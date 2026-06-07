The all-time F1 winners' list after the 2026 Monaco Grand Prix
The all-time winners' list in F1
The Formula 1 World Championship has officially been running since 1950.
In that time, over 100 drivers have stood on the top step of the podium, but only 36 have made it into double figures, and just 10 reaching the quarter-century mark.
Lewis Hamilton sits atop the all-time winners' list, with his 105 wins to date putting him 34 clear of Max Verstappen in third.
Joining the Ferrari and Red Bull drivers as the only remaining active driver inside the top 10, is Fernando Alonso, who last won a grand prix in 2013.
Giuseppe Farina and Juan Manuel Fangio took the first two F1 victories back in 1950, paving the way for the drivers that were to follow.
Below is the full list of F1 grand prix winners.
|All-time Formula 1 winners' list
|Position
|Driver
|Wins
|Most recent win
|1
|Lewis Hamilton
|105
|2024 Belgian Grand Prix
|2
|Michael Schumacher
|91
|2006 Chinese Grand Prix
|3
|Max Verstappen
|71
|2025 Abu Dhabi Grand Prix
|4
|Sebastian Vettel
|53
|2019 Singapore Grand Prix
|5
|Alain Prost
|51
|1993 German Grand Prix
|6
|Ayrton Senna
|41
|1993 Australian Grand Prix
|7
|Fernando Alonso
|32
|2013 Spanish Grand Prix
|8
|Nigel Mansell
|31
|1994 Australian Grand Prix
|9
|Jackie Steward
|27
|1973 German Grand Prix
|10
|Jim Clark
|25
|1968 South African Grand Prix
|Niki Lauda
|25
|1985 Dutch Grand Prix
|12
|Juan Manuel Fandio
|24
|1957 German Grand Prix
|13
|Nelson Piquet
|23
|1991 Canadian Grand Prix
|Nico Rosberg
|23
|2016 Japanese Grand Prix
|15
|Damon Hill
|22
|1998 Belgian Grand Prix
|16
|Kimi Raikkonen
|21
|2018 United States Grand Prix
|17
|Mika Hakkinen
|20
|2001 United States Grand Prix
|18
|Stirling Moss
|16
|1961 German Grand Prix
|19
|Jenson Button
|15
|2012 Brazilian Grand Prix
|20
|Graham Hill
|14
|1969 Monaco Grand Prix
|Jack Brabham
|14
|1970 South African Grand Prix
|Emerson Fittipaldi
|14
|1975 British Grand Prix
|23
|Alberto Ascari
|13
|1953 Swiss Grand Prix
|David Coulthard
|13
|2003 Australian Grand Prix
|25
|Mario Andretti
|12
|1978 Dutch Grand Prix
|Carlos Reutemann
|12
|1981 Belgian Grand Prix
|Alan Jones
|12
|1981 Caesars Palace Grand Prix
|28
|Jacques Villeneuve
|11
|1997 Luxembourg Grand Prix
|Felipe Massa
|11
|2008 Brazilian Grand Prix
|Rubens Barrichello
|11
|2009 Italian Grand Prix
|Lando Norris
|11
|2025 Sao Paulo Grand Prix
|32
|James Hunt
|10
|1977 Japanese Grand Prix
|Ronnie Peterson
|10
|1978 Austrian Grand Prix
|Jody Scheckter
|10
|1979 Italian Grand Prix
|Gerhard Berger
|10
|1997 German Grand Prix
|Valtteri Bottas
|10
|2021 Turkish Grand Prix
|37
|Mark Webber
|9
|2012 British Grand Prix
|Oscar Piastri
|9
|2025 Dutch Grand Prix
|39
|Jacky Ickx
|8
|1972 German Grand Prix
|Denny Hulme
|8
|1974 Argentine Grand Prix
|Daniel Ricciardo
|8
|2021 Italian Grand Prix
|Charles Leclerc
|8
|2024 United States Grand Prix
|43
|Rene Arnoux
|7
|1983 Dutch Grand Prix
|Juan Pablo Montoya
|7
|2005 Brazilian Grand Prix
|45
|Tony Brooks
|6
|1959 German Grand Prix
|John Surtees
|6
|1967 Italian Grand Prix
|Jochen Rindt
|6
|1970 German Grand Prix
|Gilles Villeneuve
|6
|1981 Spanish Grand Prix
|Jacques Laffite
|6
|1981 Canadian Grand Prix
|Riccardo Patrese
|6
|1992 Japanese Grand Prix
|Ralf Schumacher
|6
|2003 French Grand Prix
|Sergio Perez
|6
|2023 Azerbaijan Grand Prix
|George Russell
|6
|2026 Australian Grand Prix
|54
|Giuseppe Farina
|5
|1953 German Grand Prix
|Clay Regazzoni
|5
|1979 British Grand Prix
|John Watson
|5
|1983 United States West Grand Prix
|Michele Alboreto
|5
|1985 German Grand Prix
|Keke Rosberg
|5
|1985 Australian Grand Prix
|Andrea Kimi Antonelli
|5
|2026 Monaco Grand Prix
|60
|Dan Gurney
|4
|1967 Belgian Grand Prix
|Bruce McLaren
|4
|1968 Belgian Grand Prix
|Eddie Irvine
|4
|1999 Malaysian Grand Prix
|Carlos Sainz Jr.
