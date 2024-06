Isle of Man TT 2024 Results - (Saturday)

Here are the results from Supersport Race 2 at the Isle of Man TT as Michael Dunlop makes it win Number #28

SUPERSPORT

2024 Isle of Man TT - Supersport Race 2 Results (Saturday) Pos Rider Difference 1 Michael Dunlop Winner 2 Dean Harrison +3.889 3 Davey Todd +2.343 4 Jamie Coward +8.322 5 Peter Hickman +2.229 6 James Hillier +5.939 7 Mike Browne +9.723 8 Paul Jordan +20.089 9 Michael Evans +20.935 10 Joshua Brookes +0.705 11 Shaun Anderson +3.338 12 Joe Yeardsley +12.59 13 Rob Hodson +0.869 14 lan Hutchinson +9.711 15 Craig Neve +15.264 16 Stefano Bonetti +4.372 17 Joey Thompson +1.026 18 Allann Venter +6.078 19 Baz Furber +3.361 20 Brian McCormack +9.209 21 Eddy Ferre +3.259 22 Julian Trummer +3.47 23 Pierre Yves Bian +3.651 24 Stephen Parsons +2.457 25 Tom Weeden +0.446 26 Jonathan Perry +0.986 27 Michal Dokoupil +1.415 28 Rhys Hardisty +4.458 29 Jonathan Goetschy +2.795 30 Michael Russell +2.19 31 Samuel West| +3.684 32 Timothee Monot| +13.557 33 Paul Cassidy +0.821 34 Loris Majcan +0.065 35 Mark Parrett +15.996 36 Mike Norbury +0.59 37 Gareth Arnold +0.341 38 David Rigby +8.861 39 James Chawke +3.922 40 Jack Fowler +5.18 41 Marc Colvin +4.121 42 Jorge Halliday +1.591 43 Jack Petrie +13.666 44 David Brook +13.03 45 Mark Goodings +23.045 46 Craig Szczypek +12.321

SUPERTWIN

Michael Dunlop

2024 Isle of Man TT - Supertwin Race 2 Results (Saturday) Pos Rider Time 1 Michael Dunlop 18:29.246 2 Peter Hickman 18:35.692 3 Mike Browne 18:43.681 4 Dominic Herbertson 18:47.030 5 Paul Jordan 18:56.382 6 Davey Todd 18:57.980 7 Rob Hodson 18:58.330 8 Joshua Brookes 19:05.450 9 Adam McLean 19:05.949 10 Baz Furber 19:06.544 11 Stefano Bonetti 19:06.563 12 Pierre Yves Bian 19:10.396 13 Michael Rutter 19:22.386 14 Michael Sweeney 19:24.731 15 Michal Dokoupil 19:33.684 16 Brian McCormack 19:35.417 17 Allann Venter 19:37.157 18 Francesco Curinga 19:37.541 19 Tom Weeden 19:40.587 20 Michael Russell 19:44.365 21 Jonathan Goetschy 19:48.623 22 Paul Cassidy 19:49.283 23 Rhys Hardisty 19:52.463 24 Gareth Arnold 19:56.397 25 Julian Trummer 19:57.331 26 Timothee Monot 19:59.139 27 Martin Morris 19:59.872 28 Chris Moore 20:01.748 29 Marc Colvin 20:01.975 30 Paul Potchy Williams 20:17.409 31 Mark Parrett 20:18.453 32 Jack Petrie 20:32.826 33 Andy Hornby 20:45.662 34 Craig Szczypek 20:46.996 35 Masayuki Yamanaka 20:56.100 36 Wayne Bourgeais 20:56.249 37 Maria Costello MBE 21:01.055 38 David Madsen-Mygdal 21:01.159 39 Pete Murray 21:08.166 40 Veronika Hankocyova 21:11.209

Michael Dunlop adds another win to his TT tally as race gets red flagged due to incident on lap two. Dunlop was set for smashing the Supertwin lap record before the red flag came out, he was eight seconds under the exisiting record.

