WorldSBK Estoril 2024: Razgatlioglu Mendominasi Hari Jumat

Hasil Free Practice 2 putaran WorldSBK Estoril 2024 di Autódromo do Estoril.

Toprak Razgatlioglu, 2024 Estoril WorldSBK. - Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu, 2024 Estoril WorldSBK. - Gold and Goose.
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu memuncaki kedua sesi latihan Jumat untuk putaran WorldSBK Estoril.

Setelah memuncaki sesi pagi yang basah, Razgatlioglu kembali memimpin sesi Jumat sore yang kering dengan laptime 1 menit 37,355 detik, unggul 0,710 detik dari Danilo Petrucci, sementara itu Alex Lowes melengkapi tiga besar.

Alvaro Bautista tercepat keempat, di depan Iker Lecuona, Nicolo Bulega, Axel Bassani, Garrett Gerloff, Xavi Vierge, dan Jonathan Rea yang melengkapi 10 besar.

Meskipun FP2 dimulai dalam kondisi kering, namun pada akhirnya sesi itu dipersingkat oleh hujan ringan. Hanya Alvaro Bautista, Jonathan Rea, dan Bradley Ray yang mencoba ban basah pada beberapa menit terakhir.

WorldSBK Estoril - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M 1000 RR1:37.355
2Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:38.065
3Alex LowesGBRKawasaki Racing TeamKawasaki ZX-10RR1:38.074
4Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:38.247
5Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:38.249
6Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:38.395
7Axel BassaniITAKawasaki Racing TeamKawasaki ZX-10RR1:38.437
8Garrett GerloffUSABonovo Action BMWBMW M 1000 RR1:38.438
9Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:38.446
10Jonathan ReaGBRPata Prometeon YamahaYamaha R11:38.572
11Michael Ruben RinaldiITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:38.595
12Andrea LocatelliITAPata Prometeon YamahaYamaha R11:38.702
13Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:38.841
14Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:39.121
15Tito RabatESPPuccetti RacingKawasaki ZX-10RR1:39.363
16Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:39.396
17Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:39.428
18Bradley RayGBRMotoxracing YamahaYamaha R11:39.463
19Scott ReddingGBRBonovo Action BMWBMW M 1000 RR1:39.529
20Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M 1000 RR1:39.675
21Philipp OettlGERGMT94 YamahaYamaha R11:39.877
22Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R11:40.885
23Tarran MackenzieGBRPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:41.157
24Luca BernardiSMRMotoxracing YamahaYamaha R11:42.754

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