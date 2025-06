2025 Isle of Man TT race results (Tuesday June 3)

Full results from the Superstock and Supertwin TT races at the 2025 Isle of Man TT on Tuesday 3 June.

Two races were held at the 2025 Isle of Man TT on Tuesday 3 June, with Dean Harrison winning his first since 2019 in the opening Superstock contest of the event.

In the Supertwin race, Michael Dunlop dominated to claim his 31st career TT victory.

2025 Isle of Man TT: Superstock TT 1 Results

2025 Isle of Man TT - Superstock 1 results Pos Rider Bike Difference 1 Dean Harrison Honda Winner 2 Davey Todd BMW 11.656s 3 Michael Dunlop BMW 20.511s 4 James Hillier Honda 20.927s 5 Ian Hutchinson BMW 4.483s 6 Conor Cummins BMW 3.689s 7 Nathan Harrison Honda 1.929s 8 Dominic Herbertson Honda 0.225s 9 Josh Brookes Honda 7.538s 10 James Hind Honda 6.695s 11 Michael Evans Honda 1.719s 12 Paul Jordan Honda 1.002s 13 Mike Browne BMW 0.553s 14 David Johnson Kawasaki 2.770s 15 Rob Hodson Honda 13.274s 16 John McGuinness Honda 0.292s 17 Phillip Crowe BMW 15.328s 18 Brian McCormack BMW 4.451s 19 Amalric Blanc Honda 4.035s 20 Michael Sweeney BMW 6.589s 21 Allann Venter BMW 18.685s 22 Luka Maurer Yamaha 0.578s 23 Mitchell Rees Honda 2.7s 24 Erno Kostamo BMW 1.833s 25 Shaun Anderson Honda 1.708s 26 Darryl Tweed Yamaha 2.230s 27 Marcus Simpson Honda 1.182s 28 James Chawke BMW 4.119s 29 Jonathan Perry Honda 1.399s 30 Sam West BMW 1.666s 31 Stefano Bonetti Honda 1.819s 32 Baz Furber Honda 11.370s 33 Maurizio Bottalico BMW 7.133s 34 Eddy Ferre Honda 1.314s 35 Matt Stevenson Yamaha 2.377s 36 Kevin Keyes Yamaha 2.262s 37 Mark Parrett BMW 6.217s 38 Barry Burrell BMW 16.998s 39 Joey Thompson Suzuki 1.292s 40 Loris Majacan Yamaha 13.301s 41 Tom Robinson Yamaha 3.070s 42 Martin Morris Honda 17.250s 43 Sam Johnson Suzuki 3.546s 44 Paul Cassidy Honda 28.571s

2025 Isle of Man TT: Supertwin 1 Results