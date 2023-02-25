WorldSBK Australia: Razgatlioglu Pole, Aegerter Baris Depan
Toprak Razgatlioglu menunjukkan tajinya dengan merengkuh pole position pada kualifikasi Superpole WorldSBK Australia di Phillip Island, dengan Alvaro Bautista dan rookie Dominique Aegerter melengkapi tiga besar.
Setelah hari Jumat yang sulit, Toprak Razgatlioglu mulai menunjukkan kecepatannya pada sesi kualifikasi Superpole WorldSBK Australia di Phillip Island pada Sabtu (25/2) pagi.
Pembalap Turki, yang kembali memakai nomor #54, mencatatkan laptime 1 menit 29,400 detik terakhir pada percobaan terakhirnya di sesi Superpole 15 menit.
Itu cukup untuk menggeser Dominique Aegerter, rookie WorldSBK yang lebih dulu menempati posisi pole sementara pada dua menit terakhir sesi.
Pembalap GRT Yamaha itu kehilangan posisi lainnya setelah Alvaro Bautista menorehkan laptime yang 0,184 detik lebih lambat dari Rea. Bagaimanapun, itu adalah sesi kualifikasi yang kuat dari Domi.
Jonathan Rea juga menemukan kecepatan pada hari Sabtu dengan sempat memimpin timesheets, meski pada akhirnya harus puas berada di posisi keempat, dengan Phillip Oettl melengkapi lima besar.
Tampil kuat pada hari Jumat, Michael Ruben Rinaldi tidak bisa memaksimalkan kualifikasi karena hanya berada di posisi keenam, terpaut 0,375 detik dari patokan Razgatlioglu.
Remy Gardner menjadi rookie terbaik kedua di posisi ketujuh, mengungguli Alex Lowes, Andrea Locatelli dan Danilo Petrucci di posisi 10 besar.
Setelah ini, Race 1 WorldSBK Australia akan digelar pada pukul 12:00 WIB.
|WORLDSBK AUSTRALIA - PHILLIP ISLAND - HASIL KUALIFIKASI SUPERPOLE
|POS
|PEMBALAP
|NAT
|TIM
|LAPTIME/GAP
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|PATA Yamaha with Brixx WorldSBK
|1:29.400
|2
|Alvaro Bautista
|SPA
|Aruba.It Racing Ducati
|+0.184
|3
|Dominique Aegerter
|SWI
|GRT Yamaha WorldSBK Team
|+0.235
|4
|Jonathan Rea
|GBR
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|+0.315
|5
|Philipp Oettl
|GER
|GoEleven Ducati
|+0.374
|6
|Michael Rinaldi
|ITA
|Aruba.It Racing Ducati
|+0.375
|7
|Remy Gardner
|AUS
|GRT Yamaha
|+0.441
|8
|Alex Lowes
|GBR
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|+0.464
|9
|Andrea Locatelli
|ITA
|PATA Yamaha with Brixx WorldSBK
|+0.556
|10
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Ducati Team
|+0.675
|11
|Iker Lecuona
|SPA
|Team HRC WorldSBK
|+0.857
|12
|Michael Van Der Mark
|NED
|BMW Motorrad WorldSBK Team
|+0.876
|13
|Scott Redding
|GBR
|BMW Motorrad WorldSBK Team
|+0.988
|14
|Axel Bassani
|ITA
|Motocorsa Ducati
|+1.009
|15
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|GMT94 Yamaha
|+1.070
|16
|Garrett Gerloff
|USA
|Bonovo Action BMW
|+1.073
|17
|Xavi Vierge
|SPA
|Team HRC WorldSBK
|+1.187
|18
|Loris Baz
|FRA
|Bonovo Action BMW
|+ 1.204
|19
|Tom Sykes
|GBR
|Puccetti Kawasaki
|+1.514
|20
|Eric Granado
|BRA
|MIE Honda Racing
|+2.379
|21
|Hafizh Syahrin
|MAL
|MIE Honda Racing
|+2.698
|22
|Oliver Konig
|CZE
|Orelac Racing Kawasaki
|+2.882