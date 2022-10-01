Hasil Kualifikasi Q1 MotoGP Thailand dari Sirkuit Buriram

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1 Okt 2022
Marc

Hasil babak kualifikasi Q1 MotoGP Thailand dari Chang International Circuit Buriram, putaran ke-17 kejuaraan balap motor Grand Prix musim 2022.

Dua pembalap teratas di Q1 untuk MotoGP Thailand - Marc Marquez dan Miguel Oliveira - sekarang maju ke adu posisi pole Q2, di mana mereka akan bergabung dengan sepuluh pembalap tercepat setelah latihan ketiga.

Yang lain - termasuk penantang gelar Aprilia Aleix Espargaro - akan mulai, dalam urutan di atas, dari 13 di grid dan seterusnya ...

motogp thailand - buriram - hasil kualifikasi q1
PosPEMBALAPNatTIM (MOTOR)
1Marc MarquezSPARepsol Honda (RC213V)
2Miguel OliveiraPORRed Bull KTM (RC16)
3Aleix EspargaroSPAAprilia Factory (RS-GP)
4Franco MorbidelliITAMonster Yamaha (YZR-M1)
5Cal CrutchlowGBRWithU RNF Yamaha (YZR-M1)
6Raul FernandezSPAKTM Tech3 (RC16)*
7Maverick ViñalesSPAAprilia Factory (RS-GP)
8Remy GardnerAUSKTM Tech3 (RC16)*
9Pol EspargaroSPARepsol Honda (RC213V)
10Alex MarquezSPALCR Honda (RC213V)
11Fabio Di GiannantonioITAGresini Ducati (GP21)*
12Tetsuta NagashimaJPNLCR Honda (RC213V)
13Darryn BinderRSAWithU RNF Yamaha (YZR-M1)*
14Danilo PetrucciITASuzuki Ecstar (GSX-RR)

*Rookie

Jadwal MotoGP Thailand (Waktu Indonesia Barat)

 