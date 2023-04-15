Moto2 Amerika: Hasil Free Practice 3 dari Austin

Avatar Derry Munikartono
15 Apr 2023
Filip Salac , Moto2, Grand Prix Of The Americas, 14 April

Hasil Free Practice 3 dari Moto2 Amerika di Circuit of The Americas, Austin, putaran ketiga dari Kejuaraan Dunia Grand Prix musim 2023.

Dengan kondisi trek yang semakin ideal pada akhir sesi, Filip Salac memantapkan dirinya menuju kualifikasi Moto2 Amerika dengan membukukan 2 menit 09,385 detik, yang merupakan laptime tercepat dari latihan bebas di Circuit of The Americas.

Torehan tersebut lebih cepat 0,154 detik dari Barry Baltus, dengan Tony Arbolino, Pedro Acosta, dan Celestino Vietti melengkapi lima besar.

Sebalinya, ini juga menjadi sesi yang diwarnai banyak insiden, yang diawali oleh duo Speed Up Fermin Aldeguer dan Alonso Lopez sama-sama terjatuh di awal sesi setelah terjebak di trek yang lembab.

Aldeguer terlempar ke samping saat ban belakangnya tertendang keluar dari Tikungan 1 - mengirimnya ke penghalang armco yang tidak terlindungi - dengan Lopez jatuh di Tikungan 2. Keduanya berjalan pergi meskipun Aldeguer, yang kaca helmnya terlepas, tampak kesakitan .

Somkiat Chantra, Sam Lowes, Darryn Binder dan Albert Arenas termasuk yang terjatuh selama sesi tersebut, yang diakhiri dengan kondisi yang cukup baik bagi beberapa pebalap untuk mencatatkan lap terbaik mereka di akhir pekan sejauh ini.

Moto2 Amerika - Circuit of The Americas - Hasil Free Practice 3
PosRiderNatTeamBikeTime
1Filip SalacCZEQJMOTOR Gresini Moto2(Kalex)2m 9.385s
2Barry BaltusBELFieten Olie Racing GP(Kalex)2m 9.539s
3Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)2m 9.736s
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)2m 9.751s
5Celestino ViettiITAFantic Racing(Kalex)2m 9.825s
6Manuel GonzalezSPACorreos Prepago Yamaha VR46(Kalex)2m 9.931s
7Sam LowesGBRElf Marc VDS Racing Team(Kalex)2m 10.010s
8Joe RobertsUSAItaltrans Racing Team(Kalex)2m 10.013s
9Jeremy AlcobaSPAQJMOTOR Gresini Moto2(Kalex)2m 10.057s
10Aron CanetSPAPons Wegow Los40(Kalex)2m 10.093s
11Jake DixonGBRAsterius GASGAS Aspar M2(Kalex)2m 10.122s
12Dennis FoggiaITAItaltrans Racing Team(Kalex)2m 10.365s
13Ai OguraJPNIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)2m 10.486s
14Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)2m 10.490s
15Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)2m 10.502s
16Lorenzo Dalla PortaITAPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)2m 10.690s
17Sergio GarciaSPAPons Wegow Los40(Kalex)2m 11.036s
18Lukas TulovicGERLiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)2m 11.191s
19Albert ArenasSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)2m 11.257s
20Darryn BinderRSALiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)2m 11.520s
21Marcos RamirezSPAForward Team(Forward)2m 11.533s
22Rory SkinnerGBRAmerican Racing(Kalex)2m 11.599s
23Zonta Vd GoorberghNEDFieten Olie Racing GP(Kalex)2m 12.050s
24Sean Dylan KellyUSAAmerican Racing(Kalex)2m 12.145s
25Borja GomezSPAFantic Racing(Kalex)2m 12.224s
26Izan GuevaraSPAAsterius GASGAS Aspar M2(Kalex)2m 12.500s
27David SanchisSPAForward Team(Forward)2m 13.231s
28Soichiro MinamimotoJPNCorreos Prepago Yamaha VR46(Kalex)2m 14.824s
29Alonso LopezSPABeta Tools SpeedUp(Boscoscuro)No Time
30Fermín AldeguerSPABeta Tools SpeedUp(Boscoscuro)No Time
 