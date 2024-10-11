WorldSBK Estoril 2024: Razgatlioglu Mendominasi Hari Jumat
Hasil Free Practice 2 putaran WorldSBK Estoril 2024 di Autódromo do Estoril.
Toprak Razgatlioglu memuncaki kedua sesi latihan Jumat untuk putaran WorldSBK Estoril.
Setelah memuncaki sesi pagi yang basah, Razgatlioglu kembali memimpin sesi Jumat sore yang kering dengan laptime 1 menit 37,355 detik, unggul 0,710 detik dari Danilo Petrucci, sementara itu Alex Lowes melengkapi tiga besar.
Alvaro Bautista tercepat keempat, di depan Iker Lecuona, Nicolo Bulega, Axel Bassani, Garrett Gerloff, Xavi Vierge, dan Jonathan Rea yang melengkapi 10 besar.
Meskipun FP2 dimulai dalam kondisi kering, namun pada akhirnya sesi itu dipersingkat oleh hujan ringan. Hanya Alvaro Bautista, Jonathan Rea, dan Bradley Ray yang mencoba ban basah pada beberapa menit terakhir.
WorldSBK Estoril - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M 1000 RR
|1:37.355
|2
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.065
|3
|Alex Lowes
|GBR
|Kawasaki Racing Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:38.074
|4
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.247
|5
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:38.249
|6
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.395
|7
|Axel Bassani
|ITA
|Kawasaki Racing Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:38.437
|8
|Garrett Gerloff
|USA
|Bonovo Action BMW
|BMW M 1000 RR
|1:38.438
|9
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:38.446
|10
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Prometeon Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.572
|11
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.595
|12
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Prometeon Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.702
|13
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.841
|14
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:39.121
|15
|Tito Rabat
|ESP
|Puccetti Racing
|Kawasaki ZX-10RR
|1:39.363
|16
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:39.396
|17
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:39.428
|18
|Bradley Ray
|GBR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.463
|19
|Scott Redding
|GBR
|Bonovo Action BMW
|BMW M 1000 RR
|1:39.529
|20
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M 1000 RR
|1:39.675
|21
|Philipp Oettl
|GER
|GMT94 Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.877
|22
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:40.885
|23
|Tarran Mackenzie
|GBR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:41.157
|24
|Luca Bernardi
|SMR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:42.754