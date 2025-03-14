Tes WorldSBK Portimao: Hasil Akhir Hari Pertama

Berikut ini hasil akhir dari hari pertama tes WorldSBK Portimao.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Portimao WorldSBK (winter) Test. Credit: WorldSBK.
Toprak Razgatlioglu, 2025 Portimao WorldSBK (winter) Test. Credit: WorldSBK.

Toprak Razgatlioglu memuncaki hari pertama tes WorldSBK Portimao.

Setelah memilih untuk tidak turun ke trek pada sesi pagi, Razgatlioglu - beserta mayoritas pembalap lainnya - turun ke trek pada sesi sore.

Razgatlioglu menutup hari Jumat dengan laptime 1 menit 40,543 detik sebagai satu-satunya pembalap dengan laptime 1:40, unggul 0,6 detik dari Nicolo Bulega yang baru saja meraih hattrick WorldSBK pertamanya di Phillip Island.

Tabel lengkap dari hari pertama bisa dilihat di bawah ini:

Tes WorldSBK Portimao - Hasil Akhir Hari Pertama (17:15)

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:40.543
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:41.168
3Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:41.202
4Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:41.260
5Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:41.281
6Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:41.357
7Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:41.372
8Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:41.672
9Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:41.929
10Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:41.987
11Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:42.002
12Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:42.074
13Augusto FernandezESPPata Maxus YamahaHonda CBR1000RR-R1:42.373
14Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R11:42.531
15Tarran MackenzieGBRPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:43.080
16Tetsuta NagashimaJPNTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:43.220
17Markus ReiterbergerGERROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:43.316
18Sylvain GuintoliFRAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:43.848
19Xavi ForesESPBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:59.680
Tes WorldSBK Portimao: Laptime Hari Pertama
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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