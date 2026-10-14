Menimbang Bobot Akhir Pekan 'Impian' Marc Marquez di Mandalika

Pencapaian bersejarah Aprilia yang menyapu bersih posisi 1-2-3-4 di Grand Prix Indonesia seharusnya menjadi momen untuk dirayakan.

Itu bukanlah prestasi sembarangan dalam kejuaraan yang begitu sengit seperti MotoGP musim 2026, pencapaian ini bahkan terasa lebih mengesankan jika menilik kembali titik awal Aprilia saat mereka kembali berkompetisi pada tahun 2015.

Tapi, sulit untuk memandang akhir pekan di Mandalika ini sebagai sesuatu yang lain selain sebuah peluang besar yang terbuang sia-sia, sebuah situasi yang juga memunculkan sejumlah pertanyaan yang tidak nyaman.

RS-GP jelas merupakan motor terbaik di Mandalika sepanjang akhir pekan; kemenangan Marc Marquez di Sprint Race dengan motor Ducati lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi tertentu ketimbang keunggulan kecepatan murni.

Aprilia tidak pernah benar-benar terancam di Grand Prix, dan Marco Bezzecchi memastikannya dengan penampilan gemilang yang berujung pada kemenangan pertamanya sejak bulan Mei.

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Namun, orang yang paling bahagia tampaknya tidak berada di podium. Dia hanya memarkirkan motornya di garasi Ducati dengan perasaan lega setelah finis keenam di Mandalika, sirkuit yang masih menjadi momok terbesarnya.

Sebelum gelaran tahun 2026, Marquez belum pernah sekalipun menyelesaikan balapan utama di Mandalika. Dalam dua kesempatan, sirkuit ini bahkan membuatnya mengalami cedera parah. Motor Ducati juga tidak bekerja optimal dengan konstruksi ban yang lebih kaku yang dibawa Michelin ke Indonesia, faktor lain yang tidak berpihak pada #93.

Jorge Martin chases leader Marc Marquez, Sprint, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

Marquez hanya memasang target bertahan hidup. Tapi yang terjadi, ia bahkan sempat memimpin klasemen setelah Sprint Race, dan mengakhirinya dengan selisih poin yang sama seperti usai balapan di Jepang bisa dibilang merupakan kesimpulan yang lebih baik untuk sang pembalap Spanyol.

"Pada hari Kamis, jika ada yang bilang bahwa sepanjang akhir pekan itu saya hanya kehilangan tiga poin dari [Marco] Bezzecchi dan menyamai perolehan poin Martin, itu rasanya seperti mimpi," ujar Marquez kepada media pada hari Minggu.

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"Dan kami berhasil mewujudkannya, bahkan di sirkuit yang paling tidak menguntungkan bagi kami. Kami menjalani akhir pekan yang hebat dan mampu tampil konsisten sepanjang waktu.

"Memang benar kami sangat kesulitan saat balapan, terutama di paruh kedua. Namun, saya sangat senang dengan bagaimana akhir pekan ini berakhir."

Marquez meraih 'kemenangan besar' di Mandalika

Ini menjadi minggu penting bagi Marquez dalam perebutan gelar juara 2026. Grand Prix Jepang wajib dimenangkan, setelah kehilangan peluang pada putaran sebelumnya di Austria. Tidak ada yang mengharapkan hal besar dari Ducati atau Marquez di Indonesia, tema akhir pekan ini adalah pembatasan kerugian.

Sekarang sudah jelas, dia pergi ke trek yang lebih cocok untuk dia dan motornya, sementara konstruksi ban kembali normal.

Marc Marquez, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

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Situasi ini cukup sulit bagi Martin karena tekanan kini semakin nyata. Bahkan sejak di Mandalika, Marquez mulai melancarkan perang psikologis.

Sang juara bertahan membuntuti Martin saat sesi kualifikasi; ia tahu bahwa ia harus memacu motor demi catatan waktu yang lebih baik, sehingga ia tidak bisa mengendurkan kecepatan dan membiarkan Marquez menjauh.

