The MotoGP World Championship as we know it today has been going since 1949.

In that time, countless names have come and gone, etching themselves into the history books as race winners and world champions.

Valentino Rossi sits atop the all-time winners' list with a record 89 premier class victories, taking his first in 2000 and his last 17 years later in 2017.

A once-thought unbeatable record, Rossi now has pressure from Marc Marquez, who is now second all-time having achieved this during the 2025 season.

Of the top 10 riders with the most premier class wins, only two are still active: Marc Marquez and his current Ducati team-mate Pecco Bagnaia.

The very first premier class winner was Harold Daniell, who won the 1949 British Grand Prix, which was then run as the Isle of Man Senior TT.

Below is the full list of premier class grand prix winners.

All-time MotoGP winners' list Position Rider Wins Most recent win 1 Valentino Rossi 89 2017 Dutch GP 2 Marc Marquez 70 2025 Czech GP 3 Giacomo Agostini 68 1976 German GP 4 Mick Doohan 54 1998 Argentine GP 5 Jorge Lorenzo 47 2018 Austrian GP 6 Casey Stoner 38 2012 Australian GP 7 Mike Hailwood 37 1967 Canadian GP 8 Dani Pedrosa 31 2017 Valencia GP Eddie Lawson 31 1992 Hungarian GP 10 Pecco Bagnaia 30 2025 Americas GP 11 Kevin Schwantz 25 1994 British GP 12 Wayne Rainey 24 1993 Czech GP 13 Kenny Roberts 22 1983 San Marino GP Geoff Duke 22 1958 Swedish GP John Surtees 22 1960 Nations GP 16 Freddie Spencer 20 1985 Swedish GP 17 Barry Sheene 19 1981 Swedish GP 18 Wayne Gardner 18 1992 British GP 19 Andrea Dovizioso 15 2020 Austrian GP Alex Criville 15 2000 French GP 21 Max Biaggi 13 2004 German GP Randy Mamola 13 1987 San Marino GP 23 Phil Read 11 1975 Czech GP Fabio Quartararo 11 2022 German GP 25 Maverick Vinales 10 2024 Americas GP 26 Loris Capirossi 9 2007 Japanese GP Sete Gibernau 9 2004 Qatar GP 28 Jorge Martin 8 2024 Indonesian GP Luca Cadalora 8 1996 German GP Kenny Roberts Jr 8 2000 Pacific GP Gary Hocking 8 1962 British GP (Isle of Man Senior TT) 32 Alex Barros 7 2005 Portuguese GP Enea Bastianini 7 2024 Emilia Romagna GP 34 Alex Rins 6 2023 Americas GP Marco Lucchinelli 6 1981 Finnish GP Umberto Masetti 6 1955 Nations GP 37 Marco Melandri 5 2006 Australian GP Leslie Graham 5 1952 Spanish GP Wil Hartog 5 1980 Finnish GP Miguel Oliveira 5 2022 Thai GP Franco Uncini 5 1982 British GP 42 Tadayuki Okada 4 1999 Australian GP John Kocinski 4 1994 Australian GP Reg Armstrong 4 1956 West German GP Jack Miller 4 2022 Japanese GP Marco Bezzecchi 4 2025 British GP Libero Liberati 4 1957 Nations GP 48 John Hartle 3 1963 Dutch GP Jack Findlay 3 1977 Austrian GP Daryl Beattie 3 1995 German GP Alberto Pagani 3 1972 Yugoslavian GP Nicky Hayden 3 2006 US GP Cal Crutchlow 3 2018 Argentine GP Pat Hennen 3 1978 Spanish GP Norick Abe 3 2000 Japanese GP Alfredo Milani 3 1953 Belgian GP Johnny Cecotto 3 1978 Dutch GP Aleix Espargaro 3 2023 British GP Garry McCoy 3 2000 Valencia GP Franco Morbidelli 3 2020 Valencia GP 61 Carlos Checa 2 1998 Madrid GP Johann Zarco 2 2025 French GP Brad Binder 2 2021 Austrian GP Virginio Ferrari 2 1979 Dutch GP Danilo Petrucci 2 2020 French GP Ray Amm 2 1954 British GP (Isle of Man Senior TT) Nello Pagani 2 1949 Nations GP Makoto Tamada 2 2004 Japanese GP Jack Middelburg 2 1981 British GP Fergus Anderson 2 1953 Spanish GP Jarno Saarinen 2 1973 Austrian GP Jim Redman 2 1966 Dutch GP 73 Alex Marquez 1 2025 Spanish GP Remo Venturi 1 1960 Dutch GP Teuvo Lansivuori 1 1974 Swedish GP Joan Mir 1 2020 European GP Bob McIntyre 1 1957 British GP (Senior Isle of Man TT) Ken Kavangh 1 1953 Ulster GP Alan Shepherd 1 1962 Finnish GP Angelo Bergamonti 1 1970 Spanish GP Christian Sarron 1 1985 German GP Takazumi Katayama 1 1982 Swedish GP Chris Vermeulen 1 2007 French GP Gianfranco Bonera 1 1974 Nationa GP William Doran 1 1949 Belgian GP Andrea Iannone 1 2016 Austrian GP Tohru Ukawa 1 2002 South African GP Ben Spies 1 2011 Dutch GP Toni Elias 1 2006 Portuguese GP Jack Brett 1 1952 Swiss GP Hideo Kanaya 1 1975 Austrian GP Dickie Dale 1 1954 Spanish GP Dave Simmonds 1 1972 Spanish GP Boet van Dulmen 1 1979 Finnish GP Jack Ahearn 1 1964 Finnish GP Kim Newcombe 1 1973 Yugoslavian GP Pierre Monneret 1 1954 French GP Chas Mortimer 1 1972 Spanish GP Simon Crafar 1 1998 British GP Benedicto Caldarella 1 1962 Argentine GP John Williams 1 1976 Belgian GP Pierfrancesco Chili 1 1989 Nationa GP John Newbold 1 1976 Czech GP Jorge Kissling 1 1963 Argentine GP Richard Creith 1 1965 Ulster GP Alberto Puig 1 1995 Spanish GP Troy Bayliss 1 2006 Valencia GP Franta Stastny 1 1966 East German GP Fabio Di Giannantonio 1 2023 Qatar GP Kevin Magee 1 1988 Spanish GP Tom Herron 1 1976 British GP (Senior Isle of Man TT) Regis Laconi 1 1999 Valencia GP Mick Grant 1 1975 British GP (Senior Isle of Man TT) Bill Lomas 1 1955 Ulster GP Godfrey Nash 1 1969 Yugoslavian GP Cromie McCandless 1 1952 Ulster GP Harold Daniell 1 1949 British GP (Senior Isle of Man TT) Edmund Czihak 1 1974 German GP Michel Frutschi 1 1982 French GP Giuseppe Colnago 1 1955 Belgian GP Dennis Ireland 1 1979 Belgian GP Phil Carpenter 1 1974 British GP (Senior Isle of Man TT)