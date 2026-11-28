Senna Agius melanjutkan dominasinya pada kualifikasi Moto2 Valencia 2026 lewat pole position dengan rekor lap di Sirkuit Ricardo Tormo, saat Izan Guevara mengungguli Manu Gonzales di grid untuk balapan penentu gelar kelas menengah Grand Prix.

Usai memimpin Practice hari Jumat, Sennna - yang hari Selasa akan melakukan debut MotoGP resminya bersama Tech3 KTM - menempati posisi kedua di pertengahan kualifikasi. Ia kemudian kembali ke lintasan tepat di belakang rekan setimnya, Manuel Gonzalez, seolah siap untuk memberikan slipstream.

Namun, Gonzalez justru membiarkan Agius melaju lebih dulu dan memilih untuk membuntuti Ivan Ortola. Sementara itu, Agius melesat mengitari sirkuit dengan motor Kalex-nya dan mencatatkan rekor putaran baru dengan waktu 1 menit 31,389 detik.

Daniel Holgado, yang musim lalu meraih pole di Valencia dengan mencetak rekor putaran, sempat memimpin sebelum jeda sesi. Ia bahkan mempertajam rekor miliknya sendiri, namun pada akhirnya harus puas menempati posisi kedua dengan selisih waktu hanya 0,161 detik.

Guevara memenangkan balapan Moto2 pertamanya di Valencia musim lalu, dan ia harus finis di depan Gonzalez pada hari Minggu untuk merebut gelar juara tahun 2026, dengan selisih hanya 4,5 poin di antara keduanya setelah dua puluh dua balapan.

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Selalu berada di barisan depan sepanjang sesi, pembalap tim Blu Cru Pramac Yamaha ini mempertajam catatan waktunya pada putaran terakhir hingga sempat menempati posisi kedua, yang akhirnya mengamankan posisi start di baris depan sebagai pembalap dengan motor Boscoscuro tercepat di posisi ketiga.

Sementara itu, Gonzalez sempat berada di posisi ke-15 saat para pembalap masuk ke pit, lalu naik ke posisi kesembilan setelah kembali ke lintasan, tepat di belakang Ortola. Masih ada kesempatan untuk satu putaran terakhir, dengan membuntuti pembalap di depannya, Zonta van den Goorbergh - yang menempati posisi terakhir dalam sesi tersebut.

Kecelakaan memicu pengibaran bendera kuning, yang menyebabkan sejumlah catatan waktu dibatalkan. Hal ini membuat Gonzalez turun satu posisi di tahap akhir, saat ia berupaya mempertahankan keunggulan tipis dalam perebutan gelar juara dari posisi kesepuluh.

Di antara keduanya di posisi start terdapat Alex Escrig - pembalap terbaik dari tim Forward - di posisi keempat. Alonso Lopez, pembalap pertama yang mencatatkan rekor putaran baru dalam sesi tersebut, menempati posisi kelima untuk Italjet Gresini.

Sementara itu Ortola - pembalap terbaik yang lolos dari Q1 - berada di posisi keenam untuk QJMotor - MSI.

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Pemenang balapan di Portimao, Daniel Munoz, menempati posisi ketujuh untuk Italtrans, di depan pembalap Red Bull KTM Ajo, Collin Veijer, di posisi delapan. Rookie terbaik dalam kualifikasi, Luca Lunetta, mencatatkan waktu tercepat kesembilan untuk SpeedRS.

Di belakang Gonzalez terdapat pembalap debutan lainnya, Jose Antonio Rueda—pendatang baru terbaik musim ini—yang menempati posisi kesebelas dengan motor kedua dari tim Red Bull KTM Ajo.

Celestino Vietti dijatuhi penalti mundur tiga posisi start karena tidak mematuhi bendera kuning saat sesi latihan; ia tetap melanjutkan putaran cepat meski Angel Piqueras telah terjatuh ke area gravel.

Pembalap SpeedRS ini harus turun posisi dari urutan ke-13 yang ia raih pada hari Sabtu, setelah sebelumnya berhasil lolos dari Q1.

Mario Aji dan Joe Roberts sama-sama mengalami kecelakaan menjelang akhir sesi Q2, yang membuat mereka masing-masing menempati posisi ke-16 dan ke-17.

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Rekor resmi Moto2 Valencia:

Lap tercepat: Senna Aguis (2026, Q2) 1’ 31.389s

Lap balapan tercepat: Ivan Ortola (2025) 1’ 32.773s