|4
|2024 Mexico City Grand Prix
|64
|Mike Hawthorn
|3
|1958 French Grand Prix
|Peter Collins
|3
|1958 British Grand Prix
|Phil Hill
|3
|1961 Italian Grand Prix
|Didier Pironi
|3
|1982 Dutch Grand Prix
|Thierry Boutsen
|3
|1990 Hungarian Grand Prix
|Heinz-Harald Frentzen
|3
|1999 Italian Grand Prix
|Johnny Herbert
|3
|1999 European Grand Prix
|Giancarlo Fisichella
|3
|2006 Malaysian Grand Prix
|71
|Bill Vukovich
|2
|1954 Indianapolis 500
|Jose Froilan Gonzalez
|2
|1954 British Grand Prix
|Maurice Trintignant
|2
|1958 Monaco Grand Prix
|Wolfgang von Trips
|2
|1961 British Grand Prix
|Pedro Redriguez
|2
|1970 Belgian Grand Prix
|Jo Siffert
|2
|1971 Austrian Grand Prix
|Peter Revson
|2
|1973 Canadian Grand Prix
|Patrick Depailler
|2
|1979 Spanish Grand Prix
|Jean-Pierre Jabouille
|2
|1980 Austrian Grand Prix
|Patrick Tambay
|2
|1983 San Marino Grand Prix
|Elio de Angelis
|2
|1985 San Marino Grand Prix
|83
|Johnnie Parsons
|1
|1950 Indianapolis 500
|Lee Wallard
|1
|1951 Indianapolis 500
|Luigi Fagioli
|1
|1951 French Grand Prix
|Piero Taruffi
|1
|1952 Swiss Grand Prix
|Troy Ruttman
|1
|1952 Indianapolis 500
|Bob Sweikert
|1
|1955 Indianapolis 500
|Luigi Musso
|1
|1956 Argentine Grand Prix
|Pat Flaherty
|1
|1956 Indianapolis 500
|Sam Hanks
|1
|1957 Indianapolis 500
|Jimmy Bryan
|1
|1958 Indianapolis 500
|Rodger Ward
|1
|1959 Indianapolis 500
|Jo Bonnier
|1
|1959 Dutch Grand Prix
|Jim Rathmann
|1
|1960 Indianapolis 500
|Giancarlo Baghetti
|1
|1961 French Grand Prix
|Innes Ireland
|1
|1961 United States Grand Prix
|Lorenzo Bandini
|1
|1964 Austrian Grand Prix
|Richie Ginther
|1
|1965 Mexican Grand Prix
|Ludovico Scarfiotti
|1
|1966 Italian Grand Prix
|Peter Gethin
|1
|1971 Italian Grand Prix
|Francois Cevert
|1
|1971 United States Grand Prix
|Jean-Pierre Beltoise
|1
|1972 Monaco Grand Prix
|Jose Carlos Pace
|1
|1975 Brazilian Grand Prix
|Jochen Mass
|1
|1975 Spanish Grand Prix
|Vittorio Brambilla
|1
|1975 Austrian Grand Prix
|Gunnar Nilsson
|1
|1977 Belgian Grand Prix
|Alessandro Nannini
|1
|1989 Japanese Grand Prix
|Jean Alesi
|1
|1995 Canadian Grand Prix
|Olivier Panis
|1
|1996 Monaco Grand Prix
|Jarno Trulli
|1
|2004 Monaco Grand Prix
|Robert Kubica
|1
|2008 Canadian Grand Prix
|Heikki Kovalainen
|1
|2008 Hungarian Grand Prix
|Pastor Maldonado
|1
|2012 Spanish Grand Prix
|Pierre Gasly
|1
|2020 Italian Grand Prix
|Esteban Ocon
|1
|2021 Hungarian Grand Prix
|All-time Formula 1 winners' list
|Position
|Driver
|Wins
|Most recent win
|1
|Lewis Hamilton
|105
|2024 Belgian Grand Prix
|2
|Michael Schumacher
|91
|2006 Chinese Grand Prix
|3
|Max Verstappen
|71
|2025 Abu Dhabi Grand Prix
|4
