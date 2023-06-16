Moto2 Jerman: Hasil Free Practice 1 dari Sirkuit Sachsenring
Hasil Free Practice 1 Moto2 Jerman di Sirkuit Sachsenring, putaran ketujuh dari kejuaraan dunia balap motor Grand Prix musim 2023.
Pedro Acosta melanjutkan performa kuatnya dari Mugello dengan memimpin sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 Jerman di Sirkuit Sachsenring.
Beberapa pembalap, termasuk Aron Canet, mengalami kecelakaan cepat di tikungan Tikungan 11 Ralf Waldmann yang terkenal itu.
|moto2 jerman - sachsenring - hasil free practice 1
|Pos
|PEMBALAP
|Nat
|TIM
|MOTOR
|LAPTIME
|1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 23.979s
|2
|Alonso Lopez
|SPA
|MB Conveyors SpeedUp
|(Boscoscuro)
|1m 24.216s
|3
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Correos Prepago Yamaha VR46
|(Kalex)
|1m 24.280s
|4
|Filip Salac
|CZE
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|1m 24.407s
|5
|Jake Dixon
|GBR
|Polar Cube GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|1m 24.464s
|6
|Fermín Aldeguer
|SPA
|MB Conveyors SpeedUp
|(Boscoscuro)
|1m 24.484s
|7
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 24.509s
|8
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 24.707s
|9
|Sam Lowes
|GBR
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 24.758s
|10
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 24.789s
|11
|Albert Arenas
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 24.850s
|12
|Jeremy Alcoba
|SPA
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|1m 24.970s
|13
|Sean Dylan Kelly
|USA
|OnlyFans American Racing
|(Kalex)
|1m 24.987s
|14
|Celestino Vietti
|ITA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|1m 25.077s
|15
|Darryn Binder
|RSA
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|1m 25.091s
|16
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 25.102s
|17
|Sergio Garcia
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|1m 25.120s
|18
|Aron Canet
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|1m 25.162s
|19
|Marcos Ramirez
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|1m 25.187s
|20
|Barry Baltus
|BEL
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|1m 25.214s
|21
|Ai Ogura
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 25.234s
|22
|Borja Gomez
|SPA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|1m 25.323s
|23
|Lukas Tulovic
|GER
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|1m 25.480s
|24
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|1m 25.529s
|25
|Dennis Foggia
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 25.721s
|26
|Izan Guevara
|SPA
|Polar Cube GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|1m 25.734s
|27
|Carlos Tatay
|SPA
|OnlyFans American Racing
|(Kalex)
|1m 25.755s
|28
|Lorenzo Dalla Porta
|ITA
|Forward Team
|(Forward)
|1m 26.278s
|29
|Kasma Daniel
|MAL
|Correos Prepago Yamaha VR46
|(Kalex)
|1m 27.044s
|30
|Taiga Hada
|JPN
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 28.300s