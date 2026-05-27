Honda Menghindari Perbandingan Awal Terhadap Motor MotoGP 2027

Direktur Teknis HRC, Romano Albesiano, mengatakan masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan apa pun tentang performa prototipe MotoGP 850cc tahun depan.

Honda adalah pabrikan kedua, setelah KTM, yang merilis gambar 850, yang melakukan uji coba perdananya di Sepang Desember lalu.

Takaaki Nakagami dan Aleix Espargaro sejak itu telah melakukan uji coba lebih lanjut dengan motor baru yang menggunakan ban Pirelli tersebut.

Show Instagram Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Albesiano menjelaskan timeline Honda dalam pengembangan prototipe 850cc, dengan motor yang sudah diuji saat ini adalah 'test bike' dan mengatakan versi yang lebih matang akan hadir di penghujung musim panas.

"Proyek ini berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. Motor pertama yang terlihat adalah semacam motor uji coba," kata Albesiano kepada outlet Jerman Speedweek.com.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kami akan memperkenalkan komponen baru pada motor ini secara bertahap. Kami mungkin akan mencapai versi final menjelang akhir musim panas. Tetapi tentu saja, motor ini akan terus berevolusi."

Romano Albesiano, Honda. © Gold and Goose

Meskipun belum ada catatan waktu resmi yang dirilis, tes multi-pabrikan pertama dengan motor 2027, ban Pirelli, dan pembalap profesional akan berlangsung secara tertutup setelah putaran MotoGP Brno bulan depan.

Para pabrikan pasti akan melihat performa rival mereka dalam tes tersebut, tetapi Albesiano menekankan: “Kita tidak boleh terlalu mementingkan angka performa yang saat ini terlihat.”

"Membicarakan performa motor ini - motor kami dan motor-motor pesaing - masih terlalu, sangat, sangat awal... menurut saya tidak ada gunanya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Masih banyak yang perlu dikembangkan dan banyak hal yang perlu kita pahami, terutama mengenai ban."

Dengan demikian, peta kekuatan jelas untuk motor 850cc baru akan terlihat pada musim dingin.

“Mungkin kita akan mulai memahami sesuatu pada uji coba di Sepang. Tidak sebelum itu.”

Aleix Espargaro mengatakan pada putaran MotoGP Catalan bahwa motor 850cc baru akan "jauh lebih menyenangkan" untuk dikendarai daripada motor 1000cc yang ada saat ini.

Pabrikan mana yang akan unggul saat MotoGP memulai era baru di 2027? Choices Aprilia Ducati Honda KTM Yamaha

Article continues below ADVERTISEMENT