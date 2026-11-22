Balapan Moto2 Portugal dipangkas menjadi tujuh putaran setelah terjadi kecelakaan yang melibatkan beberapa pembalap saat start awal, yang sekaligus memupus peluang Manuel Gonzalez untuk meraih poin.

Pada start awal, Munoz sempat memimpin di depan, sementara Guevara turun ke posisi kedelapan setelah mengalami insiden kecil yang melibatkan Veijer saat keduanya bersaing memperebutkan posisi podium. Tak lama kemudian, balapan dihentikan dengan dikibarkannya bendera merah.

Sebuah kecelakaan yang dialami Filip Salac mengakibatkan ia menabrak van den Goorbergh. Gonzalez, yang sebelumnya sempat melebar keluar lintasan - sebuah insiden yang membuatnya terlempar dari posisi sepuluh besar - tidak memiliki ruang untuk menghindar. Vietti pun turut terlibat dalam insiden tersebut.

Gonzalez tidak diizinkan untuk mengikuti balapan ulang; motornya didorong kembali ke area paddock, sementara ia sendiri tiba di sana dengan menaiki skuter.

Daniel Munoz, yang menempati pole setelah sempat memimpin jauh sejak awal balapan, kali ini mendapat tekanan dari Alonso Lopez dan Senna Agius saat restart.

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Pembalap tim Italjet Gresini tersebut memanfaatkan perebutan posisi saat menuju tikungan Craig Jones, yang membuat Lopez sempat memimpin di depan. Motor bernomor 21 itu tetap berada di posisi terdepan hingga putaran ketiga, saat Munoz berhasil merebut kembali posisi pemimpin.

Ia mampu mempertahankan keunggulannya dan kembali menciptakan jarak, hingga akhirnya melintasi garis finis dengan selisih 0,733 detik menggunakan motor Kalex - sekaligus mengamankan kemenangan Moto2 pertama bagi pembalap asal Spanyol tersebut.

Di belakang Ivan Ortola, persaingan untuk memperebutkan posisi podium lainnya mulai memanas. Ortola terlibat duel sengit dengan Agius - pembalap yang mendominasi akhir pekan dengan memecahkan rekor lap - di mana keduanya saling bergantian menempati posisi.

Menjelang garis finis, persaingan berlangsung sangat ketat. Lopez berhasil mengamankan posisi kedua, sementara Agius - yang mengendarai motor Liqui Moly Dynavolt Intact GP - menempati posisi ketiga setelah menyalip Ortola, yang sempat melebar saat mengendarai motor QJMotor pada putaran terakhir.

David Alonso berhasil memperbaiki posisinya sejak start awal, naik dari urutan ke-15 di grid menjadi posisi ketujuh saat balapan dimulai kembali. Pembalap tim Aspar itu pun memanfaatkan posisi start yang lebih menguntungkan tersebut untuk ikut bersaing di barisan depan.

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Setelah mendahului kandidat juara Izan Guevara dan rekan setimnya, Daniel Holgado, Alonso berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan celah saat Ortola melebar - akibat duel dengan pembalap asal Australia tersebut - sehingga ia berhasil merebut posisi keempat tepat di garis finis, sementara Ortola harus puas turun ke posisi kelima.

Holgado, yang meraih kemenangan pada balapan sebelumnya di Qatar, menempati posisi keenam dengan motor Aspar lainnya, unggul di depan Guevara yang menjadi pembalap dengan posisi terbaik di antara pengguna sasis Boscoscuro.

Pembalap Blu Cru Yamaha tersebut gagal memanfaatkan absennya Gonzalez, namun berhasil memperbaiki posisinya—memulai balapan ulang dari urutan kedelapan, pembalap bernomor 28 itu sempat naik ke posisi keenam sebelum Alonso dan Holgado berhasil menyalipnya.

Guevara sendiri berupaya keras untuk menghindari kegagalan finis (DNF) lagi, menyusul kerusakan mesin yang ia alami di Qatar.

Meski tampil hati-hati, Guevara berjuang di putaran-putaran akhir untuk menahan laju Adrian Huertas - yang mengendarai motor Italtrans kedua - dan akhirnya finis di posisi ketujuh. Huertas sendiri melengkapi performa kuat bagi tim Italtrans dengan menempati posisi kedelapan, di tengah kondisi lintasan yang sulit dan mulai mengering.

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Collin Veijer menempati posisi kesembilan untuk Red Bull KTM Ajo, sementara Zonta van den Goorbergh - yang sempat terlibat insiden dengan Filip Salac hingga memicu pengibaran bendera merah - berhasil kembali berlaga dan finis di sepuluh besar untuk tim Momoven Idrofoglia RW Racing.

Mario Aji tampil impresif dari posisi ke-27, ia naik sampai ke posisi ke-12 saat balapan dihentikan. Saat balapan kembali dimulai ia berada dalam pertarungan poin, meski akhirnya finis di posisi ke-18.

Rekor Moto2 Portugal:

Lap tercepat: Senna Agius (2026, Q2) 1’ 40.547s

Lap balapan tercepat: Collin Veijer (2025) 1’ 41.225s

Moto2 Portugal 2026 - Portimao - Hasil Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laps/Gap 1 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) 7 Laps 2 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.733s 3 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.797s 4 David Alonso COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +1.034s 5 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - MSI (Kalex) +1.450s 6 Daniel Holgado SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +3.121s 7 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +3.601s 8 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +2.645s 9 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +4.205s 10 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +4.505s 11 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +5.854s 12 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - MSI (Kalex) +7.553s 13 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +8.497s 14 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +10.718s 15 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +10.889s 16 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +10.917s 17 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +11.049s 18 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +11.359s 19 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +11.641s 20 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +13.692s 21 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +13.782s 22 Matteo Ferrari ITA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +23.033s 23 Luca Lunetta ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +24.034s 24 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) DNF 25 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) DNF 26 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) DNS 27 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) DNS 28 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) DNS

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