WorldSBK Portimao: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Algarve
Hasil dari Free Practice 2 untuk WorldSBK Portimao di Sirkuit Algarve, Portugal.
Hampir terjadi kecelakaan besar di awal FP2 saat Garrett Gerloff merasa dihalangi oleh Gabriele Ruir sebelum Lorenzo Baldassarri menabrak pembalap Amerika itu di Tikungan 14.
Meski banyak muncul sektor merah, catatan waktu teratas Danilo Petrucci terbukti sulit dikalahkan hingga Alvaro Bautista berhasil melakukannya dengan catatan waktu 1:41.068s.
Tito Rabat menjadi pebalap pertama yang mengalami kecelakaan di FP2 karena mantan pebalap MotoGP itu terjatuh di tikungan ketiga.
Terus menjadi lebih cepat dan lebih cepat, Bautista meningkat dua persepuluh di penghujung tugas pertamanya.
Upaya terbaru Bautista membuatnya unggul 0,6 detik dari Jonathan Rea, menegaska dominasi sang juara bertahan.
Memasuki fase akhir FP2, Michael Rinaldi melonjak ke posisi kedua tetapi tidak mampu berada di kisaran setengah detik dari Bautista, dengan pembalap Spanyol itu masih menjadi satu-satunya pembalap yang mampu mencatat waktu 1 menit 40 detik.
Namun hal itu segera berubah, ketika Rinaldi memperkecil keunggulan Bautista menjadi tiga persepuluh lebih. Pemenang Race 1 Aragon itu mencatatkan waktu 1:40.827s.
|worldsbk portimao - hasil free practice 2
|Pos
|PEMBALAP
|Nat
|TIM
|LAPTIME/GAP
|1
|Alvaro Bautista
|SPA
|Aruba.It Racing Ducati
|1:40.476s
|2
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Aruba.It Racing Ducati
|+0.351s
|3
|Jonathan Rea
|GBR
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|+0.542s
|4
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
|+0.546s
|5
|Michael Van Der Mark
|NED
|ROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team
|+0.701s
|6
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing Team
|+0.713s
|7
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|+0.721s
|8
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|+0.723s
|9
|Garrett Gerloff
|USA
|Bonovo Action BMW
|+0.844s
|10
|Dominique Aegerter
|SWI
|GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
|+0.891s
|11
|Iker Lecuona
|SPA
|Team HRC WorldSBK
|+0.903s
|12
|Philipp Oettl
|GER
|GoEleven Ducati
|+0.910s
|13
|Axel Bassani
|ITA
|Motocorsa Ducati
|+0.926s
|14
|Alex Lowes
|GBR
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|+0.937s
|15
|Loris Baz
|FRA
|Bonovo Action BMW
|+1.218s
|16
|Xavi Vierge
|SPA
|Team HRC WorldSBK
|+1.242s
|17
|Scott Redding
|GBR
|ROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team
|+1.253s
|18
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|GMT94 Yamaha
|+1.451s
|19
|Bradley Ray
|GBR
|Motoxracing Yamaha WorldSBK Team
|+2.280s
|20
|Gabriele Ruiu
|ITA
|Bmax Racing BWM
|+2.349s
|21
|Isaac Vinales
|SPA
|TPR by Vinales Racing
|+2.401s
|22
|Tito Rabat
|SPA
|Puccetti Kawasaki
|+2.434s
|23
|Hafizh Syahrin
|MAL
|PETRONAS MIE Racing HONDA Racing
|+2.620s
|24
|Eric Granado
|BRA
|PETRONAS MIE Racing HONDA Racing
|+2.953s
|25
|Oliver Konig
|CZE
|Orelac Racing Kawasaki
|+4.221s
Rekor WorldSBK Portimao:
Lap tercepat - Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing Team 1:39.610s
Pemenang Balapan 2022:
Race 1 - Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha
Superpole Race - Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha
Race 2 - Alvaro Bautista SPA Aruba.it Ducati