2025 24 Hours of Le Mans: Full Hyperpole qualifying results

Cadillac locked out the front row of the grid for the 93rd running of the 24 Hours of Le Mans.

Alex Lynn took pole position in Jota's No. 12 Cadlllac V-Series. R with a time of 3m23.166s, with Earl Bamber taking second in the sister No. 38 car.

Porsche bounced back from a puncture in the first part of Hyperpole to grab third place, with Mathieu Jaminet setting a best time of 3m23.475s in the No.5 Penske 963 LMDh.

Dries Vanthoor's late-effort yielded fourth place in the No. 15 BMW M Hybrid V8.

Only a single Ferrari progressed into Hyperpole 2, with Antonio Fuoco ending up seventh in the No. 50 499P.

Sebastien Buemi failed to set a timed lap after running wide at the Mulsanne corner and suffering a puncture, leaving the No. 8 Toyota 10th on the grid.

Hypercar - Hyperole 2 results

Pos No. Drivers Car Time Gap Interval 1 12 Will Stevens

Norman Nato

Alex Lynn Cadillac V-Series.R 3'23.166 2 38 Earl Bamber

Sebastien Bourdais

Jenson Button Cadillac V-Series.R 3'23.333 0.167 0.167 3 5 Julien Andlauer

Michael Christensen

Mathieu Jaminet Porsche 963 3'23.475 0.309 0.142 4 15 Dries Vanthoor

Raffaele Marciello

Kevin Magnussen BMW M Hybrid V8 3'23.659 0.493 0.184 5 4 Luiz Felipe Nasr

Nick Tandy

Pascal Wehrlein Porsche 963 3'23.983 0.817 0.324 6 20 René Rast

Robin Frijns

Sheldon Van Der Linde BMW M Hybrid V8 3'24.009 0.843 0.026 7 50 Antonio Fuoco

Nicklas Nielsen

Miguel Molina Ferrari 499P 3'24.213 1.047 0.204 8 311 Jack Aitken

Felipe Drugovich

Frederik Vesti Cadillac V-Series.R 3'24.380 1.214 0.167 9 36 Mick Schumacher

Frédéric Makowiecki

Jules Gounon Alpine A424 3'24.398 1.232 0.018 10 8 Sebastien Buemi

Brendon Hartley

Ryo Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid

Hypercar - Hyperole 1 results

Pos No. Drivers Car Time Gap Interval 1 311 Jack Aitken

Felipe Drugovich

Frederik Vesti Cadillac V-Series.R 3'22.742 2 38 Earl Bamber

Sebastien Bourdais

Jenson Button Cadillac V-Series.R 3'23.141 0.399 0.399 3 20 René Rast

Robin Frijns

Sheldon Van Der Linde BMW M Hybrid V8 3'23.250 0.508 0.109 4 50 Antonio Fuoco

Nicklas Nielsen

Miguel Molina Ferrari 499P 3'23.273 0.531 0.023 5 36 Mick Schumacher

Frédéric Makowiecki

Jules Gounon Alpine A424 3'23.462 0.720 0.189 6 8 Sebastien Buemi

Brendon Hartley

Ryo Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 3'23.546 0.804 0.084 7 4 Luiz Felipe Nasr

Nick Tandy

Pascal Wehrlein Porsche 963 3'23.547 0.805 0.001 8 12 Will Stevens

Norman Nato

Alex Lynn Cadillac V-Series.R 3'23.641 0.899 0.094 9 5 Julien Andlauer

Michael Christensen

Mathieu Jaminet Porsche 963 3'23.979 1.237 0.338 10 15 Dries Vanthoor

Raffaele Marciello

Kevin Magnussen BMW M Hybrid V8 3'24.061 1.319 0.082 11 51 Alessandro Pier Guidi

James Calado

Antonio Giovinazzi Ferrari 499P 3'24.143 1.401 0.082 12 35 Paul Loup Chatin

Ferdinand Habsburg

Charles Milesi Alpine A424 3'24.153 1.411 0.010 13 83 Robert Kubica

Ye Yifei

Philip Hanson Ferrari 499P 3'24.327 1.585 0.174 14 101 Ricky Taylor

Jordan Taylor

Filipe Albuquerque Cadillac V-Series.R 3'24.811 2.069 0.484 15 009 Alex Riberas

Marco Sørensen

Roman De Angelis Aston Martin Valkyrie 3'25.258 2.516 0.447

LMP2 and LMGT3 - Hyperpole 2 results

Pos No. Drivers Car Class Time Gap Interval 1 29 Rodrigo Sales

Mathias Beche

Clement Novalak Oreca 07 LMP2 3'35.062 2 43 Jakub Smiechowski

Tom Dillmann

Nick Yelloly Oreca 07 LMP2 3'35.333 0.271 0.271 3 199 PJ Hyett

Dane Cameron

Louis Deletraz Oreca 07 LMP2 3'35.421 0.359 0.088 4 23 Daniel Schneider

Oliver Jarvis

Ben Hanley Oreca 07 LMP2 3'35.459 0.397 0.038 5 22 Renger van der Zande

Pietro Fittipaldi

David Heinemeier Hansson Oreca 07 LMP2 3'35.615 0.553 0.156 6 37 Alex Malykhin

Tom Blomqvist

Tristan Vautier Oreca 07 LMP2 3'36.184 1.122 0.569 7 183 François Perrodo

Matthieu Vaxivière

Antonio Felix da Costa Oreca 07 LMP2 3'36.993 1.931 0.809 8 16 Michael Jensen

Ryan Cullen

Patrick Pilet Oreca 07 LMP2 3'38.922 3.860 1.929 9 27 Ian James

Mattia Drudi

Zacharie Robichon Aston Martin Vantage AMR GT3 LMGT3 3'52.789 17.727 13.867 10 21 François Heriau

