WorldSBK Australia: Hasil Kualifikasi Superpole dari Phillip Island

Hasil kualifikasi Superpole WorldSBK Australia, putaran pertama musim World Superbike 2024 di Phillip Island.

Nicolo Bulega, Australian WorldSBK, 23 February
Nicolo Bulega, Australian WorldSBK, 23 February

Kualifikasi Superpole WorldSBK Australia berlangsung dengan tensi tinggi sejak awal, dengan semua pembalap langsung bergegas keluar dari pit-lane.

Seperti FP2, Alex Lowes jadi penentu kecepatan awal sesi dengan rekor baru di atas Kawasaki ZX-10RR.

Tapi saat juara dunia dua kali Alvaro Bautista kesulitan dengan kecepatannya, rekan satu timnya - rookie Nicolo Bulega - menempatkan Panigale V4 R di pole.

Laptimenya coba dipatahkan oleh beberapa pebalap, termasuk Andrea Iannone yang mengamankan start di barisan depan di kualifikasi WorldSBK pertamanya.

Namun, tidak ada yang bisa menantang Bulega yang menjadi pebalap WorldSBK pertama yang mencatat laptime 1:27 di Phillip Island.

Di belakang kedua rookie itu muncul Lowes, dengan selisih tiga persepuluh detik antara pebalap Kawasaki dan Bulega.

Lebih jauh ke belakang, Toprak Razgatlioglu hanya mampu menempati posisi kelima dalam kualifikasi pertamanya sebagai pebalap BMW, sementara Bautista finis kesembilan, unggul dua tempat dari Jonathan Rea yang sedang kesulitan.

WorldSBK Australia - Phillip Island - Hasil Kualifikasi Superpole 

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.It Racing Ducati1:27.916s
2Andrea IannoneITAGoEleven Ducati+0.238s
3Alex LowesGBRKawasaki Racing Team WorldSBK+0.323s
4Dominique AegerterSWIGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team+0.487s
5Toprak RazgatliogluTURROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team+0.604s
6Andrea LocatelliITAPata Yamaha Prometeon WorldSBK+0.624s
7Remy GardnerAUSGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team+0.688s
8Sam LowesGBRMarc VDS Ducati+0.760s
9Alvaro BautistaSPAAruba.It Racing Ducati+0.784s
10Michael Ruben RinaldiSPAMotocorsa Ducati+0.868s
11Jonathan ReaGBRPata Yamaha Prometeon WorldSBK+0.974s
12Danilo PetrucciITABarni Spark Racing Team+0.987s
13Xavi ViergeSPATeam HRC WorldSBK+1.084s
14Garrett GerloffUSABonovo Action BMW+1.129s
15Axel BassaniITAKawasaki Racing Team WorldSBK+1.202s
16Michael Van Der MarkNEDROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team+1.211s
17Bradley RayGBRMotoxracing Yamaha WorldSBK Team+1.326s
18Philipp OettlGERGMT94 Yamaha+1.347s
19Scott ReddingGBRBonovo Action BMW+1.810s
20Tito RabatSPAPuccetti Kawasaki+1.893s
21Tarran MackenzieGBRPetronas Mie Honda+3.217s
22Adam NorrodinMALPetronas Mie Honda+3.972s

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