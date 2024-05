2024 Isle of Man TT Qualifying 3 (Wednesday): Results

Davey Todd (BMW) completed a perfect double in the Superbike/Superstock session this evening, topping the timesheets in both classes.

Michael Dunlop and Peter Hickman were closest to Todd in Superbike, with Hickman and Cummins completing the Superstock top three.

Dean Harrison hit technical issues with his Superbike shortly after leaving the pits and missed most of the session before a late lap for fourth in Superstock.

2024 Isle of Man TT - Superbike Qualifying 3 Results Pos Rider Best Lap Speed Best Lap Time Motorcycle 1 Davey Todd 131.821 17:10.398 BMW 2 Michael Dunlop 131.729 17:11.117 Honda 3 Peter Hickman 130.804 17:18.411 BMW 4 John McGuinness 129.269 17:30.736 Honda 5 Joshua Brookes 129.205 17:31.261 BMW 6 Jamie Coward 128.844 17:34.205 Honda 7 David Johnson 128.348 17:38.276 Kawasaki 8 Shaun Anderson 127.376 17:46.353 Suzuki 9 Nathan Harrison 127.263 17:47.302 Honda 10 Rob Hodson 126.685 17:52.169 Honda 11 Mike Browne 126.630 17:52.637 Aprilia 12 Dominic Herbertson 126.476 17:53.945 BMW 13 James Hillier 126.150 17:56.714 Honda 14 Paul Jordan 125.725 18:00.354 Honda 15 Craig Neve 124.985 18:06.751 Honda 16 Brian McCormack 124.766 18:08.661 BMW 17 Amalric Blanc 124.069 18:14.774 Honda 18 Matt Stevenson 123.886 18:16.397 Kawasaki 19 Ryan Cringle 123.877 18:16.474 Honda 20 Julian Trummer 123.864 18:16.587 Honda 21 Michael Rutter 123.854 18:16.675 BMW 22 Timothee Monot 122.804 18:26.052 Kawasaki 23 Michael Sweeney 122.763 18:26.425 BMW 24 Marcus Simpson 121.296 18:39.804 Honda 25 Tom Robinson 121.094 18:41.673 Yamaha 26 Stefano Bonetti 121.061 18:41.978 Honda 27 Anthony Redmond 120.887 18:43.598 BMW 28 Mark Goodings 120.786 18:44.535 Kawasaki 29 Mark Parrett 120.661 18:45.699 BMW 30 Allann Venter 120.523 18:46.993 BMW 31 Eddy Ferre 120.282 18:49.243 BMW 32 Rhys Hardisty 120.045 18:51.479 Yamaha 33 Jonathan Perry 120.012 18:51.786 Kawasaki 34 James Chawke 119.994 18:51.958 Suzuki 35 Jonathan Goetschy 119.609 18:55.603 BMW 36 Darryl Tweed 119.585 18:55.824 Yamaha 37 Jamie Cringle 119.458 18:57.033 Honda 38 Stephen Parsons 118.908 19:02.300 BMW 39 Patrick Hoff 118.839 19:02.957 BMW 40 Richard Charlton 118.640 19:04.874 Yamaha 41 Tom Weeden 118.510 19:06.127 BMW 42 Michal Dokoupil 118.307 19:08.099 Kawasaki 43 Mike Norbury 118.124 19:09.875 Suzuki 44 Joey Thompson 118.062 19:10.478 Yamaha 45 Forest Dunn 117.819 19:12.849 Suzuki 46 Paul Potchy Williams 117.149 19:19.451 Yamaha 47 Martin Morris 116.544 19:25.466 Honda 48 Baz Furber 116.422 19:26.690 Honda 49 Paul Cassidy 115.518 19:35.813 Yamaha 50 David Datzer 114.408 19:47.222 Honda 51 Kevin Keyes 111.157 20:21.952 Yamaha