Simon Mann

Alessio Rovera Ferrari 296 GT3 LMGT3 3'53.085 18.023 0.296 11 46 Ahmad Al Harthy

Valentino Rossi

Kelvin van der Linde BMW M4 GT3 LMGT3 3'54.966 19.904 1.881 12 61 Martin Berry

Lin Hodenius

Maxime Martin Mercedes AMG GT3 LMGT3 3'54.998 19.936 0.032 13 92 Ryan Hardwick

Riccardo Pera

Richard Lietz Porsche 911 GT3 R LMGT3 3'55.140 20.078 0.142 14 81 Tom van Rompuy

Rui Andrade

Charlie Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R LMGT3 3'55.740 20.678 0.600 15 95 Darren Leung

Sean Gelael

Marino Sato McLaren 720S GT3 Evo LMGT3 3'55.965 20.903 0.225 16 78 Arnold Robin

Jack Hawksworth

Finn Gehrsitz Lexus RC F GT3 LMGT3 4'03.660 28.598 7.695

LMP2 and LMGT3 - Hyperpole 1 results:

Pos No. Drivers Car Class Time Gap Interval 1 43 Jakub Smiechowski

Tom Dillmann

Nick Yelloly Oreca 07 LMP2 3'34.657 2 199 PJ Hyett

Dane Cameron

Louis Deletraz Oreca 07 LMP2 3'35.298 0.641 0.641 3 22 Renger van der Zande

Pietro Fittipaldi

David Heinemeier Hansson Oreca 07 LMP2 3'35.473 0.816 0.175 4 29 Rodrigo Sales

Mathias Beche

Clement Novalak Oreca 07 LMP2 3'35.933 1.276 0.460 5 183 François Perrodo

Matthieu Vaxivière

Antonio Felix da Costa Oreca 07 LMP2 3'36.323 1.666 0.390 6 37 Alex Malykhin

Tom Blomqvist

Tristan Vautier Oreca 07 LMP2 3'36.365 1.708 0.042 7 23 Daniel Schneider

Oliver Jarvis

Ben Hanley Oreca 07 LMP2 3'36.463 1.806 0.098 8 16 Michael Jensen

Ryan Cullen

Patrick Pilet Oreca 07 LMP2 3'36.468 1.811 0.005 9 28 Paul Lafargue

Job Van Uitert

Sebastian Alvarez Oreca 07 LMP2 3'36.675 2.018 0.207 10 45 George Kurtz

Nicky Catsburg

Alex Quinn Oreca 07 LMP2 3'36.834 2.177 0.159 11 48 Oliver Gray

Esteban Masson

Frank Perera Oreca 07 LMP2 3'36.844 2.187 0.010 12 25 Matthias Kaiser

Lorenzo Fluxá

Théo Pourchaire Oreca 07 LMP2 3'37.120 2.463 0.276 13 46 Ahmad Al Harthy

Valentino Rossi

Kelvin van der Linde BMW M4 GT3 LMGT3 3'54.345 19.688 17.225 14 81 Tom van Rompuy

Rui Andrade

Charlie Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R LMGT3 3'54.646 19.989 0.301 15 92 Ryan Hardwick

Riccardo Pera

Richard Lietz Porsche 911 GT3 R LMGT3 3'54.659 20.002 0.013 16 27 Ian James

Mattia Drudi

Zacharie Robichon Aston Martin Vantage AMR GT3 LMGT3 3'54.718 20.061 0.059 17 61 Martin Berry

Lin Hodenius

Maxime Martin Mercedes AMG GT3 LMGT3 3'54.731 20.074 0.013 18 21 François Heriau

Simon Mann

Alessio Rovera Ferrari 296 GT3 LMGT3 3'54.745 20.088 0.014 19 78 Arnold Robin

Jack Hawksworth

Finn Gehrsitz Lexus RC F GT3 LMGT3 3'54.934 20.277 0.189 20 95 Darren Leung

Sean Gelael

Marino Sato McLaren 720S GT3 Evo LMGT3 3'55.186 20.529 0.252 21 193 Jonathan Hui

Chris Froggatt

Eddie Cheever Ferrari 296 GT3 LMGT3 3'55.853 21.196 0.667 22 88 Stefano Gattuso

Giammarco Levorato

Dennis Olsen Ford Mustang GT3 LMGT3 3'56.160 21.503 0.307 23 59 James Cottingham

Gregoire Saucy

Sébastien Baud McLaren 720S GT3 Evo LMGT3 3'56.171 21.514 0.011 24 54 Thomas Flohr

Francesco Castellacci

Davide Rigon Ferrari 296 GT3 LMGT3

Pole in LMP2 class went to the No. 29 TDS Racing Oreca 07 following a last-gasp effort from Mathias Beche.

Beche beat Tom Dillmann in the No.43 Inter Europol Oreca, while third place on the grid went to the No. 199 AO by TF car qualified by 2023 WEC LMP2 champion Louis Deletraz.

Mattia Drudi qualified the No. 27 Aston Martin Vantage GT3 on pole position in the LMGT3 class, beating the No. 21 AF Corse Ferrari 296 GT3 of Alessio Rovera.

MotoGP legend Valentino Rossi finished a strong third in the #46 WRT BMW M4 GT3 after the crew’s platinum-rated driver Kelvin van der Linde topped the opening segment of Hyperpole.

Completing the second row of the grid was Rossi’s former teammate Maxime Martin in the No. 61 Iron Lynx Mercedes AMG GT3.