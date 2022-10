F1 2022 Mexico City Grand Prix - Full Qualifying results

2022 F1 Mexico City Grand Prix - QUALIFYING RESULTS Pos. Driver Nat. Team Q1 Q2 Q3 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m19.222s 1m18.566s 1m17.775s 2 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m19.583s 1m18.565s 1m18.079s 3 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m19.169s 1m18.552s 1m18.084s 4 Sergio Perez MEX Oracle Bull Racing 1m19.706s 1m18.615s 1m18.128s 5 Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari 1m19.566s 1m18.560s 1m18.351s 6 Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo F1 Team Orlen 1m19.523s 1m18.762s 1m18.401s 7 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari 1m19.505s 1m19.109s 1m18.555s 8 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m19.857s 1m19.119s 1m18.721s 9 Fernando Alonso ESP BWT Alpine F1 Team 1m20.006s 1m19.272s 1m18.939s 10 Esteban Ocon FRA BWT Alpine F1 Team 1m19.945s 1m19.081s 1m19.010s 11 Daniel Ricciardo AUS McLaren F1 Team 1m20.279s 12 Zhou Guanyu CHN Alfa Romeo F1 Team Orlen 1m20.283s 13 Yuki Tsunoda JPN Scuderia AlphaTauri 1m19.907s 14 Pierre Gasly FRA Scuderia AlphaTauri 1m20.256s 15 Kevin Magnussen DEN Haas F1 Team 1m20.293s 16 Mick Schumacher GER Haas F1 Team 1m20.419s 17 Sebastian Vettel GER Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team 1m20.419s 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team 1m20.520s 19 Alex Albon THA Williams Racing 1m20.859s 20 Nicholas Latifi CAN Williams Racing 1m21.167s

Max Verstappen of Red Bull claimed pole position at the F1 Mexico City Grand Prix on Saturday.

Mercedes’ George Russell and Lewis Hamilton were second and third and can fight for their first race win of the season on Sunday.

Sergio Perez, in his home race, qualified in fourth.

Red Bull are in a combative mood after finalising their penalty for breaching the F1 cost cap. Boss Christian Horner insisted they had no on-track benefit last year or this season, and Verstappen will be eager to demonstrate his brilliance again on Sunday.