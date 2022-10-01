Hasil Kualifikasi Q1 MotoGP Thailand dari Sirkuit Buriram
Hasil babak kualifikasi Q1 MotoGP Thailand dari Chang International Circuit Buriram, putaran ke-17 kejuaraan balap motor Grand Prix musim 2022.
Dua pembalap teratas di Q1 untuk MotoGP Thailand - Marc Marquez dan Miguel Oliveira - sekarang maju ke adu posisi pole Q2, di mana mereka akan bergabung dengan sepuluh pembalap tercepat setelah latihan ketiga.
Yang lain - termasuk penantang gelar Aprilia Aleix Espargaro - akan mulai, dalam urutan di atas, dari 13 di grid dan seterusnya ...
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|motogp thailand - buriram - hasil kualifikasi q1
|Pos
|PEMBALAP
|Nat
|TIM (MOTOR)
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Repsol Honda (RC213V)
|2
|Miguel Oliveira
|POR
|Red Bull KTM (RC16)
|3
|Aleix Espargaro
|SPA
|Aprilia Factory (RS-GP)
|4
|Franco Morbidelli
|ITA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|5
|Cal Crutchlow
|GBR
|WithU RNF Yamaha (YZR-M1)
|6
|Raul Fernandez
|SPA
|KTM Tech3 (RC16)*
|7
|Maverick Viñales
|SPA
|Aprilia Factory (RS-GP)
|8
|Remy Gardner
|AUS
|KTM Tech3 (RC16)*
|9
|Pol Espargaro
|SPA
|Repsol Honda (RC213V)
|10
|Alex Marquez
|SPA
|LCR Honda (RC213V)
|11
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Gresini Ducati (GP21)*
|12
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|LCR Honda (RC213V)
|13
|Darryn Binder
|RSA
|WithU RNF Yamaha (YZR-M1)*
|14
|Danilo Petrucci
|ITA
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
*Rookie