Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Spanyol di Jerez

Pembaruan Klasemen MotoGP 2025 setelah balapan Grand Prix Jerez hari Minggu di Jerez, putaran ke-5 dari 22.

Alex Marquez, 2025 Spanish MotoGP
Alex Marquez, 2025 Spanish MotoGP

Alex Marquez kembali merebut puncak klasemen MotoGP 2025 melalui kemenangan pertama yang emosional di Grand Prix Spanyol.

Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix Spanyol

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1^1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)140 
2˅1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)139(-1)
3=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)120(-20)
4=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)84(-56)
5=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)63(-77)
6^2Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)50(-90)
7˅1Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)43(-97)
8^1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*37(-103)
9˅2Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)36(-104)
10^2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)33(-107)
11^2Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)32(-108)
12˅2Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)32(-108)
13^1Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)28(-112)
14˅3Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*25(-115)
15^2Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)24(-116)
16˅1Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)19(-121)
17˅1Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)17(-123)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)11(-129)
19=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)6(-134)
20=Augusto FernandezSPAPramac Yamaha (YZR-M1)3(-137)
21=Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)2(-138)
22=Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)1(-139)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap di klasemen sama seperti putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Spanyol di Jerez
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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