|Sebastian Vettel
|53
|2019 Singapore Grand Prix
|5
|Alain Prost
|51
|1993 German Grand Prix
|6
|Ayrton Senna
|41
|1993 Australian Grand Prix
|7
|Fernando Alonso
|32
|2013 Spanish Grand Prix
|8
|Nigel Mansell
|31
|1994 Australian Grand Prix
|9
|Jackie Steward
|27
|1973 German Grand Prix
|10
|Jim Clark
|25
|1968 South African Grand Prix
|Niki Lauda
|25
|1985 Dutch Grand Prix
|12
|Juan Manuel Fandio
|24
|1957 German Grand Prix
|13
|Nelson Piquet
|23
|1991 Canadian Grand Prix
|Nico Rosberg
|23
|2016 Japanese Grand Prix
|15
|Damon Hill
|22
|1998 Belgian Grand Prix
|16
|Kimi Raikkonen
|21
|2018 United States Grand Prix
|17
|Mika Hakkinen
|20
|2001 United States Grand Prix
|18
|Stirling Moss
|16
|1961 German Grand Prix
|19
|Jenson Button
|15
|2012 Brazilian Grand Prix
|20
|Graham Hill
|14
|1969 Monaco Grand Prix
|Jack Brabham
|14
|1970 South African Grand Prix
|Emerson Fittipaldi
|14
|1975 British Grand Prix
|23
|Alberto Ascari
|13
|1953 Swiss Grand Prix
|David Coulthard
|13
|2003 Australian Grand Prix
|25
|Mario Andretti
|12
|1978 Dutch Grand Prix
|Carlos Reutemann
|12
|1981 Belgian Grand Prix
|Alan Jones
|12
|1981 Caesars Palace Grand Prix
|28
|Jacques Villeneuve
|11
|1997 Luxembourg Grand Prix
|Felipe Massa
|11
|2008 Brazilian Grand Prix
|Rubens Barrichello
|11
|2009 Italian Grand Prix
|Lando Norris
|11
|2025 Sao Paulo Grand Prix
|32
|James Hunt
|10
|1977 Japanese Grand Prix
|Ronnie Peterson
|10
|1978 Austrian Grand Prix
|Jody Scheckter
|10
|1979 Italian Grand Prix
|Gerhard Berger
|10
|1997 German Grand Prix
|Valtteri Bottas
|10
|2021 Turkish Grand Prix
|37
|Mark Webber
|9
|2012 British Grand Prix
|Oscar Piastri
|9
|2025 Dutch Grand Prix
|39
|Jacky Ickx
|8
|1972 German Grand Prix
|Denny Hulme
|8
|1974 Argentine Grand Prix
|Daniel Ricciardo
|8
|2021 Italian Grand Prix
|Charles Leclerc
|8
|2024 United States Grand Prix
|43
|Rene Arnoux
|7
|1983 Dutch Grand Prix
|Juan Pablo Montoya
|7
|2005 Brazilian Grand Prix
|45
|Tony Brooks
|6
|1959 German Grand Prix
|John Surtees
|6
|1967 Italian Grand Prix
|Jochen Rindt
|6
|1970 German Grand Prix
|Gilles Villeneuve
|6
|1981 Spanish Grand Prix
|Jacques Laffite
|6
|1981 Canadian Grand Prix
|Riccardo Patrese
|6
|1992 Japanese Grand Prix
|Ralf Schumacher
|6
|2003 French Grand Prix
|Sergio Perez
|6
|2023 Azerbaijan Grand Prix
|George Russell
|6
|2026 Australian Grand Prix
|54
|Giuseppe Farina
|5
|1953 German Grand Prix
|Clay Regazzoni
|5
|1979 British Grand Prix
|John Watson
|5
|1983 United States West Grand Prix
|Michele Alboreto
|5
|1985 German Grand Prix
|Keke Rosberg
|5
|1985 Australian Grand Prix
|59
|Dan Gurney
|4
|1967 Belgian Grand Prix
|63
|71
|83