Hasil akhirnya menempatkan Marquez di posisi keempat dan Martin di posisi kelima saat start. Meski selisih posisinya tipis dan menguntungkan Marquez, kejadian pada Sprint Race menunjukkan bahwa taktik tersebut berhasil memengaruhi mental Martin.

Martin berhasil menghindari kekacauan di Tikungan 1 - yang melibatkan insiden tabrakan kontroversial antara rekan setimnya, Bezzecchi, dan pole-sitter, Raul Fernandez - untuk langsung memimpin Sprint Race. Namun, ia kemudian terkendala oleh aturan tekanan ban.

Hal ini bukanlah kesalahannya maupun kesalahan Aprilia. Ia tidak punya pilihan selain membiarkan Marquez, yang berada di posisi kedua, mengambil alih pimpinan balapan demi upaya meningkatkan tekanan ban depannya.

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Jelas terlihat bahwa Martin masih lebih cepat dibandingkan pembalap Ducati tersebut. Akan tetapi, melakukan manuver untuk merebut kembali posisi terdepan ternyata sulit dilakukan.

Pada putaran kedua terakhir, Martin melakukan kesalahan di Tikungan 16 dan melebar; hal ini membuatnya kehilangan posisi kedua tepat di belakang Marquez dan melorot ke urutan keempat. Itu adalah kesalahan kecil, namun berakibat fatal.

Marquez merebut kemenangan yang seharusnya menjadi milik Martin sekaligus mengambil alih puncak klasemen kejuaraan dengan keunggulan empat poin untuk pertama kalinya.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP © Gold and Goose

Martin mengungguli Marquez dalam balapan utama dengan finis di posisi ketiga, sementara Marquez finis di posisi keenam. Hasil ini membalikkan keadaan dalam perebutan gelar juara, meski selisihnya hanya dua poin yang menguntungkan pembalap Aprilia tersebut.

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Martin paham betul tekanan dalam persaingan perebutan gelar juara, mengingat ia pernah bersaing melawan Pecco Bagnaia pada tahun 2023 dan 2024, serta berhasil menjadi juara pada tahun terakhir tersebut.

Dalam konferensi pers usai balapan, ia menilai bahwa persaingan melawan Bagnaia dan Marquez tidak jauh berbeda.

Namun, ia sedang berupaya melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapa pun sebelumnya: mengalahkan Marquez dalam pertarungan gelar langsung. Jorge Lorenzo nyaris melakukannya pada tahun 2013, dan Andrea Dovizioso memaksa pertarungan berlanjut hingga seri penutup di Valencia pada tahun 2017. Akan tetapi, Marquez tetap mampu mengatasi perlawanan mereka, sementara gelar-gelar juara lainnya ia raih dengan dominasi mutlak.

Aleix Espargaro tepat saat memuji Martin terkait hal ini di awal akhir pekan balapan di Indonesia, terutama mengingat Martin belum pernah menang lagi sejak Le Mans dan baru mengoleksi satu kemenangan sepanjang musim ini.

Meski demikian, balapan di Indonesia membuktikan bahwa ia tidak kebal dari kegagalan saat situasi tidak berpihak padanya.

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Aprilia harus sepenuhnya mendukung Martin sekarang

Hal yang jelas terlihat di Indonesia adalah bahwa Martin sama sekali bukan pembalap Aprilia tercepat. Fernandez tampil luar biasa di sesi kualifikasi dan seharusnya memenangkan Sprint Race. Dalam balapan utama, ia akan lebih sulit dikalahkan seandainya tidak mengalami cedera dua jari patah.

Jorge Martin, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

Namun, bagaimanapun juga, posisi ketiga kemungkinan besar adalah hasil terbaik yang bisa diharapkan Martin.

"Pastinya, konsistensi akan sangat penting. Kecepatan juga akan sangat penting. Dan juga kecerdasan dalam membalap," ujar Martin menyimpulkan perihal persaingan perebutan gelar juara.

