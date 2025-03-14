Tes WorldSBK Portimao: Hasil Akhir Hari Pertama
Berikut ini hasil akhir dari hari pertama tes WorldSBK Portimao.
Toprak Razgatlioglu memuncaki hari pertama tes WorldSBK Portimao.
Setelah memilih untuk tidak turun ke trek pada sesi pagi, Razgatlioglu - beserta mayoritas pembalap lainnya - turun ke trek pada sesi sore.
Razgatlioglu menutup hari Jumat dengan laptime 1 menit 40,543 detik sebagai satu-satunya pembalap dengan laptime 1:40, unggul 0,6 detik dari Nicolo Bulega yang baru saja meraih hattrick WorldSBK pertamanya di Phillip Island.
Tabel lengkap dari hari pertama bisa dilihat di bawah ini:
Tes WorldSBK Portimao - Hasil Akhir Hari Pertama (17:15)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:40.543
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:41.168
|3
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:41.202
|4
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:41.260
|5
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:41.281
|6
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:41.357
|7
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:41.372
|8
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:41.672
|9
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:41.929
|10
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:41.987
|11
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:42.002
|12
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:42.074
|13
|Augusto Fernandez
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Honda CBR1000RR-R
|1:42.373
|14
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:42.531
|15
|Tarran Mackenzie
|GBR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:43.080
|16
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:43.220
|17
|Markus Reiterberger
|GER
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:43.316
|18
|Sylvain Guintoli
|FRA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:43.848
|19
|Xavi Fores
|ESP
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:59.680