2024 Isle of Man TT - Superstock Qualifying 3 Results Pos Rider Best Lap Speed Best Lap Time Motorcycle 1 Davey Todd 130.439 17:21.312 BMW 2 Peter Hickman 129.723 17:27.061 BMW 3 Conor Cummins 129.286 17:30.602 Honda 4 Dean Harrison 129.226 17:31.092 Honda 5 Jamie Coward 128.844 17:34.205 Honda 6 James Hillier 128.318 17:38.525 Honda 7 Phillip Crowe 127.958 17:41.507 BMW 8 David Johnson 127.348 17:46.591 Kawasaki 9 Nathan Harrison 127.263 17:47.302 Honda 10 Rob Hodson 126.685 17:52.169 Honda 11 Mike Browne 126.630 17:52.637 Aprilia 12 Joshua Brookes 126.172 17:56.531 BMW 13 Paul Jordan 125.725 18:00.354 Honda 14 Shaun Anderson 125.111 18:05.657 Honda 15 Brian McCormack 124.766 18:08.661 BMW 16 James Hind 124.528 18:10.745 Suzuki 17 Ian Hutchinson 124.242 18:13.251 Honda 18 Amalric Blanc 124.069 18:14.774 Honda 19 Craig Neve 123.901 18:16.258 Honda 20 Matt Stevenson 123.886 18:16.397 Kawasaki 21 Ryan Cringle 123.877 18:16.474 Honda 22 Julian Trummer 123.864 18:16.587 Honda 23 Timothee Monot 122.804 18:26.052 Kawasaki 24 Michael Sweeney 122.763 18:26.425 BMW 25 Marcus Simpson 121.296 18:39.804 Honda 26 Tom Robinson 121.094 18:41.673 Yamaha 27 Stefano Bonetti 121.061 18:41.978 Honda 28 Anthony Redmond 120.887 18:43.598 BMW 29 Mark Goodings 120.786 18:44.535 Kawasaki 30 Mark Parrett 120.661 18:45.699 BMW 31 Allann Venter 120.523 18:46.993 BMW 32 Michael Russell 120.397 18:48.164 BMW 33 Eddy Ferre 120.282 18:49.243 BMW 34 Rhys Hardisty 120.045 18:51.479 Yamaha 35 Jonathan Perry 120.012 18:51.786 Kawasaki 36 James Chawke 119.994 18:51.958 Suzuki 37 Erno Kostamo 119.850 18:53.312 BMW 38 Jonathan Goetschy 119.609 18:55.603 BMW 39 Darryl Tweed 119.585 18:55.824 Yamaha 40 Jamie Cringle 119.458 18:57.033 Honda 41 Stephen Parsons 118.908 19:02.300 BMW 42 Patrick Hoff 118.839 19:02.957 BMW 43 Richard Charlton 118.640 19:04.874 Yamaha 44 Tom Weeden 118.510 19:06.127 BMW 45 Michal Dokoupil 118.307 19:08.099 Kawasaki 46 Mike Norbury 118.124 19:09.875 Suzuki 47 Joey Thompson 118.062 19:10.478 Yamaha 48 Forest Dunn 117.819 19:12.849 Suzuki 49 Paul Potchy Williams 117.149 19:19.451 Yamaha 50 Martin Morris 116.544 19:25.466 Honda 51 Baz Furber 116.422 19:26.690 Honda 52 Paul Cassidy 115.518 19:35.813 Yamaha 53 Jorge Halliday 115.496 19:36.038 Yamaha 54 David Datzer 114.408 19:47.222 Honda 55 Kevin Keyes 111.157 20:21.952 Yamaha 56 Craig Szczypek 109.388 20:41.710 Kawasaki

Michael Dunlop appeared to settle the debate over which machine he would use in Supersport by leading the Wednesday timesheets on his Yamaha.

2024 Isle of Man TT - Supersport Qualifying 3 Results Pos Rider Best Lap Speed Best Lap Time Motorcycle 1 Michael Dunlop 126.917 17:50.208 Yamaha 2 Jamie Coward 125.674 18:00.793 Triumph 3 Davey Todd 125.063 18:06.074 Ducati 4 Dean Harrison 124.811 18:08.266 Honda 5 Paul Jordan 123.947 18:15.860 Honda 6 Peter Hickman 123.581 18:19.102 Triumph 7 Mike Browne 123.248 18:22.070 Yamaha 8 David Johnson 122.841 18:25.720 Triumph 9 Michael Evans 122.393 18:29.772 Triumph 10 Rob Hodson 122.342 18:30.232 Yamaha 11 Dominic Herbertson 122.090 18:32.528 Yamaha 12 Craig Neve 121.387 18:38.967 Triumph 13 Joshua Brookes 120.531 18:46.915 Yamaha 14 James Hillier 120.525 18:46.973 Kawasaki 15 Ian Hutchinson 120.006 18:51.843 Honda 16 Ryan Cringle 119.546 18:56.202 Yamaha 17 Joey Thompson 119.402 18:57.567 Yamaha 18 Julian Trummer 119.281 18:58.727 Honda 19 Stefano Bonetti 118.498 19:06.243 Yamaha 20 Brian McCormack 118.416 19:07.045 Triumph 21 Eddy Ferre 118.395 19:07.242 Yamaha 22 Michal Dokoupil 118.379 19:07.397 Yamaha 23 Tom Weeden 118.344 19:07.742 Yamaha 24 Michael Sweeney 118.296 19:08.203 Yamaha 25 Jonathan Goetschy 117.342 19:17.541 Yamaha 26 Jamie Cringle 117.199 19:18.952 Yamaha 27 Stephen Parsons 116.772 19:23.187 Triumph 28 Darryl Tweed 116.655 19:24.352 Yamaha 29 David Rigby 116.466 19:26.248 Kawasaki 30 Rhys Hardisty 116.310 19:27.812 Yamaha 31 Mark Goodings 116.155 19:29.370 Yamaha 32 Richard Charlton 116.113 19:29.796 Yamaha 33 James Chawke 116.044 19:30.490 Honda 34 Timothee Monot 116.035 19:30.581 Yamaha 35 Marcus Simpson 115.765 19:33.311 Triumph 36 Mike Norbury 115.714 19:33.829 Kawasaki 37 Amalric Blanc 115.499 19:36.014 Kawasaki 38 Mark Parrett 115.135 19:39.731 Yamaha 39 Shaun Anderson 115.002 19:41.095 Suzuki 40 Jonathan Perry 114.806 19:43.110 Honda 41 Jorge Halliday 114.785 19:43.329 Yamaha 42 Anthony Redmond 114.288 19:48.470 Yamaha 43 Jack Fowler 113.166 20:00.253 Triumph 44 Loris Majcan 111.982 20:12.946 Yamaha 45 David Brook 110.507 20:29.131 Triumph 46 Kevin Keyes 110.353 20:30.848 Yamaha

Jamie Coward was quickest in the Supertwin class, ahead of Peter Hickman.