Senna Agius memimpin sesi Practice Jumat sore untuk Moto2 Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, saat kedua penantang gelar sama-sama lolos ke Q2, di mana Manuel Gonzales unggul dari Izan Guevara.

Sesi Practice terakhir musim ini menjadi milik Senna Agius. Pembalap asal Australia itu sempat memimpin di awal sesi latihan, lalu mempertajam catatan waktu terbaiknya menjadi 1 menit 31,767 detik tepat saat bendera finis dikibarkan.

Pembalap tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP ini sempat mendapat tekanan dari sesama pengguna motor Kalex, Daniel Holgado. Pembalap tim Aspar tersebut finis dengan selisih waktu hanya 0,075 detik di belakang Agius.

Alonso Lopez, yang mencatatkan waktu hanya terpaut seperseribu detik dari rekan senegaranya dalam sesi yang sangat ketat ini, sempat memimpin sesaat sebelum posisinya diambil alih oleh Agius.

Meski demikian, Lopez tetap mampu bertahan di posisi tiga besar untuk tim Italjet Gresini. Sesi ini berlangsung sangat kompetitif, dengan 23 pembalap teratas mencatatkan waktu dalam selisih satu detik dari catatan waktu tercepat.

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Collin Veijer dari tim Red Bull KTM Ajo menunjukkan peningkatan pesat. Setelah finis di posisi ke-18 pada sesi FP1 sebelumnya, ia bangkit dan menempati posisi keempat yang kompetitif. Rookie Luca Lunetta juga tampil impresif dengan menempati posisi kelima, sekaligus menjadi pembalap dengan motor Boscoscuro tercepat dalam sesi latihan tersebut untuk tim SpeedRS.

Alex Escrig, yang sempat berada di luar posisi empat belas besar pada awal sesi, berhasil membawa motor Forward miliknya naik ke posisi ke-13, lalu memperbaiki catatan waktunya hingga menempati posisi keempat - yang pada akhirnya menempatkannya di posisi keenam.

Manuel Gonzalez menghabiskan sebagian besar sesi di belakang rival perebutan gelar, Izan Guevara—pembalap yang meraih kemenangan Moto2 pertamanya di putaran Valencia pada tahun 2025.

Guevara sempat berada di posisi lima besar, namun serangkaian putaran di akhir sesi membuat pembalap tim Blu Cru Pramac Yamaha itu terlempar ke posisi kesebelas. Meski sempat melebar di putaran terakhirnya, pembalap asal Spanyol tersebut sudah mencatatkan waktu yang cukup untuk lolos langsung ke Q2.

Pada saat itu, posisi Gonzalez telah merosot ke urutan ke-17. Upaya-upaya berikutnya pun terhambat oleh kepadatan pembalap di lintasan serta pembatalan catatan waktu akibat adanya bendera kuning.

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Pembalap tim Dynavolt tersebut kemudian bangkit dan memaksimalkan kesempatan terakhirnya; ia berhasil melampaui Guevara dan finis di posisi ketujuh.

Rookie of The Year Moto2 musim ini, Jose Antonio Rueda, mencatatkan peningkatan performa di akhir sesi untuk menempati posisi kedelapan bagi tim Red Bull KTM Ajo. Sementara itu, Filip Salac menempati posisi kesembilan untuk American Racing, dan pemenang seri Portimao, Daniel Munoz, melengkapi sepuluh besar untuk tim Italtarans.

Moto2 Valencia 2026 - Ricardo Tormo - Hasil sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) 1' 31.767s 2 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.075s 3 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.085s 4 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.138s 5 Luca Lunetta ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.384s 6 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.389s 7 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.391s 8 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.418s 9 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.422s 10 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.455s 11 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.469s 12 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +0.479s 13 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.534s 14 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.580s 15 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.595s 16 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +0.638s 17 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +0.647s 18 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +0.691s 19 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - MSI (Kalex) +0.751s 20 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.774s 21 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.908s 22 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - MSI (Kalex) +0.939s 23 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +0.948s 24 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +1.116s 25 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +1.326s 26 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +1.385s 27 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +1.527s 28 Matteo Ferrari ITA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +2.867s

Rekor Moto2 Valencia:

Lap tercepat: Daniel Holgado 1’ 31.715s

Lap balapan tercepat: Ivan Ortola (2025) 1’ 32.773s

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Free Practice 1

Aksi lintasan pertama Moto2 di Sirkuit Ricardo Tormo mencatatkan pembalap Kalex, Agius, sebagai pencetak waktu tercepat. Ia mengungguli pembalap Boscoscuro, Guevara, yang sempat memimpin daftar catatan waktu sepanjang sesi tersebut.

Jika melihat performa terkini, Oncu secara mengejutkan menempati posisi ketiga, diikuti oleh Arbolino di posisi keempat, sementara Salac melengkapi posisi lima besar.

Escrig menjadi pembalap Forward tercepat dengan menempati posisi keenam, sementara rekan setimnya, Zurutuza, berhasil memperbaiki kecepatannya di akhir sesi untuk naik dari posisi ke-23 ke posisi ke-11.

Pembalap debutan Alberto Ferrandez juga mencatatkan peningkatan di menit-menit terakhir untuk menempati posisi ke-11 - sebuah kabar buruk bagi Gonzalez, yang posisinya tergeser dari peringkat ke-10 ke peringkat ke-12.

Beberapa pembalap mengalami insiden terjatuh pada sesi FP1; Baltus mengalami kecelakaan yang merusak motor Fantic miliknya di tikungan sepuluh, tak lama sebelum Ortola mengalami insiden serupa di tikungan yang sama.

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Tak lama berselang, Joe Roberts terjatuh di tikungan empat, sementara Alonso mengalami insiden di tikungan dua belas. Piqueras menjadi pembalap terakhir yang berakhir di area gravel, tepatnya di tikungan enam.