"Memang selalu ada sesuatu yang kurang di setiap balapan - ada sedikit kekurangan di setiap balapan. Saya harap ini bukan hal yang akan saya sesali setelah musim berakhir.

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"Namun, kami selalu mampu bersaing, selalu mendulang poin, dan hampir selalu naik podium. Jadi, saya sangat senang dengan performa saya."

Martin bersaing sengit dalam hal konsistensi dengan Marquez, yang kini terus tampil sebagai pembalap Ducati terbaik - memaksimalkan performa saat akhir pekan yang menguntungkan sekaligus tetap mendulang poin pada akhir pekan yang lebih sulit.

Ia membutuhkan faktor pembeda untuk membalikkan keadaan agar lebih menguntungkannya. Aprilia sering kali datang ke balapan dengan beberapa pembalap yang mampu bersaing memperebutkan kemenangan dan podium. Sementara itu, Marquez saat ini berjuang seorang diri.

Topik mengenai team-order di kubu Aprilia semakin sering mencuat belakangan ini, meskipun Fabio Sterlacchini menyatakan bahwa "ini bukan saat yang tepat" dan keputusan akhir akan ditunda hingga satu atau dua balapan mendatang.

Jorge Martin, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

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Namun, tindakan itu akan menjadi langkah yang tidak bijak. Kini terlihat jelas bahwa fluktuasi besar dalam persaingan perebutan gelar juara tampaknya telah berakhir. Selama beberapa pekan terakhir, penentuannya lebih bergantung pada selisih poin yang tipis.

Posisi sempat imbang setelah balapan di Misano; selisihnya menjadi 12 poin setelah Austria; dan kini jaraknya tetap dua poin setelah balapan di Jepang dan Indonesia.

Bukan tidak mungkin kemenangan Bezzecchi di Indonesia menjadi awal dari upaya mengejar ketertinggalan 46 poin dari Martin secara cepat.

Akan tetapi, Aprilia juga tidak bisa bersikap sentimental saat ini. Belum pernah sebelumnya mereka begitu dekat dengan gelar juara MotoGP; menyia-nyiakan peluang itu hanya demi menjaga perasaan pihak tertentu akan menjadi bentuk salah urus yang fatal.

Aprilia kini harus menyatukan para pembalapnya demi mendukung misi Martin - terutama Bezzecchi dan Fernandez, yang akan tetap menjadi pembalap Aprilia musim depan - serta memanfaatkan peluang yang saat ini tidak dimiliki oleh Ducati.

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"Saya yakin cepat atau lambat Aprilia akan mengeluarkan team order; menurut saya itu langkah yang tepat dan logis, dan saya pun akan melakukannya," ujar Davide Tardozzi dari Ducati akhir pekan lalu.

Ducati pernah menghadapi situasi serupa sebelumnya. Mereka mendapati bahwa mengeluarkan team order adalah satu hal, namun memastikan pembalap benar-benar melaksanakannya adalah hal yang berbeda.

Pada akhirnya, kecuali jika mereka mengancam akan menjatuhkan sanksi, Aprilia tidak bisa memaksa pembalap melakukan sesuatu saat mereka sedang memacu motor di lintasan. Namun, mengabaikan gagasan tersebut sepenuhnya bukanlah sebuah pilihan.

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Betapapun beratnya hal itu - mengingat betapa hebat performa balapnya - seandainya ada aturan yang mengharuskan pembalap di posisi kedua memberikan posisinya kepada Martin yang berada di posisi ketiga, mengapa tidak mengorbankan hasil yang diraih Fernandez?

Dengan segala hormat, hasil tersebut tidaklah berarti apa-apa dalam gambaran besar ambisi kejuaraan dunia Aprilia. Tambahan empat poin itu akan membuat Martin unggul enam poin saat meninggalkan Mandalika.

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Selisih itu memang belum tergolong besar, namun keunggulan enam poin menjelang seri penutup di Valencia berarti Martin hanya perlu membayangi Marquez - andai Marquez memenangkan balapan - untuk memastikan diri menjadi juara...