WorldSBK Australia: Hasil Kualifikasi Superpole dari Phillip Island
Hasil kualifikasi Superpole WorldSBK Australia, putaran pertama musim World Superbike 2024 di Phillip Island.
Kualifikasi Superpole WorldSBK Australia berlangsung dengan tensi tinggi sejak awal, dengan semua pembalap langsung bergegas keluar dari pit-lane.
Seperti FP2, Alex Lowes jadi penentu kecepatan awal sesi dengan rekor baru di atas Kawasaki ZX-10RR.
Tapi saat juara dunia dua kali Alvaro Bautista kesulitan dengan kecepatannya, rekan satu timnya - rookie Nicolo Bulega - menempatkan Panigale V4 R di pole.
Laptimenya coba dipatahkan oleh beberapa pebalap, termasuk Andrea Iannone yang mengamankan start di barisan depan di kualifikasi WorldSBK pertamanya.
Namun, tidak ada yang bisa menantang Bulega yang menjadi pebalap WorldSBK pertama yang mencatat laptime 1:27 di Phillip Island.
Di belakang kedua rookie itu muncul Lowes, dengan selisih tiga persepuluh detik antara pebalap Kawasaki dan Bulega.
Lebih jauh ke belakang, Toprak Razgatlioglu hanya mampu menempati posisi kelima dalam kualifikasi pertamanya sebagai pebalap BMW, sementara Bautista finis kesembilan, unggul dua tempat dari Jonathan Rea yang sedang kesulitan.
WorldSBK Australia - Phillip Island - Hasil Kualifikasi Superpole
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.It Racing Ducati
|1:27.916s
|2
|Andrea Iannone
|ITA
|GoEleven Ducati
|+0.238s
|3
|Alex Lowes
|GBR
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|+0.323s
|4
|Dominique Aegerter
|SWI
|GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
|+0.487s
|5
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team
|+0.604s
|6
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|+0.624s
|7
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
|+0.688s
|8
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Ducati
|+0.760s
|9
|Alvaro Bautista
|SPA
|Aruba.It Racing Ducati
|+0.784s
|10
|Michael Ruben Rinaldi
|SPA
|Motocorsa Ducati
|+0.868s
|11
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|+0.974s
|12
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing Team
|+0.987s
|13
|Xavi Vierge
|SPA
|Team HRC WorldSBK
|+1.084s
|14
|Garrett Gerloff
|USA
|Bonovo Action BMW
|+1.129s
|15
|Axel Bassani
|ITA
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|+1.202s
|16
|Michael Van Der Mark
|NED
|ROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team
|+1.211s
|17
|Bradley Ray
|GBR
|Motoxracing Yamaha WorldSBK Team
|+1.326s
|18
|Philipp Oettl
|GER
|GMT94 Yamaha
|+1.347s
|19
|Scott Redding
|GBR
|Bonovo Action BMW
|+1.810s
|20
|Tito Rabat
|SPA
|Puccetti Kawasaki
|+1.893s
|21
|Tarran Mackenzie
|GBR
|Petronas Mie Honda
|+3.217s
|22
|Adam Norrodin
|MAL
|Petronas Mie Honda
|+3.972s