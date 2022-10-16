Klasemen MotoGP 2022 setelah Grand Prix Australia di Phillip Island
Klasemen MotoGP 2022 terbaru setelah Grand Prix Australia di Phillip Island, putaran ke-18 dari kejuaraan dunia musim 2022.
Francesco Bagnaia memimpin klasemen MotoGP 2022 setelah finis ketiga di Phillip Island dikombinasikan dengan non-skor ketiga dalam empat balapan untuk juara bertahan Fabio Quartararo.
Bagnaia akan memiliki kesempatan pertama untuk memenangkan gelar dunia pertama Ducati sejak Casey Stoner pada 2007 di Sepang akhir pekan depan.
- Hasil Lengkap Balapan MotoGP Australia dari Phillip Island
- Hasil Lengkap Balapan Moto2 Australia dari Phillip Island
- Hasil Lengkap Balapan Moto3 Australia dari Phillip Island
|klasemen motogp 2022 setelah grand prix australia
|Pos
|PEMBALAP
|Nat
|TIM (MOTOR)
|POIN
|SELISIH
|1
|^1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP22)
|233
|2
|˅1
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|219
|(-14)
|3
|=
|Aleix Espargaro
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP)
|206
|(-27)
|4
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Gresini Ducati (GP21)
|191
|(-42)
|5
|=
|Jack Miller
|AUS
|Ducati Lenovo (GP22)
|179
|(-54)
|6
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|160
|(-73)
|7
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Pramac Ducati (GP22)
|159
|(-74)
|8
|^3
|Alex Rins
|SPA
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|137
|(-96)
|9
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Pramac Ducati (GP22)
|136
|(-97)
|10
|˅2
|Miguel Oliveira
|POR
|Red Bull KTM (RC16)
|135
|(-98)
|11
|˅1
|Maverick Viñales
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP)
|122
|(-111)
|12
|=
|Luca Marini
|ITA
|Mooney VR46 Ducati (GP22)
|111
|(-122)
|13
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Repsol Honda (RC213V)
|104
|(-129)
|14
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Mooney VR46 Ducati (GP21)*
|93
|(-140)
|15
|=
|Joan Mir
|SPA
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|77
|(-156)
|16
|^1
|Pol Espargaro
|SPA
|Repsol Honda (RC213V)
|54
|(-179)
|17
|˅1
|Alex Marquez
|SPA
|LCR Honda (RC213V)
|50
|(-183)
|18
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|LCR Honda (RC213V)
|46
|(-187)
|19
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|31
|(-202)
|20
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Gresini Ducati (GP21)*
|23
|(-210)
|21
|=
|Andrea Dovizioso
|ITA
|WithU Yamaha RNF (YZR-M1)
|15
|(-218)
|22
|=
|Darryn Binder
|RSA
|WithU Yamaha RNF (YZR-M1)*
|12
|(-221)
|23
|=
|Remy Gardner
|AUS
|KTM Tech3 (RC16)*
|10
|(-223)
|24
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|KTM Tech3 (RC16)*
|9
|(-224)
|25
|=
|Cal Crutchlow
|GBR
|WithU Yamaha RNF (YZR-M1)
|6
|(-227)
|26
|=
|Stefan Bradl
|GER
|Repsol Honda (RC213V)
|2
|(-231)
Keterangan:
^X Pembalap naik X posisi dari putaran sebelumnya.
= Posisis pembalap sama seperti putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi dari putaran sebelumnya.