The all-time F1 winners' list after the 2026 Monaco Grand Prix

The all-time winners' list in F1

Michael Schumacher and Lewis Hamilton
Michael Schumacher and Lewis Hamilton
© XPB Images
Add as a preferred source

The Formula 1 World Championship has officially been running since 1950. 

In that time, over 100 drivers have stood on the top step of the podium, but only 36 have made it into double figures, and just 10 reaching the quarter-century mark. 

Lewis Hamilton sits atop the all-time winners' list, with his 105 wins to date putting him 34 clear of Max Verstappen in third. 

Joining the Ferrari and Red Bull drivers as the only remaining active driver inside the top 10, is Fernando Alonso, who last won a grand prix in 2013.

Giuseppe Farina and Juan Manuel Fangio took the first two F1 victories back in 1950, paving the way for the drivers that were to follow. 

Below is the full list of F1 grand prix winners.

                                           All-time Formula 1 winners' list
PositionDriverWinsMost recent win
1Lewis Hamilton1052024 Belgian Grand Prix
2Michael Schumacher912006 Chinese Grand Prix
3Max Verstappen712025 Abu Dhabi Grand Prix
4Sebastian Vettel532019 Singapore Grand Prix
5Alain Prost511993 German Grand Prix
6Ayrton Senna411993 Australian Grand Prix
7Fernando Alonso322013 Spanish Grand Prix
8Nigel Mansell311994 Australian Grand Prix
9Jackie Steward 271973 German Grand Prix
10Jim Clark251968 South African Grand Prix
 Niki Lauda251985 Dutch Grand Prix
12Juan Manuel Fandio241957 German Grand Prix
13Nelson Piquet231991 Canadian Grand Prix
 Nico Rosberg232016 Japanese Grand Prix
15Damon Hill221998 Belgian Grand Prix
16Kimi Raikkonen212018 United States Grand Prix
17Mika Hakkinen202001 United States Grand Prix
18Stirling Moss161961 German Grand Prix
19Jenson Button152012 Brazilian Grand Prix
20Graham Hill141969 Monaco Grand Prix
 Jack Brabham141970 South African Grand Prix
 Emerson Fittipaldi141975 British Grand Prix
23Alberto Ascari131953 Swiss Grand Prix
 David Coulthard132003 Australian Grand Prix
25Mario Andretti121978 Dutch Grand Prix
 Carlos Reutemann121981 Belgian Grand Prix
 Alan Jones121981 Caesars Palace Grand Prix
28Jacques Villeneuve111997 Luxembourg Grand Prix
 Felipe Massa112008 Brazilian Grand Prix
 Rubens Barrichello112009 Italian Grand Prix
 Lando Norris112025 Sao Paulo Grand Prix
32James Hunt101977 Japanese Grand Prix
 Ronnie Peterson101978 Austrian Grand Prix
 Jody Scheckter101979 Italian Grand Prix
 Gerhard Berger101997 German Grand Prix
 Valtteri Bottas102021 Turkish Grand Prix
37Mark Webber92012 British Grand Prix
 Oscar Piastri92025 Dutch Grand Prix
39Jacky Ickx81972 German Grand Prix
 Denny Hulme81974 Argentine Grand Prix
 Daniel Ricciardo82021 Italian Grand Prix
 Charles Leclerc82024 United States Grand Prix
43Rene Arnoux71983 Dutch Grand Prix
 Juan Pablo Montoya72005 Brazilian Grand Prix
45Tony Brooks61959 German Grand Prix
 John Surtees61967 Italian Grand Prix
 Jochen Rindt61970 German Grand Prix
 Gilles Villeneuve61981 Spanish Grand Prix
 Jacques Laffite61981 Canadian Grand Prix
 Riccardo Patrese61992 Japanese Grand Prix
 Ralf Schumacher62003 French Grand Prix
 Sergio Perez62023 Azerbaijan Grand Prix
