Moto2 Valencia 2026: Agius Dominan, Manu Gonzales Kunci Gelar
Hasil lengkap Moto2 Valencia 2026 dari Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir musim 2026.
Pertarungan gelar Moto2 2026 berlangsung sampai tikungan terakhir Grand Prix Valencia. Senna Agius mendominasi balapan, tapi pertarungan gelar terjadi di belakangnya antara Manuel Gonzales dan Izan Guevara.
Pada akhirnya, Gonzales keluar sebagai pemenang gelar dengan selisih 0,5 poin dari Izan Guevara.
Senna Agius memulai balapan dari posisi pole, namun harus mengakui keunggulan Alex Escrig—pembalap lokal asal Valencia—yang melakukan start sangat impresif. Escrig sendiri tengah berupaya meraih kemenangan pertamanya sebelum berpisah dengan tim Klint Forward Racing.
Ia memimpin hingga lap kesebelas, saat Agius berhasil mengambil alih posisi terdepan. Mengendarai motor Kalex milik tim Liqui Molt Dynavolt Intact GP, Agius melesat meninggalkan lawan-lawannya dan finis dengan keunggulan 2,157 detik.
Setelah melewati garis finis, ia merayakan kemenangan ketiganya musim ini bersama sesama pembalap asal Australia, Jack Miller.
Escrig menempati posisi kedua dengan nyaman, yang merupakan pencapaian terbaiknya di ajang Moto2, sementara persaingan perebutan gelar juara berlangsung sengit di belakangnya.
Sebuah keuntungan tak terduga menghampiri Manuel Gonzalez pada lap pertama. Meski sempat menempati posisi kesepuluh saat kualifikasi, kecelakaan besar yang terjadi di depannya membuat ia melesat ke posisi keempat, yang memberinya peluang untuk turut menentukan nasibnya sendiri dalam perebutan gelar.
Di barisan depan, Izan Guevara sempat menempati posisi kedua dengan mengendarai motor Blu Cru Yamaha, sebelum akhirnya disalip oleh Agius - yang kemudian melaju meraih kemenangan. Momen ini semakin mengubah peta persaingan gelar juara, dengan Gonzalez yang kini berada tepat di belakang mereka di lintasan.
Guevara menempati posisi ketiga di baris depan - posisi terbaik di antara dua kandidat juara - dengan selisih 4,5 poin menjelang balapan. Balapan berlangsung di sirkuit tempat ia meraih kemenangan Moto2 pertamanya musim lalu.
Gonzales kemudian tergeser ke posisi kelima setelah Collin Veijer melaju kencang, menyusul, dan mendahului pembalap asal Spanyol tersebut. Situasi ini membuat Guevara harus mempertahankan keunggulan 0,5 poin sejak lap keenam.
Collin Veijer - yang berada di posisi keempat - perlahan memangkas selisih waktu dua detik, lalu menyusul dan mendahului Guevara pada lap kesembilan belas. Hal ini membalikkan peta persaingan gelar juara kembali ke tangan Gonzalez, yang kini unggul 2,5 poin, sementara Guevara tertinggal di posisi kelima.
Pembalap bernomor 18 itu hanya bisa menyaksikan saat Guevara berupaya untuk bangkit di putaran-putaran akhir; pembalap tim Dynavolt tersebut sempat menerima beberapa peringatan dan mengalami ketidakstabilan pada motornya menjelang finis.
Guevara mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencoba melakukan manuver menyalip di putaran terakhir—ia berupaya di berbagai tikungan yang biasa digunakan untuk menyalip—namun Veijer mampu bertahan dengan baik hingga garis finis. Keberhasilan Veijer mengamankan posisi ketiga turut menentukan hasil perebutan gelar juara.
Pembalap asal Belanda itu menghibur Guevara setelah keduanya melewati garis finis, sementara di belakang mereka, Gonzalez merayakan kemenangannya dengan mengepalkan tangan ke udara sebagai peraih gelar juara.
Pembalap debutan terbaik tahun ini, Jose Antonio Rueda, sempat menempati posisi keenam pada putaran kedua terakhir, namun ia melebar di akhir putaran pamungkas. Hal ini memberi kesempatan bagi Luca Lunetta untuk menyalip dan finis di posisi keenam sebagai pembalap debutan terbaik, mengungguli Rueda di posisi tujuh.
Adrian Huertas melanjutkan tren positifnya di penghujung musim dengan kembali finis di posisi kedelapan, menyamai pencapaiannya di Portimao saat membalap untuk Italtrans.
Vietti, yang sempat menempati posisi ke-16 di grid akibat penalti penurunan tiga posisi karena berkendara terlalu lambat pada hari Jumat, berhasil memperbaiki posisinya hingga finis di urutan kesembilan sebagai pembalap kedua untuk tim SpeedRS.
Mario Aji menutup musim 2026 di posisi ke-18, terpaut 27 detik dari Agius yang memenangkan balapan.
Escrig, Veijer dapat penalti waktu, Manu Gonzales unggul 0,5 poin
Beberapa jam setelah balapan terungkap bahwa Escrig dan Veijer mendapat penalti waktu 16 detik karena pelanggaran tekanan ban, membuat masing-masing pembalap diklasifikasikan jadi posisi ke-11 dan P13. Sementara itu, Jose Antonio Rueda yang finis ketujuh didiskualifikasi sepenuhnya dari balapan.
Hasil ini juga mempengaruhi hasil finis Guevara dan Gonzales, yang masing-masing naik jadi posisi ke-2 dan ke-3, di belakang Agius.
Dengan hasil ini, Gonzales tetap memastikan poin. Namun, keunggulan poinnya kini menjadi hanya 0,5 poin saja.
Rekor resmi Moto2 Valencia:
Lap tercepat: Senna Aguis (2026, Q2) 1’ 31.389s
Lap balapan tercepat: Ivan Ortola (2025) 1’ 32.773s
Moto2 Valencia 2026 - Ricardo Tormo - Hasil Grand Prix
|Pos
|Rider
|Nat
|Team
|Time
|1
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|22 Laps
|2
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+5.338s
|3
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+6.859s
|4
|Luca Lunetta
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+9.054s
|5
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+9.666s
|6
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+10.388s
|7
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+12.622s
|8
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+14.062s
|9
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+15.771s
|10
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+17.436s
|11
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+18.157s
|12
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+18.305s
|13
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|+20.893s
|14
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+20.908s
|15
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+21.703s
|16
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+21.767s
|17
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+27.291s
|18
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+27.804s
|19
|Matteo Ferrari
|ITA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+44.959s
|20
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1 lap
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|DNF
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|DNF
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|DNF
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - MSI (Kalex)
|DNF
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|DNF
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|DNF
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|DNF
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|DSQ