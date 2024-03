Food City 500: 2024 NASCAR Cup Series standings

2024 NASCAR Cup Series Championship Standings (After Food City 500 Bristol Motor Speedway) Pos Driver Nat Team Manufacturer Points Gap 1 Kyle Larson USA Hendrick Motorsports Chevrolet 185 2 Martin Truex Jr. USA Joe Gibbs Racing Toyota 185 3 Ty Gibbs USA Joe Gibbs Racing Toyota 178 -7 4 Ryan Blaney USA Team Penske Ford 177 -8 5 Denny Hamlin USA Joe Gibbs Racing Toyota 173 -12 6 Chase Elliott USA Hendrick Motorsports Chevrolet 152 -33 7 Ross Chastain USA Trackhouse Racing Chevrolet 151 -34 8 Christopher Bell USA Joe Gibbs Racing Toyota 138 -47 9 Tyler Reddick USA 23XI Racing Toyota 137 -48 10 William Byron USA Hendrick Motorsports Chevrolet 136 -49 11 Daniel Suarez MEX Trackhouse Racing Chevrolet 133 -52 12 Alex Bowman USA Hendrick Motorsports Chevrolet 132 -53 13 Brad Keselowski USA RFK Racing Ford 125 -60 14 Chris Buescher USA RFK Racing Ford 124 -61 15 John Hunter Nemechek USA Legacy Motor Club Toyota 124 -61 16 Kyle Busch USA Richard Childress Racing Chevrolet 122 -63 17 Michael McDowell USA Front Row Motorsports Ford 110 -75 18 Bubba Wallace USA 23XI Racing Toyota 107 -78 19 Chase Briscoe USA Stewart-Haas Racing Ford 107 -78 20 Erik Jones USA Legacy Motor Club Toyota 101 -84 21 Austin Cindric USA Team Penske Ford 93 -92 22 Corey LaJorie USA Spire Motorsports Chevrolet 86 -99 23 Ricky Stenhouse Jr. USA JTG Daugherty Racing Chevrolet 84 -101 24 Carson Hocevar USA Spire Motorsports Chevrolet 80 -105 25 Daniel Hemric USA Kaulig Racing Chevrolet 76 -109 26 Joey Logano USA Team Penske Ford 74 -111 27 Josh Berry USA Stewart-Haas Racing Ford 74 -111 28 Justin Haley USA Rick Ware Racing Ford 72 -113 29 Todd Gilliland USA Front Row Motorsports Ford 63 -122 30 Austin Dillon USA Richard Childress Racing Chevrolet 59 -126 31 Harrison Burton USA Wood Brothers Racing Ford 58 -127 32 Noah Gragson USA Stewart-Haas Racing Ford 56 -129 33 Kaz Grala USA Rick Ware Racing Ford 55 -130 34 Ryan Preece USA Stewart-Haas Racing Ford 54 -131 35 Zane Smith USA Spire Motorsports Chevrolet 41 -144 36 David Ragan USA RFK Racing Ford 17 -169 37 Derek Kraus USA Kaulig Racing Chevrolet 11 -175 38 Jimmie Johnson USA Legacy Motor Club Toyota 9 -177

After the fifth round of the 2024 NASCAR Cup Series at Bristol Motor Speedway the championship lead has changed.

The reigning 2023 NASCAR Cup Series Champion, Ryan Blaney, led the way after the fourth round of action. However, after tonight’s race the 2021 NASCAR Cup Series Champion Kyle Larson now leads the way with Blaney dropping back to fourth.

Larson is not alone at the top as today's runner-up, Martin Truex Jr, is level with him on points after five races.

Brad Keselowski, who finished third in the Food City 500, has moved up from 22nd in the standings to 13th.