 George Russell62026 Australian Grand Prix
54Giuseppe Farina51953 German Grand Prix
 Clay Regazzoni51979 British Grand Prix
 John Watson51983 United States West Grand Prix
 Michele Alboreto51985 German Grand Prix
 Keke Rosberg51985 Australian Grand Prix
 Andrea Kimi Antonelli52026 Monaco Grand Prix
60Dan Gurney41967 Belgian Grand Prix
 Bruce McLaren41968 Belgian Grand Prix
 Eddie Irvine41999 Malaysian Grand Prix
 Carlos Sainz Jr.42024 Mexico City Grand Prix
64Mike Hawthorn31958 French Grand Prix
 Peter Collins31958 British Grand Prix
 Phil Hill31961 Italian Grand Prix
 Didier Pironi31982 Dutch Grand Prix
 Thierry Boutsen31990 Hungarian Grand Prix
 Heinz-Harald Frentzen31999 Italian Grand Prix
 Johnny Herbert31999 European Grand Prix
 Giancarlo Fisichella32006 Malaysian Grand Prix
71Bill Vukovich21954 Indianapolis 500
 Jose Froilan Gonzalez21954 British Grand Prix
 Maurice Trintignant21958 Monaco Grand Prix
 Wolfgang von Trips21961 British Grand Prix
 Pedro Redriguez21970 Belgian Grand Prix
 Jo Siffert21971 Austrian Grand Prix
 Peter Revson21973 Canadian Grand Prix
 Patrick Depailler21979 Spanish Grand Prix
 Jean-Pierre Jabouille21980 Austrian Grand Prix
 Patrick Tambay21983 San Marino Grand Prix
 Elio de Angelis21985 San Marino Grand Prix
83Johnnie Parsons11950 Indianapolis 500
 Lee Wallard11951 Indianapolis 500
 Luigi Fagioli11951 French Grand Prix
 Piero Taruffi11952 Swiss Grand Prix
 Troy Ruttman11952 Indianapolis 500
 Bob Sweikert11955 Indianapolis 500
 Luigi Musso11956 Argentine Grand Prix
 Pat Flaherty11956 Indianapolis 500
 Sam Hanks11957 Indianapolis 500
 Jimmy Bryan11958 Indianapolis 500
 Rodger Ward11959 Indianapolis 500
 Jo Bonnier11959 Dutch Grand Prix
 Jim Rathmann11960 Indianapolis 500
 Giancarlo Baghetti11961 French Grand Prix
 Innes Ireland11961 United States Grand Prix
 Lorenzo Bandini11964 Austrian Grand Prix
 Richie Ginther11965 Mexican Grand Prix
 Ludovico Scarfiotti11966 Italian Grand Prix
 Peter Gethin11971 Italian Grand Prix
 Francois Cevert11971 United States Grand Prix
 Jean-Pierre Beltoise11972 Monaco Grand Prix
 Jose Carlos Pace11975 Brazilian Grand Prix
 Jochen Mass11975 Spanish Grand Prix
 Vittorio Brambilla11975 Austrian Grand Prix
 Gunnar Nilsson11977 Belgian Grand Prix
 Alessandro Nannini11989 Japanese Grand Prix
 Jean Alesi11995 Canadian Grand Prix
 Olivier Panis11996 Monaco Grand Prix
 Jarno Trulli12004 Monaco Grand Prix
 Robert Kubica12008 Canadian Grand Prix
 Heikki Kovalainen12008 Hungarian Grand Prix
 Pastor Maldonado12012 Spanish Grand Prix
 Pierre Gasly12020 Italian Grand Prix
 Esteban Ocon12021 Hungarian Grand Prix
                                           All-time Formula 1 winners' list
PositionDriverWinsMost recent win
1Lewis Hamilton1052024 Belgian Grand Prix
2Michael Schumacher912006 Chinese Grand Prix
3Max Verstappen712025 Abu Dhabi Grand Prix
4Sebastian Vettel532019 Singapore Grand Prix
5Alain Prost511993 German Grand Prix
6Ayrton Senna411993 Australian Grand Prix
7Fernando Alonso322013 Spanish Grand Prix
8Nigel Mansell311994 Australian Grand Prix
9Jackie Steward271973 German Grand Prix
10Jim Clark251968 South African Grand Prix
 Niki Lauda251985 Dutch Grand Prix
12Juan Manuel Fandio241957 German Grand Prix
