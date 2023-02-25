WorldSBK Australia: Razgatlioglu Pole, Aegerter Baris Depan

Avatar Derry Munikartono
25 Feb 2023

Toprak Razgatlioglu menunjukkan tajinya dengan merengkuh pole position pada kualifikasi Superpole WorldSBK Australia di Phillip Island, dengan Alvaro Bautista dan rookie Dominique Aegerter melengkapi tiga besar.

Setelah hari Jumat yang sulit, Toprak Razgatlioglu mulai menunjukkan kecepatannya pada sesi kualifikasi Superpole WorldSBK Australia di Phillip Island pada Sabtu (25/2) pagi.

Pembalap Turki, yang kembali memakai nomor #54, mencatatkan laptime 1 menit 29,400 detik terakhir pada percobaan terakhirnya di sesi Superpole 15 menit.

Itu cukup untuk menggeser Dominique Aegerter, rookie WorldSBK yang lebih dulu menempati posisi pole sementara pada dua menit terakhir sesi.

Pembalap GRT Yamaha itu kehilangan posisi lainnya setelah Alvaro Bautista menorehkan laptime yang 0,184 detik lebih lambat dari Rea. Bagaimanapun, itu adalah sesi kualifikasi yang kuat dari Domi.

Jonathan Rea juga menemukan kecepatan pada hari Sabtu dengan sempat memimpin timesheets, meski pada akhirnya harus puas berada di posisi keempat, dengan Phillip Oettl melengkapi lima besar.

Tampil kuat pada hari Jumat, Michael Ruben Rinaldi tidak bisa memaksimalkan kualifikasi karena hanya berada di posisi keenam, terpaut 0,375 detik dari patokan Razgatlioglu.

Remy Gardner menjadi rookie terbaik kedua di posisi ketujuh, mengungguli Alex Lowes, Andrea Locatelli dan Danilo Petrucci di posisi 10 besar.

Setelah ini, Race 1 WorldSBK Australia akan digelar pada pukul 12:00 WIB.

WORLDSBK AUSTRALIA - PHILLIP ISLAND - HASIL KUALIFIKASI SUPERPOLE
POSPEMBALAPNATTIMLAPTIME/GAP
1Toprak RazgatliogluTURPATA Yamaha with Brixx WorldSBK1:29.400
2Alvaro BautistaSPAAruba.It Racing Ducati+0.184
3Dominique AegerterSWIGRT Yamaha WorldSBK Team+0.235
4Jonathan ReaGBRKawasaki Racing Team WorldSBK+0.315
5Philipp OettlGERGoEleven Ducati+0.374
6Michael RinaldiITAAruba.It Racing Ducati+0.375
7Remy GardnerAUSGRT Yamaha+0.441
8Alex LowesGBRKawasaki Racing Team WorldSBK+0.464
9Andrea LocatelliITAPATA Yamaha with Brixx WorldSBK+0.556
10Danilo PetrucciITABarni Spark Ducati Team+0.675
11Iker LecuonaSPATeam HRC WorldSBK+0.857
12Michael Van Der MarkNEDBMW Motorrad WorldSBK Team+0.876
13Scott ReddingGBRBMW Motorrad WorldSBK Team+0.988
14Axel BassaniITAMotocorsa Ducati+1.009
15Lorenzo BaldassarriITAGMT94 Yamaha+1.070
16Garrett GerloffUSABonovo Action BMW+1.073
17Xavi ViergeSPATeam HRC WorldSBK+1.187
18Loris BazFRABonovo Action BMW+ 1.204
19Tom SykesGBRPuccetti Kawasaki+1.514
20Eric GranadoBRAMIE Honda Racing+2.379 
21Hafizh SyahrinMALMIE Honda Racing+2.698
22Oliver KonigCZEOrelac Racing Kawasaki+2.882
 