Moto2 Amerika: Hasil Free Practice 3 dari Austin
Hasil Free Practice 3 dari Moto2 Amerika di Circuit of The Americas, Austin, putaran ketiga dari Kejuaraan Dunia Grand Prix musim 2023.
Dengan kondisi trek yang semakin ideal pada akhir sesi, Filip Salac memantapkan dirinya menuju kualifikasi Moto2 Amerika dengan membukukan 2 menit 09,385 detik, yang merupakan laptime tercepat dari latihan bebas di Circuit of The Americas.
Torehan tersebut lebih cepat 0,154 detik dari Barry Baltus, dengan Tony Arbolino, Pedro Acosta, dan Celestino Vietti melengkapi lima besar.
Sebalinya, ini juga menjadi sesi yang diwarnai banyak insiden, yang diawali oleh duo Speed Up Fermin Aldeguer dan Alonso Lopez sama-sama terjatuh di awal sesi setelah terjebak di trek yang lembab.
Aldeguer terlempar ke samping saat ban belakangnya tertendang keluar dari Tikungan 1 - mengirimnya ke penghalang armco yang tidak terlindungi - dengan Lopez jatuh di Tikungan 2. Keduanya berjalan pergi meskipun Aldeguer, yang kaca helmnya terlepas, tampak kesakitan .
Somkiat Chantra, Sam Lowes, Darryn Binder dan Albert Arenas termasuk yang terjatuh selama sesi tersebut, yang diakhiri dengan kondisi yang cukup baik bagi beberapa pebalap untuk mencatatkan lap terbaik mereka di akhir pekan sejauh ini.
|Moto2 Amerika - Circuit of The Americas - Hasil Free Practice 3
|Pos
|Rider
|Nat
|Team
|Bike
|Time
|1
|Filip Salac
|CZE
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|2m 9.385s
|2
|Barry Baltus
|BEL
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|2m 9.539s
|3
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|2m 9.736s
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|2m 9.751s
|5
|Celestino Vietti
|ITA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|2m 9.825s
|6
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Correos Prepago Yamaha VR46
|(Kalex)
|2m 9.931s
|7
|Sam Lowes
|GBR
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|2m 10.010s
|8
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|2m 10.013s
|9
|Jeremy Alcoba
|SPA
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|2m 10.057s
|10
|Aron Canet
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|2m 10.093s
|11
|Jake Dixon
|GBR
|Asterius GASGAS Aspar M2
|(Kalex)
|2m 10.122s
|12
|Dennis Foggia
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|2m 10.365s
|13
|Ai Ogura
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|2m 10.486s
|14
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|2m 10.490s
|15
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|2m 10.502s
|16
|Lorenzo Dalla Porta
|ITA
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|2m 10.690s
|17
|Sergio Garcia
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|2m 11.036s
|18
|Lukas Tulovic
|GER
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|2m 11.191s
|19
|Albert Arenas
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|2m 11.257s
|20
|Darryn Binder
|RSA
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|2m 11.520s
|21
|Marcos Ramirez
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|2m 11.533s
|22
|Rory Skinner
|GBR
|American Racing
|(Kalex)
|2m 11.599s
|23
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|2m 12.050s
|24
|Sean Dylan Kelly
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|2m 12.145s
|25
|Borja Gomez
|SPA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|2m 12.224s
|26
|Izan Guevara
|SPA
|Asterius GASGAS Aspar M2
|(Kalex)
|2m 12.500s
|27
|David Sanchis
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|2m 13.231s
|28
|Soichiro Minamimoto
|JPN
|Correos Prepago Yamaha VR46
|(Kalex)
|2m 14.824s
|29
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedUp
|(Boscoscuro)
|No Time
|30
|Fermín Aldeguer
|SPA
|Beta Tools SpeedUp
|(Boscoscuro)
|No Time