Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Jepang
Pembaruan Klasemen F1 2025 untuk kategori pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Jepang.
Lando Norris tetap berada di puncak klasemen pembalap, unggul satu poin dari juara bertahan Max Verstappen.
Klasemen F1 2025 - Pembalap - Grand Prix Jepang
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1
|62
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1
|61
|3
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1
|49
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0
|45
|5
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0
|30
|6
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|0
|20
|7
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|0
|18
|8
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|0
|15
|9
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|10
|10
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|10
|11
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|6
|12
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|5
|13
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|4
|14
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|3
|15
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|0
|1
|16
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
|17
|Liam Lawson
|NZL
|Oracle Red Bull Racing
|0
|0
|18
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|0
|19
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|0
|20
|Jack Doohan
|AUS
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
Keunggulan Norris di puncak klasemen kejuaraan pembalap F1 2025 telah terpangkas menjadi hanya satu poin setelah kemenangan Max Verstappen di Jepang.
Oscar Piastri berada di posisi ketiga dengan 49 poin, tertinggal 13 poin dari rekan setimnya setelah tiga ronde. George Russell berada di posisi keempat setelah awal tahun yang konsisten.
Rekor Russell untuk naik podium berakhir di Suzuka setelah finis di posisi kelima di belakang Charles Leclerc. Kimi Antonelli melengkapi posisi lima besar di klasemen setelah awal yang solid dalam karier F1-nya.
Charles Leclerc naik ke posisi keenam setelah melaju dengan baik ke posisi keempat di Grand Prix Jepang. Alex Albon tetap di depan Lewis Hamilton.
Lance Stroll dan Esteban Ocon melengkapi 10 besar menuju Bahrain.
Klasemen F1 2025 - Konstruktor - Grand Prix Jepang
|Pos
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|McLaren F1 Team
|2
|111
|2
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0
|75
|3
|Oracle Red Bull Racing
|1
|61
|4
|Scuderia Ferrari HP
|0
|35
|5
|Atlassian Williams Racing
|0
|19
|6
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|15
|7
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|10
|8
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|7
|9
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|6
|10
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
McLaren unggul 36 poin dari Mercedes di puncak klasemen konstruktor F1 setelah GP Jepang.
Red Bull berada di posisi ketiga dengan 61 poin. Semua poin mereka dicetak oleh Verstappen.
Ferrari berada di posisi keempat dengan 35 poin, unggul atas Williams.
Alpine masih belum mencetak gol pada tahun 2025.