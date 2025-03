2025 NASCAR Cup Series - Phoenix qualifying results

Hendrick Motorsports' William Byron will start the fourth round of the 2025 NASCAR Cup Series at Phoenix Raceway from pole position after he outqualified Penske's Joey Logano on Saturday.

Pos Nº Driver Car Time Gap Laps m/h 1 24 William Byron Chevrolet 26.930 1 215.137 2 22 Joey Logano Ford 27.028 0.098 1 214.357 3 77 Carson Hocevar Chevrolet 27.043 0.113 1 214.238 4 21 Josh Berry Ford 27.088 0.158 1 213.882 5 43 Erik Jones Toyota 27.091 0.161 1 213.858 6 9 Chase Elliott Chevrolet 27.099 0.169 1 213.795 7 71 Michael McDowell Chevrolet 27.099 0.169 1 213.795 8 7 Justin Haley Chevrolet 27.111 0.181 1 213.701 9 45 Tyler Reddick Toyota 27.113 0.183 1 213.685 10 11 Denny Hamlin Toyota 27.150 0.220 1 213.394 11 20 Christopher Bell Toyota 27.153 0.223 1 213.370 12 12 Ryan Blaney Ford 27.157 0.227 1 213.339 13 17 Chris Buescher Ford 27.168 0.238 1 213.252 14 2 Austin Cindric Ford 27.170 0.240 1 213.237 15 8 Kyle Busch Chevrolet 27.189 0.259 1 213.088 16 16 A.J.Allmendinger Chevrolet 27.221 0.291 1 212.837 17 5 Kyle Larson Chevrolet 27.222 0.292 1 212.829 18 35 Riley Herbst Toyota 27.226 0.296 1 212.798 19 23 D.Wallace Jr. Toyota 27.258 0.328 1 212.548 20 6 Brad Keselowski Ford 27.284 0.354 1 212.346 21 3 Austin Dillon Chevrolet 27.322 0.392 1 212.050 22 47 R.Stenhouse Jr. Chevrolet 27.334 0.404 1 211.957 23 41 Cole Custer Ford 27.340 0.410 1 211.911 24 1 Ross Chastain Chevrolet 27.350 0.420 1 211.833 25 10 Ty Dillon Chevrolet 27.364 0.434 1 211.725 26 38 Zane Smith Ford 27.372 0.442 1 211.663 27 34 Todd Gilliland Ford 27.458 0.528 1 211.000 28 60 Ryan Preece Ford 27.464 0.534 1 210.954 29 88 S.van Gisbergen Chevrolet 27.480 0.550 1 210.831 30 19 Chase Briscoe Toyota 27.520 0.590 1 210.525 31 99 Daniel Suárez Chevrolet 27.555 0.625 1 210.257 32 48 Alex Bowman Chevrolet 27.647 0.717 1 209.558 33 4 Noah Gragson Ford 27.660 0.730 1 209.459 34 54 Ty Gibbs Toyota 27.681 0.751 1 209.300 35 51 Cody Ware Ford 27.826 0.896 1 208.210 36 42 J.H.Nemechek Toyota 27.842 0.912 1 208.090 37 78 Katherine Legge Chevrolet 28.060 1.130 1 206.473