Hasil Kualifikasi Superpole WorldSBK Indonesia dari Sirkuit Mandalika
Hasil kualifikasi Superpole WorldSBK Indonesia, putaran ke-11 musim World Superbike 2022 dari Mandalika International Street Circuit Lombok.
Toprak Razgatlioglu terus melepaskan kecepatan yang mengerikan saat ia kembali memecahkan rekor lap untuk meraih pole position WorldSBK Indonesia.
Razgatlioglu kini mencatatkan laptime 1 menit 31,371 detik yang tidak tertandingi untuk meraih pole. Tidak ada pembalap lain yang mampu mengimbangi kecepatan pembalap PATA Yamaha itu, dengan posisi kedua Jonathan Rea terpaut 1,052 detik dari Toprak.
Penampilan impresif juga ditampilkan oleh rekan satu tim Toprak, Andrea Locatelli yang meraih start baris depan pertamanya di WorldSBK di posisi ketiga.
Sementara itu, pimpinan klasemen Alvaro Bautista hanya menempati posisi kelima, kalah dari pembalap Kawasaki Alex Lowes dan tertinggal 1,452 detik dari Toprak untuk pole.
Setelah kecelakaan FP3, Lucas Mahias dinyatakan tidak fit untuk mengikuti kualifikasi dan Race 1. Sementara itu Iker Lecuona juga mundur dari akhir pekan setelah kecelakaan FP2.
|WORLDSBK INDONESIA - MANDALIKA - HASIL KUALIFIKASI SUPERPOLE
|POS
|PEMBALAP
|NAT
|TIM
|LAPTIME/GAP
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|PATA Yamaha with Brixx WorldSBK
|1:'31.371s
|2
|Jonathan Rea
|GBR
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|+1.052 s
|3
|Andrea Locatelli
|ITA
|PATA Yamaha with Brixx WorldSBK
|+1.092s
|4
|Alex Lowes
|GBR
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|+1.143s
|5
|Alvaro Bautista
|SPA
|Aruba.It Racing Ducati
|+1.452s
|6
|Axel Bassani
|ITA
|Motocorsa Ducati
|+1.565s
|7
|Xavi Vierge
|SPA
|Team HRC WorldSBK
|+1.754s
|8
|Scott Redding
|GBR
|BMW Motorrad WorldSBK Team
|+1.756s
|9
|Michael Rinaldi
|ITA
|Aruba.It Racing Ducati
|+1.767s
|10
|Garrett Gerloff
|USA
|GRT Yamaha WorldSBK Team
|+1.837s
|11
|Michael Van Der Mark
|NED
|BMW Motorrad WorldSBK Team
|+1.993s
|12
|Philipp Oettl
|GER
|GoEleven Ducati
|+2.122s
|13
|Xavi Fores
|SPA
|Barni Spark Ducati Team
|+2.158s
|14
|Kohta Nozane
|JPN
|GRT Yamaha
|+2.211s
|15
|Loris Baz
|FRA
|Bonovo Action BMW
|+2.561s
|16
|Hafizh Syahrin
|MAS
|MIE Racing Honda Team
|+2.626s
|17
|Oliver Konig
|CZE
|Orelac Racing Kawasaki
|+2.944s
|18
|Leandro Mercado
|ARG
|MIE Honda Racing
|+3.038s
|19
|Kyle Smith
|GBR
|TPR Team Pedercini Racing
|+3.372s
|20
|Eugene Laverty
|IRL
|Bonovo Action BMW
|+3.837s
|Lucas Mahias
|FRA
|Puccetti Kawasaki
|DNQ
|Iker Lecuona
|SPA
|Team HRC WorldSBK
|DNQ