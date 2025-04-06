Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Jepang

Pembaruan Klasemen F1 2025 untuk kategori pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Jepang.

Lando Norris ahead of Oscar Piastri
Lando Norris ahead of Oscar Piastri

Lando Norris tetap berada di puncak klasemen pembalap, unggul satu poin dari juara bertahan Max Verstappen.

Klasemen F1 2025 - Pembalap - Grand Prix Jepang

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team162
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing161
3Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team149
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team045
5Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team030
6Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP020
7Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing018
8Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP015
9Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team010
10Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team010
11Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber06
12Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team05
13Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team04
14Yuki TsunodaJPNVisa Cash App Racing Bulls F1 Team03
15Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing01
16Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team00
17Liam LawsonNZLOracle Red Bull Racing00
18Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber00
19Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team00
20Jack DoohanAUSBWT Alpine F1 Team00

Keunggulan Norris di puncak klasemen kejuaraan pembalap F1 2025 telah terpangkas menjadi hanya satu poin setelah kemenangan Max Verstappen di Jepang.

Oscar Piastri berada di posisi ketiga dengan 49 poin, tertinggal 13 poin dari rekan setimnya setelah tiga ronde. George Russell berada di posisi keempat setelah awal tahun yang konsisten.

Rekor Russell untuk naik podium berakhir di Suzuka setelah finis di posisi kelima di belakang Charles Leclerc. Kimi Antonelli melengkapi posisi lima besar di klasemen setelah awal yang solid dalam karier F1-nya.

Charles Leclerc naik ke posisi keenam setelah melaju dengan baik ke posisi keempat di Grand Prix Jepang. Alex Albon tetap di depan Lewis Hamilton.

Lance Stroll dan Esteban Ocon melengkapi 10 besar menuju Bahrain.

Klasemen F1 2025 - Konstruktor - Grand Prix Jepang

PosTimMenangPoin
1McLaren F1 Team2111
2Mercedes AMG Petronas F1 Team075
3Oracle Red Bull Racing161
4Scuderia Ferrari HP035
5Atlassian Williams Racing019
6MoneyGram Haas F1 Team015
7Aston Martin Aramco F1 Team010
8Visa Cash App Racing Bulls F1 Team07
9Stake F1 Team Kick Sauber06
10BWT Alpine F1 Team00

McLaren unggul 36 poin dari Mercedes di puncak klasemen konstruktor F1 setelah GP Jepang.

Red Bull berada di posisi ketiga dengan 61 poin. Semua poin mereka dicetak oleh Verstappen.

Ferrari berada di posisi keempat dengan 35 poin, unggul atas Williams.

Alpine masih belum mencetak gol pada tahun 2025.

Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Jepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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