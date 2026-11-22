Moto2 Portugal 2026: Munoz Torehkan Kemenangan Pertama, Mario P18
Hasil Grand Prix Moto2 Portugal 2026 dari Sirkuit Portimao, putaran 21 dari 22.
Balapan Moto2 Portugal dipangkas menjadi tujuh putaran setelah terjadi kecelakaan yang melibatkan beberapa pembalap saat start awal, yang sekaligus memupus peluang Manuel Gonzalez untuk meraih poin.
Pada start awal, Munoz sempat memimpin di depan, sementara Guevara turun ke posisi kedelapan setelah mengalami insiden kecil yang melibatkan Veijer saat keduanya bersaing memperebutkan posisi podium. Tak lama kemudian, balapan dihentikan dengan dikibarkannya bendera merah.
Sebuah kecelakaan yang dialami Filip Salac mengakibatkan ia menabrak van den Goorbergh. Gonzalez, yang sebelumnya sempat melebar keluar lintasan - sebuah insiden yang membuatnya terlempar dari posisi sepuluh besar - tidak memiliki ruang untuk menghindar. Vietti pun turut terlibat dalam insiden tersebut.
Gonzalez tidak diizinkan untuk mengikuti balapan ulang; motornya didorong kembali ke area paddock, sementara ia sendiri tiba di sana dengan menaiki skuter.
Daniel Munoz, yang menempati pole setelah sempat memimpin jauh sejak awal balapan, kali ini mendapat tekanan dari Alonso Lopez dan Senna Agius saat restart.
Pembalap tim Italjet Gresini tersebut memanfaatkan perebutan posisi saat menuju tikungan Craig Jones, yang membuat Lopez sempat memimpin di depan. Motor bernomor 21 itu tetap berada di posisi terdepan hingga putaran ketiga, saat Munoz berhasil merebut kembali posisi pemimpin.
Ia mampu mempertahankan keunggulannya dan kembali menciptakan jarak, hingga akhirnya melintasi garis finis dengan selisih 0,733 detik menggunakan motor Kalex - sekaligus mengamankan kemenangan Moto2 pertama bagi pembalap asal Spanyol tersebut.
Di belakang Ivan Ortola, persaingan untuk memperebutkan posisi podium lainnya mulai memanas. Ortola terlibat duel sengit dengan Agius - pembalap yang mendominasi akhir pekan dengan memecahkan rekor lap - di mana keduanya saling bergantian menempati posisi.
Menjelang garis finis, persaingan berlangsung sangat ketat. Lopez berhasil mengamankan posisi kedua, sementara Agius - yang mengendarai motor Liqui Moly Dynavolt Intact GP - menempati posisi ketiga setelah menyalip Ortola, yang sempat melebar saat mengendarai motor QJMotor pada putaran terakhir.
David Alonso berhasil memperbaiki posisinya sejak start awal, naik dari urutan ke-15 di grid menjadi posisi ketujuh saat balapan dimulai kembali. Pembalap tim Aspar itu pun memanfaatkan posisi start yang lebih menguntungkan tersebut untuk ikut bersaing di barisan depan.
Setelah mendahului kandidat juara Izan Guevara dan rekan setimnya, Daniel Holgado, Alonso berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan celah saat Ortola melebar - akibat duel dengan pembalap asal Australia tersebut - sehingga ia berhasil merebut posisi keempat tepat di garis finis, sementara Ortola harus puas turun ke posisi kelima.
Holgado, yang meraih kemenangan pada balapan sebelumnya di Qatar, menempati posisi keenam dengan motor Aspar lainnya, unggul di depan Guevara yang menjadi pembalap dengan posisi terbaik di antara pengguna sasis Boscoscuro.
Pembalap Blu Cru Yamaha tersebut gagal memanfaatkan absennya Gonzalez, namun berhasil memperbaiki posisinya—memulai balapan ulang dari urutan kedelapan, pembalap bernomor 28 itu sempat naik ke posisi keenam sebelum Alonso dan Holgado berhasil menyalipnya.
Guevara sendiri berupaya keras untuk menghindari kegagalan finis (DNF) lagi, menyusul kerusakan mesin yang ia alami di Qatar.
Meski tampil hati-hati, Guevara berjuang di putaran-putaran akhir untuk menahan laju Adrian Huertas - yang mengendarai motor Italtrans kedua - dan akhirnya finis di posisi ketujuh. Huertas sendiri melengkapi performa kuat bagi tim Italtrans dengan menempati posisi kedelapan, di tengah kondisi lintasan yang sulit dan mulai mengering.
Collin Veijer menempati posisi kesembilan untuk Red Bull KTM Ajo, sementara Zonta van den Goorbergh - yang sempat terlibat insiden dengan Filip Salac hingga memicu pengibaran bendera merah - berhasil kembali berlaga dan finis di sepuluh besar untuk tim Momoven Idrofoglia RW Racing.
Mario Aji tampil impresif dari posisi ke-27, ia naik sampai ke posisi ke-12 saat balapan dihentikan. Saat balapan kembali dimulai ia berada dalam pertarungan poin, meski akhirnya finis di posisi ke-18.
Rekor Moto2 Portugal:
Lap tercepat: Senna Agius (2026, Q2) 1’ 40.547s
Lap balapan tercepat: Collin Veijer (2025) 1’ 41.225s
Moto2 Portugal 2026 - Portimao - Hasil Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laps/Gap
|1
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|7 Laps
|2
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.733s
|3
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.797s
|4
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+1.034s
|5
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|+1.450s
|6
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+3.121s
|7
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+3.601s
|8
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+2.645s
|9
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+4.205s
|10
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+4.505s
|11
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+5.854s
|12
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|+7.553s
|13
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+8.497s
|14
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+10.718s
|15
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+10.889s
|16
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+10.917s
|17
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+11.049s
|18
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+11.359s
|19
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+11.641s
|20
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+13.692s
|21
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+13.782s
|22
|Matteo Ferrari
|ITA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+23.033s
|23
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+24.034s
|24
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|DNF
|25
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|DNF
|26
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|DNS
|27
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|DNS
|28
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|DNS