13Nelson Piquet231991 Canadian Grand Prix
 Nico Rosberg232016 Japanese Grand Prix
15Damon Hill221998 Belgian Grand Prix
16Kimi Raikkonen212018 United States Grand Prix
17Mika Hakkinen202001 United States Grand Prix
18Stirling Moss161961 German Grand Prix
19Jenson Button152012 Brazilian Grand Prix
20Graham Hill141969 Monaco Grand Prix
 Jack Brabham141970 South African Grand Prix
 Emerson Fittipaldi141975 British Grand Prix
23Alberto Ascari131953 Swiss Grand Prix
 David Coulthard132003 Australian Grand Prix
25Mario Andretti121978 Dutch Grand Prix
 Carlos Reutemann121981 Belgian Grand Prix
 Alan Jones121981 Caesars Palace Grand Prix
28Jacques Villeneuve111997 Luxembourg Grand Prix
 Felipe Massa112008 Brazilian Grand Prix
 Rubens Barrichello112009 Italian Grand Prix
 Lando Norris112025 Sao Paulo Grand Prix
32James Hunt101977 Japanese Grand Prix
 Ronnie Peterson101978 Austrian Grand Prix
 Jody Scheckter101979 Italian Grand Prix
 Gerhard Berger101997 German Grand Prix
 Valtteri Bottas102021 Turkish Grand Prix
37Mark Webber92012 British Grand Prix
 Oscar Piastri92025 Dutch Grand Prix
39Jacky Ickx81972 German Grand Prix
 Denny Hulme81974 Argentine Grand Prix
 Daniel Ricciardo82021 Italian Grand Prix
 Charles Leclerc82024 United States Grand Prix
43Rene Arnoux71983 Dutch Grand Prix
 Juan Pablo Montoya72005 Brazilian Grand Prix
45Tony Brooks61959 German Grand Prix
 John Surtees61967 Italian Grand Prix
 Jochen Rindt61970 German Grand Prix
 Gilles Villeneuve61981 Spanish Grand Prix
 Jacques Laffite61981 Canadian Grand Prix
 Riccardo Patrese61992 Japanese Grand Prix
 Ralf Schumacher62003 French Grand Prix
 Sergio Perez62023 Azerbaijan Grand Prix
 George Russell62026 Australian Grand Prix
54Giuseppe Farina51953 German Grand Prix
 Clay Regazzoni51979 British Grand Prix
 John Watson51983 United States West Grand Prix
 Michele Alboreto51985 German Grand Prix
 Keke Rosberg51985 Australian Grand Prix
59Dan Gurney41967 Belgian Grand Prix
    
    
    
63   
    
    
    
    
    
    
    
    
71   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
83   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

In this article

The all-time F1 winners' list after the 2026 Miami Grand Prix
Sam Hall
F1 Writer

Sam joined Crash.net in February 2026 with extensive experience in motorsport media, having covered numerous championships around the world.

More News

F1 Results
Full 2026 F1 Monaco Grand Prix race results after penalties applied
2h ago
Antonelli leads in Monaco
F1 Race Report
Antonelli wins suspended Monaco GP, more title pain for Russell
2h ago
Antonelli celebrates his first victory in Monaco
F1 News
Monaco GP red-flagged in wake of Leclerc crash over track break up
3h ago
The Monaco Grand Prix was red-flagged
F1 News
Verstappen feared being hit as he reveals cause of Monaco retirement
3h ago
Verstappen retired on the opening lap after stalling
F1
F1 Monaco LIVE: Antonelli wins chaotic GP, Hamilton second
5h ago
Start of the 2026 Monaco Grand Prix
F1 News
Ollie Bearman denied Monaco F1 redemption after "super-strange" crash
8h ago
Bearman in Monaco

Subscribe to our F1 Newsletter

Get the latest F1 news, exclusives, interviews and promotions from the paddock direct to your inbox