Senna Agius mendominasi kualifikasi Moto2 Portugal 2026 dengan memecahkan rekor lap miliknya sendiri untuk meraih pole di Portimao.

Agius menjadi pembalap tercepat pada hari Jumat dengan rekor lap baru, tapi ia tidak berpuas diri dan terus memperbaiki catatan waktunya. Dalam kondisi cuaca yang berubah-ubah dan diwarnai hujan, pembalap Australia itu mencatat laptime 1 menit 40,547 detik untuk pole pertamanya sejak Misano.

Daniel Holgado, pemenang balapan sebelumnya di Qatar, sempat memimpin sesaat sebelum memasuki menit terakhir sesi tersebut.

Ia akhirnya menempati posisi kedua dengan selisih hanya 0,098 detik, sekaligus menjadi pembalap Aspar dengan posisi grid terbaik, sementara rekan setimnya, David Alonso, menyelesaikan sesi Q2 di posisi ke-15.

Saat Holgado memimpin, Izan Guevara meningkatkan kecepatannya di belakang Agius, melesat dari posisi kesebelas ke posisi ketiga. Ia mengakhiri sesi di posisi tersebut, memberinya keunggulan yang dibutuhkan dalam pertarungan gelar saat rival utamanya, Manuel Gonzalez, menempati posisi kesepuluh.

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Collin Veijer, yang pada musim lalu di Portugal berhasil menempati baris depan dan meraih podium, kembali tampil kuat di sirkuit Algarve. Pembalap tim Red Bull KTM Ajo ini finis di posisi keempat, setelah sempat memimpin sesi pada tahap awal.

Ivan Ortola menjadi yang tercepat kelima untuk QJMotor - MSI, pebalap terakhir dalam waktu setengah detik dari lap benchmark baru.

Daniel Munoz menempati posisi keenam di Q2 untuk Italtrans, di depan polesitter Qatar Alex Escrig, yang kali ini berada di urutan ketujuh untuk Klint Forward Racing.

Filip Salac akan menempati posisi kedelapan untuk American Racing, hanya lebih cepat dari Celestino Vietti, yang merupakan lolosan Q1 terbaik di posisi ke-9. Gonzales tampak tidak nyaman dalam kondisi basah, dan hanya mampu berada di ujung 10 besar saat rekan satu timnya mendominasi dengan pole.

Mario Suryo Aji kesulitan untuk mempertahankan kecepatannya pada hari Sabtu, dan ia akan memulai balapan dari P27 setelah kualifikasi yang buruk.

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Rekor resmi Moto2 Portimao:

Lap tercepat: Senna Agius (2026, Q2) 1’ 40.547s

Lap balapan tercepat: Collin Veijer (2025) 1’ 41.225s