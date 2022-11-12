Hasil Kualifikasi Superpole WorldSBK Indonesia dari Sirkuit Mandalika

Avatar Derry Munikartono
12 Nov 2022
Toprak Razgatlioglu, Indonesian WorldSBK. 12 November

Hasil kualifikasi Superpole WorldSBK Indonesia, putaran ke-11 musim World Superbike 2022 dari Mandalika International Street Circuit Lombok.

Toprak Razgatlioglu terus melepaskan kecepatan yang mengerikan saat ia kembali memecahkan rekor lap untuk meraih pole position WorldSBK Indonesia.

Razgatlioglu kini mencatatkan laptime 1 menit 31,371 detik yang tidak tertandingi untuk meraih pole. Tidak ada pembalap lain yang mampu mengimbangi kecepatan pembalap PATA Yamaha itu, dengan posisi kedua Jonathan Rea terpaut 1,052 detik dari Toprak.

Penampilan impresif juga ditampilkan oleh rekan satu tim Toprak, Andrea Locatelli yang meraih start baris depan pertamanya di WorldSBK di posisi ketiga.

Sementara itu, pimpinan klasemen Alvaro Bautista hanya menempati posisi kelima, kalah dari pembalap Kawasaki Alex Lowes dan tertinggal 1,452 detik dari Toprak untuk pole.

Setelah kecelakaan FP3, Lucas Mahias dinyatakan tidak fit untuk mengikuti kualifikasi dan Race 1. Sementara itu Iker Lecuona juga mundur dari akhir pekan setelah kecelakaan FP2.

WORLDSBK INDONESIA - MANDALIKA - HASIL KUALIFIKASI SUPERPOLE
POSPEMBALAPNATTIM LAPTIME/GAP
1Toprak RazgatliogluTURPATA Yamaha with Brixx WorldSBK1:'31.371s
2Jonathan ReaGBRKawasaki Racing Team WorldSBK+1.052 s
3Andrea LocatelliITAPATA Yamaha with Brixx WorldSBK+1.092s
4Alex LowesGBRKawasaki Racing Team WorldSBK+1.143s
5Alvaro BautistaSPAAruba.It Racing Ducati+1.452s
6Axel BassaniITAMotocorsa Ducati+1.565s
7Xavi ViergeSPATeam HRC WorldSBK+1.754s
8Scott ReddingGBRBMW Motorrad WorldSBK Team+1.756s
9Michael RinaldiITAAruba.It Racing Ducati+1.767s
10Garrett GerloffUSAGRT Yamaha WorldSBK Team+1.837s
11Michael Van Der MarkNEDBMW Motorrad WorldSBK Team+1.993s
12Philipp OettlGERGoEleven Ducati+2.122s
13Xavi ForesSPABarni Spark Ducati Team+2.158s
14Kohta NozaneJPNGRT Yamaha+2.211s
15Loris BazFRABonovo Action BMW+2.561s
16Hafizh SyahrinMASMIE Racing Honda Team+2.626s
17Oliver KonigCZEOrelac Racing Kawasaki+2.944s
18Leandro MercadoARGMIE Honda Racing+3.038s
19Kyle SmithGBRTPR Team Pedercini Racing+3.372s
20Eugene LavertyIRLBonovo Action BMW+3.837s
 Lucas MahiasFRAPuccetti KawasakiDNQ
 Iker LecuonaSPATeam HRC WorldSBKDNQ

 

Jadwal WorldSBK Indonesia (Waktu Indonesia Barat)

 