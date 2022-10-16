Klasemen MotoGP 2022 setelah Grand Prix Australia di Phillip Island

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16 Okt 2022
Francesco Bagnaia, MotoGP race, Australian MotoGP, 16 October

Klasemen MotoGP 2022 terbaru setelah Grand Prix Australia di Phillip Island, putaran ke-18 dari kejuaraan dunia musim 2022.

Francesco Bagnaia memimpin klasemen MotoGP 2022 setelah finis ketiga di Phillip Island dikombinasikan dengan non-skor ketiga dalam empat balapan untuk juara bertahan Fabio Quartararo.

Bagnaia akan memiliki kesempatan pertama untuk memenangkan gelar dunia pertama Ducati sejak Casey Stoner pada 2007 di Sepang akhir pekan depan.

klasemen motogp 2022 setelah grand prix australia
Pos PEMBALAPNatTIM (MOTOR)POINSELISIH
1^1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP22)233 
2˅1Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)219(-14)
3=Aleix EspargaroSPAAprilia Racing (RS-GP)206(-27)
4=Enea BastianiniITAGresini Ducati (GP21)191(-42)
5=Jack MillerAUSDucati Lenovo (GP22)179(-54)
6=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)160(-73)
7=Johann ZarcoFRAPramac Ducati (GP22)159(-74)
8^3Alex RinsSPASuzuki Ecstar (GSX-RR)137(-96)
9=Jorge MartinSPAPramac Ducati (GP22)136(-97)
10˅2Miguel OliveiraPORRed Bull KTM (RC16)135(-98)
11˅1Maverick ViñalesSPAAprilia Racing (RS-GP)122(-111)
12=Luca MariniITAMooney VR46 Ducati (GP22)111(-122)
13=Marc MarquezSPARepsol Honda (RC213V)104(-129)
14=Marco BezzecchiITAMooney VR46 Ducati (GP21)*93(-140)
15=Joan MirSPASuzuki Ecstar (GSX-RR)77(-156)
16^1Pol EspargaroSPARepsol Honda (RC213V)54(-179)
17˅1Alex MarquezSPALCR Honda (RC213V)50(-183)
18=Takaaki NakagamiJPNLCR Honda (RC213V)46(-187)
19=Franco MorbidelliITAMonster Yamaha (YZR-M1)31(-202)
20=Fabio di GiannantonioITAGresini Ducati (GP21)*23(-210)
21=Andrea DoviziosoITAWithU Yamaha RNF (YZR-M1)15(-218)
22=Darryn BinderRSAWithU Yamaha RNF (YZR-M1)*12(-221)
23=Remy GardnerAUSKTM Tech3 (RC16)*10(-223)
24=Raul FernandezSPAKTM Tech3 (RC16)*9(-224)
25=Cal CrutchlowGBRWithU Yamaha RNF (YZR-M1)6(-227)
26=Stefan BradlGERRepsol Honda (RC213V)2(-231)

Keterangan:
^X Pembalap naik X posisi dari putaran sebelumnya.
= Posisis pembalap sama seperti putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi dari putaran sebelumnya.

 