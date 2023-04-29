Moto2 Spanyol: Lowes Tak Tersentuh untuk Pole Position

Avatar Derry Munikartono
29 Apr 2023
Sam Lowes, Moto2, Spanish MotoGP, 28 April

Hasil kualifikasi dari Grand Prix Moto2 Spanyol 2023 di Jerez, dengan Sam Lowes tak tersentuh untuk meraih pole position di Sirkuit Jerez.

Temperatur naik di sirkuit dan di trek saat Sam Lowes memberikan segalanya untuk mendominasi kualifikasi Grand Prix Moto2 Spanyol, putaran keempat kejuaraan di Sirkuit Jerez.

Kembalinya matahari setelah badai sebelumnya di trek membuat kecepatan akhir sulit didapat dan Sam Lowes mengatur waktu lari terbaiknya dengan sempurna untuk memimpin kualifikasi lebih dari setengah detik dari lapangan.

Pengendara Elf Mard VDS mengambil semua risiko yang diperlukan untuk mengamankan yang terbaik dari 1m 40.750s, ini merupakan pole pertamanya sejak Sachsenring 2022, dan #22 merayakannya dengan wheelie.

Pedro Acosta menjadi pengejar terdekat namun ia tidak bisa berbuat banyak, membawa pulang Red Bull KTM Ajo miliknya di urutan kedua, tertinggal 0,578 detik.

Jake Dixon, yang tidak bisa menyembunyikan kekecewaan dan frustrasinya pada putaran pemanasannya yang jatuh, bangkit kembali untuk posisi ketiga setelah menjadi penentu kecepatan awal dalam sesi tersebut.

Dixon mengatur lari terbaiknya membuntuti Fermin Aldeuger, jadi masih harus dilihat apakah kecepatan satu putarannya dapat diterjemahkan ke dalam kecepatan balapan.

Alonso Lopez, yang berada di pole baru-baru ini seperti Argentina dalam perburuan barisan depan, menjadi pembalap non-Kalex terbaik setelah menempati posisi keempat di grid.

Ai Ogura melewati Q1 dengan kualitas yang sudah menjadi norma di musim runner-up 2022 ini. Pembalap Idemitsu Honda Team Asia itu terus melaju ke Q2 dan meraih posisi kelima di grid.

Moto2 Spanyol - Jerez - Hasil Kualifikasi Lengkap
PospembalapNattimmotorlaptime
1Sam LowesGBRElf Marc VDS Racing Team(Kalex)1m 40.750s
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)1m 41.328s
3Jake DixonGBRAutosolar GASGAS Aspar M2(Kalex)1m 41.330s
4Alonso LopezSPACAG SpeedUp(Boscoscuro)1m 41.459s
5Ai OguraJPNIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)1m 41.507s
6Barry BaltusBELFieten Olie Racing GP(Kalex)1m 41.570s
7Celestino ViettiITAFantic Racing(Kalex)1m 41.586s
8Joe RobertsUSAItaltrans Racing Team(Kalex)1m 41.653s
9Albert ArenasSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)1m 41.657s
10Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)1m 41.762s
11Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)1m 41.772s
12Aron CanetSPAPons Wegow Los40(Kalex)1m 41.774s
13Filip SalacCZEQJMOTOR Gresini Moto2(Kalex)1m 41.801s
14Fermín AldeguerSPACAG SpeedUp(Boscoscuro)1m 41.960s
15Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)1m 42.045s
16Manuel GonzalezSPACorreos Prepago Yamaha VR46(Kalex)1m 42.052s
17Zonta Vd GoorberghNEDFieten Olie Racing GP(Kalex)1m 42.071s
18Sergio GarciaSPAPons Wegow Los40(Kalex)1m 42.587s
19Jeremy AlcobaSPAQJMOTOR Gresini Moto2(Kalex)1m 41.971s
20Lukas TulovicGERLiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)1m 42.147s
21Sean Dylan KellyUSAAmerican Racing(Kalex)1m 42.173s
22Borja GomezSPAFantic Racing(Kalex)1m 42.197s
23Marcos RamirezSPAForward Team(Forward)1m 42.286s
24Dennis FoggiaITAItaltrans Racing Team(Kalex)1m 42.435s
25Lorenzo Dalla PortaITAPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)1m 42.676s
26Izan GuevaraSPAAutosolar GASGAS Aspar M2(Kalex)1m 42.953s
27Rory SkinnerGBRAmerican Racing(Kalex)1m 43.011s
28Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)1m 43.335s
29Soichiro MinamimotoJPNCorreos Prepago Yamaha VR46(Kalex)1m 43.788s
30Alex EscrigSPAForward Team(Forward)1m 44.222s
 