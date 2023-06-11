Moto2 Italia: Acosta Tak Tersentuh di Mugello
Hasil balapan dari Grand Prix Moto2 Italia 2023 di Mugello, dengan Pedro Acosta meraih kemenangan meyakinkan dari Tony Arbolino.
Pedro Acosta mendominasi Grand Prix Moto2 Italia di Mugello, memperkecil selisih poin dengan pemimpin klasemen Tony Arbolino, lalu berhenti di lap slowdown untuk mengambil kotak pizza untuk dibagikan ke timnya di parc ferme!
Sam Lowes dibuat geram setelah tersingkir dari posisi kedua pada lap pembuka akibat kontak dari Alonso Lopez, yang menerima penalti Long Lap... lalu satu lagi saat ia melebar dan keluar jalur penalti saat menjalani sanksi.
Itu membuat Lopez di urutan ke-14, sementara Arbolino menempati urutan kedua di belakang Acosta tetapi tidak bisa mengancam pebalap Red Bull Ajo itu.
Jake Dixon memburu Aron Canet, yang jatuh dengan keras di akhir kualifikasi dan mengalami patah tulang tangan, untuk merebut posisi ketiga di lap terakhir.
Rekan setim Lopez Fermin Aldeguer juga diselidiki karena memicu kecelakaan di Tikungan 1 yang menjatuhkan Jeremy Alcoba dan Darryn Binder. Itu kemudian dinilai sebagai insiden balapan.
|moto2 italia - mugello - hasil balapan lengkap
|Pos
|Rider
|Nat
|Team
|Bike
|Time
|1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|35m 38.328s
|2
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|35m 44.522s
|3
|Jake Dixon
|GBR
|Autosolar GASGAS Aspar M2
|(Kalex)
|35m 46.910s
|4
|Aron Canet
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|35m 47.175s
|5
|Celestino Vietti
|ITA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|35m 47.862s
|6
|Alonso Lopez
|SPA
|MB Conveyors SpeedUp
|(Boscoscuro)
|35m 49.180s
|7
|Filip Salac
|CZE
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|35m 52.322s
|8
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Correos Prepago Yamaha VR46
|(Kalex)
|35m 54.499s
|9
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|35m 56.336s
|10
|Sergio Garcia
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|35m 56.349s
|11
|Mattia Pasini
|ITA
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|35m 58.693s
|12
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|36m 1.223s
|13
|Dennis Foggia
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|36m 1.471s
|14
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|36m 2.179s
|15
|Ai Ogura
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|36m 2.635s
|16
|Barry Baltus
|BEL
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|36m 3.374s
|17
|Borja Gomez
|SPA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|36m 6.929s
|18
|Izan Guevara
|SPA
|Autosolar GASGAS Aspar M2
|(Kalex)
|36m 7.970s
|19
|Sean Dylan Kelly
|USA
|OnlyFans American Racing
|(Kalex)
|36m 26.810s
|20
|Lorenzo Dalla Porta
|ITA
|Forward Team
|(Forward)
|36m 27.036s
|21
|Taiga Hada
|JPN
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|36m 37.725s
|22
|Kasma Daniel
|MAL
|Correos Prepago Yamaha VR46
|(Kalex)
|37m 10.171s
|23
|Albert Arenas
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|36m 25.890s
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|DNF
|Lukas Tulovic
|GER
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|DNF
|Sam Lowes
|GBR
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|DNF
|Fermín Aldeguer
|SPA
|MB Conveyors SpeedUp
|(Boscoscuro)
|DNF
|Jeremy Alcoba
|SPA
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|DNF
|Darryn Binder
|RSA
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|DNF
|Marcos Ramirez
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|DNF