Moto2 Spanyol: Lowes Tak Tersentuh untuk Pole Position
Hasil kualifikasi dari Grand Prix Moto2 Spanyol 2023 di Jerez, dengan Sam Lowes tak tersentuh untuk meraih pole position di Sirkuit Jerez.
Temperatur naik di sirkuit dan di trek saat Sam Lowes memberikan segalanya untuk mendominasi kualifikasi Grand Prix Moto2 Spanyol, putaran keempat kejuaraan di Sirkuit Jerez.
Kembalinya matahari setelah badai sebelumnya di trek membuat kecepatan akhir sulit didapat dan Sam Lowes mengatur waktu lari terbaiknya dengan sempurna untuk memimpin kualifikasi lebih dari setengah detik dari lapangan.
Pengendara Elf Mard VDS mengambil semua risiko yang diperlukan untuk mengamankan yang terbaik dari 1m 40.750s, ini merupakan pole pertamanya sejak Sachsenring 2022, dan #22 merayakannya dengan wheelie.
Pedro Acosta menjadi pengejar terdekat namun ia tidak bisa berbuat banyak, membawa pulang Red Bull KTM Ajo miliknya di urutan kedua, tertinggal 0,578 detik.
Jake Dixon, yang tidak bisa menyembunyikan kekecewaan dan frustrasinya pada putaran pemanasannya yang jatuh, bangkit kembali untuk posisi ketiga setelah menjadi penentu kecepatan awal dalam sesi tersebut.
Dixon mengatur lari terbaiknya membuntuti Fermin Aldeuger, jadi masih harus dilihat apakah kecepatan satu putarannya dapat diterjemahkan ke dalam kecepatan balapan.
Alonso Lopez, yang berada di pole baru-baru ini seperti Argentina dalam perburuan barisan depan, menjadi pembalap non-Kalex terbaik setelah menempati posisi keempat di grid.
Ai Ogura melewati Q1 dengan kualitas yang sudah menjadi norma di musim runner-up 2022 ini. Pembalap Idemitsu Honda Team Asia itu terus melaju ke Q2 dan meraih posisi kelima di grid.
|Moto2 Spanyol - Jerez - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|pembalap
|Nat
|tim
|motor
|laptime
|1
|Sam Lowes
|GBR
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 40.750s
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 41.328s
|3
|Jake Dixon
|GBR
|Autosolar GASGAS Aspar M2
|(Kalex)
|1m 41.330s
|4
|Alonso Lopez
|SPA
|CAG SpeedUp
|(Boscoscuro)
|1m 41.459s
|5
|Ai Ogura
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 41.507s
|6
|Barry Baltus
|BEL
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|1m 41.570s
|7
|Celestino Vietti
|ITA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|1m 41.586s
|8
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 41.653s
|9
|Albert Arenas
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 41.657s
|10
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 41.762s
|11
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 41.772s
|12
|Aron Canet
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|1m 41.774s
|13
|Filip Salac
|CZE
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|1m 41.801s
|14
|Fermín Aldeguer
|SPA
|CAG SpeedUp
|(Boscoscuro)
|1m 41.960s
|15
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 42.045s
|16
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Correos Prepago Yamaha VR46
|(Kalex)
|1m 42.052s
|17
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|1m 42.071s
|18
|Sergio Garcia
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|1m 42.587s
|19
|Jeremy Alcoba
|SPA
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|1m 41.971s
|20
|Lukas Tulovic
|GER
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|1m 42.147s
|21
|Sean Dylan Kelly
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|1m 42.173s
|22
|Borja Gomez
|SPA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|1m 42.197s
|23
|Marcos Ramirez
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|1m 42.286s
|24
|Dennis Foggia
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 42.435s
|25
|Lorenzo Dalla Porta
|ITA
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 42.676s
|26
|Izan Guevara
|SPA
|Autosolar GASGAS Aspar M2
|(Kalex)
|1m 42.953s
|27
|Rory Skinner
|GBR
|American Racing
|(Kalex)
|1m 43.011s
|28
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|1m 43.335s
|29
|Soichiro Minamimoto
|JPN
|Correos Prepago Yamaha VR46
|(Kalex)
|1m 43.788s
|30
|Alex Escrig
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|1m 44.222s