Moto2 Portugal 2026: Agius Pole, Guevara Ungguli Gonzales di Kualifikasi
Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Portugal 2026 dari Sirkuit Portimao, putaran 21 dari 22.
Senna Agius mendominasi kualifikasi Moto2 Portugal 2026 dengan memecahkan rekor lap miliknya sendiri untuk meraih pole di Portimao.
Agius menjadi pembalap tercepat pada hari Jumat dengan rekor lap baru, tapi ia tidak berpuas diri dan terus memperbaiki catatan waktunya. Dalam kondisi cuaca yang berubah-ubah dan diwarnai hujan, pembalap Australia itu mencatat laptime 1 menit 40,547 detik untuk pole pertamanya sejak Misano.
Daniel Holgado, pemenang balapan sebelumnya di Qatar, sempat memimpin sesaat sebelum memasuki menit terakhir sesi tersebut.
Ia akhirnya menempati posisi kedua dengan selisih hanya 0,098 detik, sekaligus menjadi pembalap Aspar dengan posisi grid terbaik, sementara rekan setimnya, David Alonso, menyelesaikan sesi Q2 di posisi ke-15.
Saat Holgado memimpin, Izan Guevara meningkatkan kecepatannya di belakang Agius, melesat dari posisi kesebelas ke posisi ketiga. Ia mengakhiri sesi di posisi tersebut, memberinya keunggulan yang dibutuhkan dalam pertarungan gelar saat rival utamanya, Manuel Gonzalez, menempati posisi kesepuluh.
Collin Veijer, yang pada musim lalu di Portugal berhasil menempati baris depan dan meraih podium, kembali tampil kuat di sirkuit Algarve. Pembalap tim Red Bull KTM Ajo ini finis di posisi keempat, setelah sempat memimpin sesi pada tahap awal.
Ivan Ortola menjadi yang tercepat kelima untuk QJMotor - MSI, pebalap terakhir dalam waktu setengah detik dari lap benchmark baru.
Daniel Munoz menempati posisi keenam di Q2 untuk Italtrans, di depan polesitter Qatar Alex Escrig, yang kali ini berada di urutan ketujuh untuk Klint Forward Racing.
Filip Salac akan menempati posisi kedelapan untuk American Racing, hanya lebih cepat dari Celestino Vietti, yang merupakan lolosan Q1 terbaik di posisi ke-9. Gonzales tampak tidak nyaman dalam kondisi basah, dan hanya mampu berada di ujung 10 besar saat rekan satu timnya mendominasi dengan pole.
Mario Suryo Aji kesulitan untuk mempertahankan kecepatannya pada hari Sabtu, dan ia akan memulai balapan dari P27 setelah kualifikasi yang buruk.
Rekor resmi Moto2 Portimao:
Lap tercepat: Senna Agius (2026, Q2) 1’ 40.547s
Lap balapan tercepat: Collin Veijer (2025) 1’ 41.225s
Moto2 Portugal 2026 - Portimao - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1' 40.547s
|2
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.098s
|3
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.204s
|4
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.369s
|5
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|+0.467s
|6
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.504s
|7
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.520s
|8
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.549s
|9
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.600s
|10
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.607s
|11
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.646s
|12
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.676s
|13
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|+0.678s
|14
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.720s
|15
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.782s
|16
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.938s
|17
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.191s
|18
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|No Time
|Q1
|19
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|1' 42.253s
|20
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|1' 42.281s
|21
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|1' 42.333s
|22
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|1' 42.510s
|23
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|1' 42.613s
|24
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|1' 42.696s
|25
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|1' 42.723s
|26
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|1' 42.981s
|27
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|1' 43.148s
|28
|Matteo Ferrari
|ITA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|1' 44.055s