengan 540 poin dari 13 balapan, unggul 285 poin dari Mercedes (255) di posisi kedua.
Pertarungan justru lebih menarik untuk posisi kedua klasemen, dengan Aston Martin (215) berada di posisi ketiga, dengan Ferrari (201) dan McLaren (111) melengkapi lima besar.
|Klasemen F1 2023 Kategori Konstruktor
|Pos
|TIM
|MENANG
|POIN
|1
|Oracle Red Bull Racing
|13
|540
|2
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0
|255
|3
|Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team
|0
|215
|4
|Scuderia Ferrari
|0
|201
|5
|McLaren F1 Team
|0
|111
|6
|BWT Alpine F1 Team
|0
|73
|7
|Williams Racing
|0
|15
|8
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|11
|9
|Alfa Romeo F1 Team Stake
|0
|9
|10
|Scuderia AlphaTauri
|0
|3