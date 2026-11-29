Pertarungan gelar Moto2 2026 berlangsung sampai tikungan terakhir Grand Prix Valencia. Senna Agius mendominasi balapan, tapi pertarungan gelar terjadi di belakangnya antara Manuel Gonzales dan Izan Guevara.

Pada akhirnya, Gonzales keluar sebagai pemenang gelar dengan selisih 0,5 poin dari Izan Guevara.

Senna Agius memulai balapan dari posisi pole, namun harus mengakui keunggulan Alex Escrig—pembalap lokal asal Valencia—yang melakukan start sangat impresif. Escrig sendiri tengah berupaya meraih kemenangan pertamanya sebelum berpisah dengan tim Klint Forward Racing.

Ia memimpin hingga lap kesebelas, saat Agius berhasil mengambil alih posisi terdepan. Mengendarai motor Kalex milik tim Liqui Molt Dynavolt Intact GP, Agius melesat meninggalkan lawan-lawannya dan finis dengan keunggulan 2,157 detik.

Setelah melewati garis finis, ia merayakan kemenangan ketiganya musim ini bersama sesama pembalap asal Australia, Jack Miller.

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Senna Agius, Moto2, 2026, Valencia, race winner © Gold and Goose

Escrig menempati posisi kedua dengan nyaman, yang merupakan pencapaian terbaiknya di ajang Moto2, sementara persaingan perebutan gelar juara berlangsung sengit di belakangnya.

Sebuah keuntungan tak terduga menghampiri Manuel Gonzalez pada lap pertama. Meski sempat menempati posisi kesepuluh saat kualifikasi, kecelakaan besar yang terjadi di depannya membuat ia melesat ke posisi keempat, yang memberinya peluang untuk turut menentukan nasibnya sendiri dalam perebutan gelar.

Di barisan depan, Izan Guevara sempat menempati posisi kedua dengan mengendarai motor Blu Cru Yamaha, sebelum akhirnya disalip oleh Agius - yang kemudian melaju meraih kemenangan. Momen ini semakin mengubah peta persaingan gelar juara, dengan Gonzalez yang kini berada tepat di belakang mereka di lintasan.

Guevara menempati posisi ketiga di baris depan - posisi terbaik di antara dua kandidat juara - dengan selisih 4,5 poin menjelang balapan. Balapan berlangsung di sirkuit tempat ia meraih kemenangan Moto2 pertamanya musim lalu.

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Gonzales kemudian tergeser ke posisi kelima setelah Collin Veijer melaju kencang, menyusul, dan mendahului pembalap asal Spanyol tersebut. Situasi ini membuat Guevara harus mempertahankan keunggulan 0,5 poin sejak lap keenam.

Collin Veijer - yang berada di posisi keempat - perlahan memangkas selisih waktu dua detik, lalu menyusul dan mendahului Guevara pada lap kesembilan belas. Hal ini membalikkan peta persaingan gelar juara kembali ke tangan Gonzalez, yang kini unggul 2,5 poin, sementara Guevara tertinggal di posisi kelima.

Pembalap bernomor 18 itu hanya bisa menyaksikan saat Guevara berupaya untuk bangkit di putaran-putaran akhir; pembalap tim Dynavolt tersebut sempat menerima beberapa peringatan dan mengalami ketidakstabilan pada motornya menjelang finis.

Guevara mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencoba melakukan manuver menyalip di putaran terakhir—ia berupaya di berbagai tikungan yang biasa digunakan untuk menyalip—namun Veijer mampu bertahan dengan baik hingga garis finis. Keberhasilan Veijer mengamankan posisi ketiga turut menentukan hasil perebutan gelar juara.

Pembalap asal Belanda itu menghibur Guevara setelah keduanya melewati garis finis, sementara di belakang mereka, Gonzalez merayakan kemenangannya dengan mengepalkan tangan ke udara sebagai peraih gelar juara.

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Pembalap debutan terbaik tahun ini, Jose Antonio Rueda, sempat menempati posisi keenam pada putaran kedua terakhir, namun ia melebar di akhir putaran pamungkas. Hal ini memberi kesempatan bagi Luca Lunetta untuk menyalip dan finis di posisi keenam sebagai pembalap debutan terbaik, mengungguli Rueda di posisi tujuh.

Adrian Huertas melanjutkan tren positifnya di penghujung musim dengan kembali finis di posisi kedelapan, menyamai pencapaiannya di Portimao saat membalap untuk Italtrans.

Vietti, yang sempat menempati posisi ke-16 di grid akibat penalti penurunan tiga posisi karena berkendara terlalu lambat pada hari Jumat, berhasil memperbaiki posisinya hingga finis di urutan kesembilan sebagai pembalap kedua untuk tim SpeedRS.

Mario Aji menutup musim 2026 di posisi ke-18, terpaut 27 detik dari Agius yang memenangkan balapan.

Escrig, Veijer dapat penalti waktu, Manu Gonzales unggul 0,5 poin

Beberapa jam setelah balapan terungkap bahwa Escrig dan Veijer mendapat penalti waktu 16 detik karena pelanggaran tekanan ban, membuat masing-masing pembalap diklasifikasikan jadi posisi ke-11 dan P13. Sementara itu, Jose Antonio Rueda yang finis ketujuh didiskualifikasi sepenuhnya dari balapan.

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Hasil ini juga mempengaruhi hasil finis Guevara dan Gonzales, yang masing-masing naik jadi posisi ke-2 dan ke-3, di belakang Agius.

Dengan hasil ini, Gonzales tetap memastikan poin. Namun, keunggulan poinnya kini menjadi hanya 0,5 poin saja.

Rekor resmi Moto2 Valencia:

Lap tercepat: Senna Aguis (2026, Q2) 1’ 31.389s

Lap balapan tercepat: Ivan Ortola (2025) 1’ 32.773s

Moto2 Valencia 2026 - Ricardo Tormo - Hasil Grand Prix Pos Rider Nat Team Time 1 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) 22 Laps 2 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +5.338s 3 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +6.859s 4 Luca Lunetta ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +9.054s 5 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +9.666s 6 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS Team (Boscoscuro) +10.388s 7 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +12.622s 8 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +14.062s 9 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +15.771s 10 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +17.436s 11 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +18.157s 12 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +18.305s 13 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - MSI (Kalex) +20.893s 14 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +20.908s 15 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +21.703s 16 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +21.767s 17 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +27.291s 18 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +27.804s 19 Matteo Ferrari ITA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +44.959s 20 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +1 lap Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) DNF Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) DNF Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) DNF Ivan Ortola SPA QJMOTOR - MSI (Kalex) DNF Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) DNF David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) DNF Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) DNF Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) DSQ

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