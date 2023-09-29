WorldSBK Portimao: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Algarve

Avatar Derry Munikartono
29 Sep 2023
Alvaro Bautista, Portuguese WorldSBK, 29 September

Hasil dari Free Practice 2 untuk WorldSBK Portimao di Sirkuit Algarve, Portugal.

Hampir terjadi kecelakaan besar di awal FP2 saat Garrett Gerloff merasa dihalangi oleh Gabriele Ruir sebelum Lorenzo Baldassarri menabrak pembalap Amerika itu di Tikungan 14.

Meski banyak muncul sektor merah, catatan waktu teratas Danilo Petrucci terbukti sulit dikalahkan hingga Alvaro Bautista berhasil melakukannya dengan catatan waktu 1:41.068s.

Tito Rabat menjadi pebalap pertama yang mengalami kecelakaan di FP2 karena mantan pebalap MotoGP itu terjatuh di tikungan ketiga.

Terus menjadi lebih cepat dan lebih cepat, Bautista meningkat dua persepuluh di penghujung tugas pertamanya.

Upaya terbaru Bautista membuatnya unggul 0,6 detik dari Jonathan Rea, menegaska dominasi sang juara bertahan.

Memasuki fase akhir FP2, Michael Rinaldi melonjak ke posisi kedua tetapi tidak mampu berada di kisaran setengah detik dari Bautista, dengan pembalap Spanyol itu masih menjadi satu-satunya pembalap yang mampu mencatat waktu 1 menit 40 detik.

Namun hal itu segera berubah, ketika Rinaldi memperkecil keunggulan Bautista menjadi tiga persepuluh lebih. Pemenang Race 1 Aragon itu mencatatkan waktu 1:40.827s.

worldsbk portimao - hasil free practice 2
PosPEMBALAPNatTIMLAPTIME/GAP
1Alvaro BautistaSPAAruba.It Racing Ducati1:40.476s
2Michael Ruben RinaldiITAAruba.It Racing Ducati+0.351s
3Jonathan ReaGBRKawasaki Racing Team WorldSBK+0.542s
4Remy GardnerAUSGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team+0.546s
5Michael Van Der MarkNEDROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team+0.701s
6Danilo PetrucciITABarni Spark Racing Team+0.713s
7Andrea LocatelliITAPata Yamaha Prometeon WorldSBK+0.721s
8Toprak RazgatliogluTURPata Yamaha Prometeon WorldSBK+0.723s
9Garrett GerloffUSABonovo Action BMW+0.844s
10Dominique AegerterSWIGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team+0.891s
11Iker LecuonaSPATeam HRC WorldSBK+0.903s
12Philipp OettlGERGoEleven Ducati+0.910s
13Axel BassaniITAMotocorsa Ducati+0.926s
14Alex LowesGBRKawasaki Racing Team WorldSBK+0.937s
15Loris BazFRABonovo Action BMW+1.218s
16Xavi ViergeSPATeam HRC WorldSBK+1.242s
17Scott ReddingGBRROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team+1.253s
18Lorenzo BaldassarriITAGMT94 Yamaha+1.451s
19Bradley RayGBRMotoxracing Yamaha WorldSBK Team+2.280s
20Gabriele RuiuITABmax Racing BWM+2.349s
21Isaac VinalesSPATPR by Vinales Racing+2.401s
22Tito RabatSPAPuccetti Kawasaki+2.434s
23Hafizh SyahrinMALPETRONAS MIE Racing HONDA Racing+2.620s
24Eric GranadoBRAPETRONAS MIE Racing HONDA Racing+2.953s
25Oliver KonigCZEOrelac Racing Kawasaki+4.221s

Rekor WorldSBK Portimao:

Lap tercepat - Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing Team 1:39.610s

Pemenang Balapan 2022:

Race 1 - Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha

Superpole Race - Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha 

Race 2 - Alvaro Bautista SPA Aruba.it Ducati