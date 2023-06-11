Moto2 Italia: Acosta Tak Tersentuh di Mugello

Avatar Derry Munikartono
11 Jun 2023
Pedro Acosta, Moto2, Italian MotoGP, 10 June

Hasil balapan dari Grand Prix Moto2 Italia 2023 di Mugello, dengan Pedro Acosta meraih kemenangan meyakinkan dari Tony Arbolino.

Pedro Acosta mendominasi Grand Prix Moto2 Italia di Mugello, memperkecil selisih poin dengan pemimpin klasemen Tony Arbolino, lalu berhenti di lap slowdown untuk mengambil kotak pizza untuk dibagikan ke timnya di parc ferme!

Sam Lowes dibuat geram setelah tersingkir dari posisi kedua pada lap pembuka akibat kontak dari Alonso Lopez, yang menerima penalti Long Lap... lalu satu lagi saat ia melebar dan keluar jalur penalti saat menjalani sanksi.

Itu membuat Lopez di urutan ke-14, sementara Arbolino menempati urutan kedua di belakang Acosta tetapi tidak bisa mengancam pebalap Red Bull Ajo itu.

Jake Dixon memburu Aron Canet, yang jatuh dengan keras di akhir kualifikasi dan mengalami patah tulang tangan, untuk merebut posisi ketiga di lap terakhir.

Rekan setim Lopez Fermin Aldeguer juga diselidiki karena memicu kecelakaan di Tikungan 1 yang menjatuhkan Jeremy Alcoba dan Darryn Binder. Itu kemudian dinilai sebagai insiden balapan.

moto2 italia - mugello - hasil balapan lengkap
PosRiderNatTeamBikeTime
1Pedro AcostaSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)35m 38.328s
2Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)35m 44.522s
3Jake DixonGBRAutosolar GASGAS Aspar M2(Kalex)35m 46.910s
4Aron CanetSPAPons Wegow Los40(Kalex)35m 47.175s
5Celestino ViettiITAFantic Racing(Kalex)35m 47.862s
6Alonso LopezSPAMB Conveyors SpeedUp(Boscoscuro)35m 49.180s
7Filip SalacCZEQJMOTOR Gresini Moto2(Kalex)35m 52.322s
8Manuel GonzalezSPACorreos Prepago Yamaha VR46(Kalex)35m 54.499s
9Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)35m 56.336s
10Sergio GarciaSPAPons Wegow Los40(Kalex)35m 56.349s
11Mattia PasiniITAFieten Olie Racing GP(Kalex)35m 58.693s
12Joe RobertsUSAItaltrans Racing Team(Kalex)36m 1.223s
13Dennis FoggiaITAItaltrans Racing Team(Kalex)36m 1.471s
14Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)36m 2.179s
15Ai OguraJPNIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)36m 2.635s
16Barry BaltusBELFieten Olie Racing GP(Kalex)36m 3.374s
17Borja GomezSPAFantic Racing(Kalex)36m 6.929s
18Izan GuevaraSPAAutosolar GASGAS Aspar M2(Kalex)36m 7.970s
19Sean Dylan KellyUSAOnlyFans American Racing(Kalex)36m 26.810s
20Lorenzo Dalla PortaITAForward Team(Forward)36m 27.036s
21Taiga HadaJPNPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)36m 37.725s
22Kasma DanielMALCorreos Prepago Yamaha VR46(Kalex)37m 10.171s
23Albert ArenasSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)36m 25.890s
 Zonta Vd GoorberghNEDFieten Olie Racing GP(Kalex)DNF 
 Lukas TulovicGERLiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)DNF 
 Sam LowesGBRElf Marc VDS Racing Team(Kalex)DNF 
 Fermín AldeguerSPAMB Conveyors SpeedUp(Boscoscuro)DNF 
 Jeremy AlcobaSPAQJMOTOR Gresini Moto2(Kalex)DNF 
 Darryn BinderRSALiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)DNF 
 Marcos RamirezSPAForward Team(Forward)DNF 